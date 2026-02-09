Росіяни завдали удару дронами по Богодухову: загинула мати з дитиною

Коротко:
- Окупанти атакували дронами приватний сектор міста Богодухів
- В результаті атаки БПЛА під Дніпром постраждали 9 осіб
У Харківській області в Богодухові в результаті удару російського дрона загинули жінка з дитиною, є постраждалі. У Дніпропетровській області через атаку окупантів також є поранені.
Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, вночі окупанти атакували ударними дронами приватний сектор міста Богодухів. Одне з влучень сталося по житловому будинку, він був повністю зруйнований. Виникла пожежа на площі 50 м кв.
"З-під завалів вилучено тіла двох загиблих: жінки та 10-річного хлопчика. Ще троє людей постраждали", - йдеться в повідомленні.
Крім того, Олександр Ганжа, начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації заявив, що в результаті атаки БПЛА в Шахтарському Синельниківського району постраждали 9 осіб, серед них - 13-річна дівчинка.
"Всі поранені доставлені до лікарні. 57-річна жінка - "важка". Решта в стані середньої тяжкості", - зазначив він.
Ганжа додав, що загорівся триповерховий будинок, в якому пошкоджено дах і перекриття. Ще в одному багатоквартирному будинку розбито вікна. Горів гараж.
"Безпілотником агресор влучив і по Васильківській громаді. Виникла пожежа. Пошкоджено 3 приватні будинки", - повідомив начальник ОВА.
Також по Нікопольщині російська армія била артилерією і FPV-дронами. Там постраждали райцентр, Марганецька і Червоногригорівська громади. Люди не постраждали.
Удари РФ по Україні - останні новини
Вранці в суботу, 7 лютого, країна-агресор Росія атакувала Україну ракетами і дронами. В основному під ударом опинилися західні області. Повітряна тривога була оголошена в більшості регіонів.
Вибухи лунали на Львівщині, Рівненщині, Франківщині, у Вінницькій, Харківській, Кіровоградській, Київській, Дніпропетровській областях.
Через російський обстріл у більшості регіонів ввели аварійні відключення.
Увечері 8 лютого російські окупанти атакували Київ балістичними ракетами. У столиці прогриміли дуже сильні вибухи. Працювали сили ППО.
В ніч на 9 лютого російська окупаційна армія атакувала Одесу. В результаті обстрілів загинув 35-річний чоловік. Також постраждали дві людини, серед них – 19-річна дівчина. Їм надається вся необхідна допомога.
Про особу: Олександр Ганжа
Олександр Ганжа — український політик, голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації, генерал поліції 3-го рангу, пише Вікіпедія.
