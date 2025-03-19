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"Станція наша": Зеленський відреагував на спроби "торгу" РФ за ЗАЕС

Руслана Заклінська
19 березня 2025, 00:09
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Росія хоче контролювати станцію, але без України це неможливо, заявив президент.
'Станція наша': Зеленський відреагував на спроби 'торгу' РФ за ЗАЕС
Зеленський про спроби РФ домовитися щодо ЗАЕС / Колаж: Главред, фото: Главред, Енергоатом

Ключові тези Зеленського:

  • МАГАТЕ не погодиться на експлуатацію ЗАЕС росіянами
  • Україна не дозволить запуск ЗАЕС окупантами
  • Про домовленості щодо ЗАЕС між США і Росією інформації немає

МАГАТЕ не погодиться на експлуатацію Запорізької атомної електростанції поза українською енергосистемою, попри спроби Росії домогтися протилежного. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції.

"Станція наша, шість блоків, для нас вони важливі. Знов таки, ніхто не дасть, українська сторона не дасть їм, щоб ця станція на окупованій частині нашої землі працювала на окупантах. Це наша позиція", - наголосив він.

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За його словами, росіяни прагнуть запустити ЗАЕС в Енергодарі без участі України, залучивши до цього процесу Міжнародне агентство з атомної енергії, щоб створити видимість легітимного контролю над станцією. Водночас президент наголосив, що агенція не йде на поступки окупантам.

"Це наша станція, без нас вона не буде працювати. За даними нашої розвідки, росіяни дуже хочуть, щоб вона працювала без нас. Вони намагаються і втягнути в це і МАГАТЕ, але МАГАТЕ серйозна міжнародна інституція і поки що вони нас не підводили. Я дуже вірю, сподіваюсь, що так буде і в майбутньому, як найближчому, так і не найближчому", - зазначив президент.

Також глава держави зазначив, що йому не відомо про будь-які конкретні домовленості щодо ЗАЕС між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним.

"Мені про це нічого не відомо окрім того, що це питання дуже узагальнено піднімалося на зустрічі наших команд в Джидді і там проговорювалися моменти, і я про них говорив із командами. Ми проводили консультацію щодо важливих інфраструктурних, енергетичних об'єктів нашої держави ще до зустрічі наших команд і Саудівській Аравії… Але які саме переговори між США та Росією щодо станції відбулися, мені поки що невідомо", - сказав Зеленський.

'Станція наша': Зеленський відреагував на спроби 'торгу' РФ за ЗАЕС
ЗАЕС / Інфографіка: Главред

Запорізька АЕС - останні новини

Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський заявив, що Запорізька атомна електростанція має стати частиною гарантій безпеки для України та Європи, а без Києва її робота неможлива. Він наголосив, що атомна енергетика забезпечила Україні стійкість у складні зими, а в майбутньому країна вироблятиме електроенергію і продаватиме її до Європи.

Також Трамп заявив, що Україні доведеться віддати частину територій. США вже обговорювали з Києвом можливі поступки, включаючи контроль над електростанцією. Президент США переконаний, що Україна не зможе повернути окуповані у 2014 році території, та відкинув її вступ до НАТО.

Крім цього, глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив про постійні обстріли поблизу Запорізької АЕС. Команда агентства зафіксувала вибухи на різних відстанях від станції, що свідчить про загрозу для ядерної безпеки.

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Захоплення Запорізької АЕС окупантами та ризик теракту

Російські війська захопили найбільшу в Європі Запорізьку АЕС під час вторгнення на Україну. Станція разом із містом-супутником Енергодаром перейшла під контроль окупантів під час бойових дій 3-4 березня 2022 року.

У 2023 році неодноразово повідомлялося, що країна-агресор РФ із технічного боку приготувала все необхідне для організації техногенної катастрофи на Запорізькій АЕС. За словами керівника ГУР Кирила Буданова, росіяни повністю готові до підриву Запорізької АЕС.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявляв, що сам факт теракту російських окупаційних військ на Запорізькій атомній електростанції цивілізовані країни світу сприймуть як застосування ядерної зброї проти цивільного населення.

У січні 2024 року Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, то російські окупанти знову встановили міни на території захопленої ними Запорізької АЕС. Міни по периметру ЗАЕС, у буферній зоні між внутрішньою та зовнішньою огорожами об'єкту, були прибрані в листопаді 2023 року, а тепер знову з'явилися. Це порушує стандарти безпеки МАГАТЕ.

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