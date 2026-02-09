Мобільний оператор підвищує тарифи: наскільки більше доведеться платити українцям

Зміни торкнуться не всіх клієнтів оператора зв'язку.

Вартість пакету послуг буде підвищена на 50-90 грн / Колаж: Главред, фото: pixabay, facebook.com/kyivstar

Подорожчання торкнеться лише окремих архівних тарифів

Вартість пакету послуг буде підвищена на 50-90 грн

Український мобільний оператор "Київстар" планує підвищити вартість низки своїх тарифів. Зокрема, подорожчають тарифи "Київстар Комфорт 2018", "LOVE UA Базовий" тощо. Очікується, що зміни відбудуться з 1 березня, а зростання цін становитиме 50-90 грн.

Про це повідомляє технічна спільнота ринку телекомунікацій "MZU - Мобільний зв'язок України".

Відзначається, що подорожчання торкнеться тільки окремих архівних тарифів, тобто закритих для підключення нових абонентів.

В цілому, за даними аналітиків, зросте вартість 6 тарифних пропозицій. Ними є:

"Смачний";

"Київстар Комфорт 2018";

"LOVE UA Базовий";

"LOVE UA Свобода/Свобода 2022";

"Безлім Соцмережі";

"Без меж lite";

"ТВІЙ Улюблений".

"Вартість пакету послуг буде підвищена на 50-90 грн. Відповідно, буде збільшено кількість ГБ для роумінгу в рамках послуги Roam Like At Home", – йдеться в повідомленні.

При цьому підкреслюється: детальну інформацію про зміни у вартості тарифів абоненти отримають у відповідних SMS-повідомленнях. Їх "Київстар" почне розсилати вже цього тижня.

Про джерело: Київстар ПрАТ "Київстар" - телекомунікаційна компанія в Україні, що надає послуги зв'язку та передачі даних на основі мобільних і фіксованих технологій, у тому числі 4G в Україні. 12 грудня 2023 року через збій у роботі Kyivstar зник мобільний зв'язок та інтернет. Компанія назвала причиною збою потужну кібератаку. У Службі безпеки України повідомили, що відкрили кримінальне провадження за фактом кібератаки на оператора мобільного зв'язку "Київстар".

