РФ посилить балістичні атаки: які регіони опиняться під найбільшою загрозою

Олександр Коваленко пояснив, як Росія змінить тактику обстрілів України.

Балістичні ракети РФ можуть стати головною небезпекою для України / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот

Головні тези:

РФ може розширити список цілей і посилити балістичний терор

Під загрозою — майже вся Лівобережна Україна, південь і частина півночі

У 2026 році балістичні ракети можуть стати одним з ключових інструментів терору Росії проти України. Під найбільшою загрозою опиняться регіони, що потрапляють у 500-кілометрову зону ураження, яка охоплює майже всю лівобережну частину країни, південь і частково північ. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

За його словами, Росія активно застосовує балістичне озброєння для ударів по логістичній і складській інфраструктурі. Зокрема, цілями стають склади великих торговельних мереж, логістичні центри, об'єкти залізничної інфраструктури, а також складські приміщення сервісних компаній, включаючи відділення "Нової пошти".

Експерт зазначив, що противник може розширити перелік цілей та перейти до ударів по нових типах об'єктів неенергетичної інфраструктури.

"У будь-якому випадку вони не зупиняться. І вони не скоротять застосування балістичної зброї. Навпаки, є побоювання, що в 2026 році російська балістика стане одним з основних викликів для України, тому що потрібно буде знайти способи протидії цьому засобу терору", — підкреслив Коваленко.

Удари РФ по Україні — останні новини

Як писав Главред, ввечері 8 лютого російські окупанти атакували Київ балістичними ракетами. У столиці прогриміли дуже сильні вибухи. Працювали сили ППО.

Вранці в суботу, 7 лютого, країна-агресор Росія атакувала Україну ракетами і дронами. В основному під ударом опинилися західні області. Повітряна тривога була оголошена в більшості регіонів.

Вибухи лунали на Львівщині, Рівненщині, Франківщині, у Вінницькій, Харківській, Кіровоградській, Київській, Дніпропетровській областях.

Через російський обстріл у більшості регіонів запровадили аварійні відключення.

​Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред

3 лютого ворог атакував енергетичну інфраструктуру одразу декількох регіонів. Кількість запущеної балістики може бути рекордною за добу. Впродовж ночі під ударом перебували Харків, Дніпро, Київ, Вінниця, Одеса, Павлоград, Запоріжжя та окремі райони зазначених областей.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що в ніч на 3 лютого радіотехнічні війська зафіксували 521 засіб повітряного нападу, в тому числі 4 ракети "Циркон"/"Онікс", 32 балістичні ракети Іскандер-М/С-300, 7 крилатих ракет Х-22/Х-32, 28 крилатих ракет "Х-101/Іскандер-К"; 450 ударних БПЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і безпілотники інших типів.

Навіщо РФ масово атакує Україну: думка експерта

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов заявив, що головною метою атак РФ залишається столиця України.

"Вони хочуть повністю вимкнути Київ. Харків — це друга столиця, яку вони намагаються знищити вже не перший рік. Але Київ як столиця — це символ. Якщо Київ згасне — вони вважають це своєю величезною перемогою", — сказав Жданов.

Він додав, що останнім часом удари все частіше завдаються по Київській області — в першу чергу по об'єктах енергетичної інфраструктури і високовольтних лініях, що забезпечують електропостачання столиці.

Про персону: Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

