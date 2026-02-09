Росіяни завдали удару дронами по Богодухову: загинула мати з дитиною

У Богодухові одне з влучень сталося по житловому будинку, він був повністю зруйнований.

У Харківській області в Богодухові в результаті удару російського дрона загинули жінка з дитиною, є постраждалі. У Дніпропетровській області через атаку окупантів також є поранені.

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, вночі окупанти атакували ударними дронами приватний сектор міста Богодухів. Одне з влучень сталося по житловому будинку, він був повністю зруйнований. Виникла пожежа на площі 50 м кв.

"З-під завалів вилучено тіла двох загиблих: жінки та 10-річного хлопчика. Ще троє людей постраждали", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Олександр Ганжа, начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації заявив, що в результаті атаки БПЛА в Шахтарському Синельниківського району постраждали 9 осіб, серед них - 13-річна дівчинка.

"Всі поранені доставлені до лікарні. 57-річна жінка - "важка". Решта в стані середньої тяжкості", - зазначив він.

Ганжа додав, що загорівся триповерховий будинок, в якому пошкоджено дах і перекриття. Ще в одному багатоквартирному будинку розбито вікна. Горів гараж.

"Безпілотником агресор влучив і по Васильківській громаді. Виникла пожежа. Пошкоджено 3 приватні будинки", - повідомив начальник ОВА.

Також по Нікопольщині російська армія била артилерією і FPV-дронами. Там постраждали райцентр, Марганецька і Червоногригорівська громади. Люди не постраждали.

Вранці в суботу, 7 лютого, країна-агресор Росія атакувала Україну ракетами і дронами. В основному під ударом опинилися західні області. Повітряна тривога була оголошена в більшості регіонів.

Вибухи лунали на Львівщині, Рівненщині, Франківщині, у Вінницькій, Харківській, Кіровоградській, Київській, Дніпропетровській областях.

Через російський обстріл у більшості регіонів ввели аварійні відключення.

Увечері 8 лютого російські окупанти атакували Київ балістичними ракетами. У столиці прогриміли дуже сильні вибухи. Працювали сили ППО.

В ніч на 9 лютого російська окупаційна армія атакувала Одесу. В результаті обстрілів загинув 35-річний чоловік. Також постраждали дві людини, серед них – 19-річна дівчина. Їм надається вся необхідна допомога.

Про особу: Олександр Ганжа Олександр Ганжа — український політик, голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації, генерал поліції 3-го рангу, пише Вікіпедія.

