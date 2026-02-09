Рус
"Засуджую": Кондратюк різко висловився про скандал Руслани на Нацвідборі

Христина Трохимчук
9 лютого 2026, 10:46
397
Продюсер озвучив свою думку про Національний відбір на Євробачення-2026.
Ігор Кондратюк про Нацвідбір на Євробачення-2026
Ігор Кондратюк про Нацвідбір на Євробачення-2026 / колаж: Главред, фото: instagram.com, Руслана, скрін з відео

Ви дізнаєтеся:

  • Руслана в ефірі закликала українців голосувати за LELEKA
  • Що про це думає Ігор Кондратюк

Відомий український продюсер і суддя талант-шоу Ігор Кондратюк висловився про скандальний епізод Нацвідбору на Євробачення-2026. Під час ефіру член журі, співачка Руслана, прямо закликала голосувати за учасницю з групи LELEKA. Пост про це Кондратюк опублікував у Facebook.

Продюсер несподівано різко виступив на захист своєї колеги по шоу-бізнесу. Він заявив, що засуджує тих, хто хейтить Руслану, і нагадав, що вона вже робила подібний крок на Нацвідборі в минулому.

відео дня

"Не бачив, але – засуджую! Не дивився Нацвідбір на Євробачення (вперше за 10 років, так вийшло), але засуджую тих, хто хейтить Руслану, яка агітувала за майбутню (як виявилося!) переможницю цього Нацвідбору. До речі, так само зухвало Руслана свого часу агітувала за Джамалу – і та перемогла на Євробаченні!", – нагадав єврофанам Ігор.

Руслана - суддя Нацвідбору на Євробачення-2026
Руслана - суддя Нацвідбору на Євробачення-2026 / фото: suspilne.media

Кондратюк також заявив, що член журі будь-якого конкурсу має право висловлювати свою суб'єктивну думку. Продюсер зазначив, що згоден з вибором Руслани і теж проголосував би за LELEKA.

"Я сам багато років був членом журі різних талант-шоу і завжди говорив те, що хотів. У тому числі висловлював свої дуже суб'єктивні думки щодо учасників. Ви ж пам'ятаєте? Якщо ні — запитайте у продюсерів тих шоу. Але я таки подивився фрагмент, а саме – дайджест для голосування. І спіймав себе на думці, що я б проголосував саме за LELEKA... Чи залишається українка, яка багато років живе за кордоном, українкою? 1000%! Жодних сумнівів", – висловився Ігор Кондратюк.

Ігор Кондратюк
Ігор Кондратюк / фото: instagram.com, Ігор Кондратюк

Скандал Руслани на Нацвідборі 2026 — реакція Суспільного

На обурення глядачів після фіналу Національного відбору відреагував мовник. Суспільне зробило офіційну заяву, в якій захистило право Руслани висловити свої симпатії на користь учасниці LELEKA.

"Під час фіналу Нацвідбору члени журі діляться враженнями від виступів артистів, дають як негативні, так і позитивні коментарі. Серед інших Руслана позитивно відгукнулася про виступ LELEKA і закликала обрати саме її. Такий коментар не порушує правила Національного відбору і є особистою позицією Руслани", — заявив мовник.

Руслана Лижичко
Руслана Лижичко / інфографіка: Главред

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що під час фіналу українського Національного відбору-2026 спалахнув гучний скандал через члена журі конкурсу — Руслану Лижичко. Артистка закликала відправити на Євробачення-2026 співачку LELÉKA, хоча в цей час ще тривало голосування учасників.

Також фіналістка українського Національного відбору на Євробачення-2026 співачка Monokate відреагувала на перемогу LELÉKA і заявила, що її результат був передбачуваний. Також Monokate висловилася про свою поразку в конкурсі і запевнила, що навіть рада такому повороту.

Вас може зацікавити:

Євробачення-2026

Євробачення-2026 - 70-й щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на змаганні в 2025-му. Україну на Євробаченні-2026 представить співачка LELÉKA з піснею "Ridnym".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини шоу бізнесу Нацвідбір на Євробачення 2026
