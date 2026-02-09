Мобільний оператор підвищує тарифи: наскільки більше доведеться платити українцям

Коротко:
- Подорожчання торкнеться лише окремих архівних тарифів
- Вартість пакету послуг буде підвищена на 50-90 грн
Український мобільний оператор "Київстар" планує підвищити вартість низки своїх тарифів. Зокрема, подорожчають тарифи "Київстар Комфорт 2018", "LOVE UA Базовий" тощо. Очікується, що зміни відбудуться з 1 березня, а зростання цін становитиме 50-90 грн.
Про це повідомляє технічна спільнота ринку телекомунікацій "MZU - Мобільний зв'язок України".
Відзначається, що подорожчання торкнеться тільки окремих архівних тарифів, тобто закритих для підключення нових абонентів.
В цілому, за даними аналітиків, зросте вартість 6 тарифних пропозицій. Ними є:
- "Смачний";
- "Київстар Комфорт 2018";
- "LOVE UA Базовий";
- "LOVE UA Свобода/Свобода 2022";
- "Безлім Соцмережі";
- "Без меж lite";
- "ТВІЙ Улюблений".
"Вартість пакету послуг буде підвищена на 50-90 грн. Відповідно, буде збільшено кількість ГБ для роумінгу в рамках послуги Roam Like At Home", – йдеться в повідомленні.
При цьому підкреслюється: детальну інформацію про зміни у вартості тарифів абоненти отримають у відповідних SMS-повідомленнях. Їх "Київстар" почне розсилати вже цього тижня.
Мобільний зв'язок в Україні - останні новини
Главред повідомляв, що в жовтні 2025 року компанії Київстар і Vodafone вже підвищували ціни на свої послуги.
Крім цього, і компанія lifecell раніше прийняла рішення збільшити тарифи на дзвінки. Йдеться про такі, які здійснюються на стаціонарні номери, а також на номери інших мобільних операторів в Україні.
У той же час мобільний оператор зв'язку Vodafone закрив тариф Vodafone SuperNet Pro 2019. Через таке рішення абонентів перевели на Vodafone SuperNet Pro, який коштує дорожче.
Більше цікавих новин:
- Київстар підвищує тарифи: наскільки більше доведеться платити українцям
- "Дуже важкий день": понад 30% мережі Київстар знеструмлено через відключення світла
- Ціни на мобільний зв'язок від "Київстар" зростуть: скільки доведеться платити
Про джерело: Київстар
ПрАТ "Київстар" - телекомунікаційна компанія в Україні, що надає послуги зв'язку та передачі даних на основі мобільних і фіксованих технологій, у тому числі 4G в Україні.
12 грудня 2023 року через збій у роботі Kyivstar зник мобільний зв'язок та інтернет. Компанія назвала причиною збою потужну кібератаку. У Службі безпеки України повідомили, що відкрили кримінальне провадження за фактом кібератаки на оператора мобільного зв'язку "Київстар".
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред