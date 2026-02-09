РФ може випустити до 32 балістичних ракет за атаку: експерт попередив про загрозу

Експерт наголосив, що завдяки постійному виробництву РФ здатна накопичувати балістичні ракети, як для щоденного терору, так і для масованих атак.

https://glavred.net/war/rf-mozhet-vypustit-do-32-ballisticheskih-raket-za-ataku-ekspert-ocenil-ugrozu-10739219.html Посилання скопійоване

Росія може одночасно випустити по Україні до 32 балістичних ракет / Колаж: Главред, фото: Укрінформ, Міноборони РФ

Що сказав експерт:

У Росії на озброєнні близько 15 пускових "Іскандер‑М", що дає залп до 30 ракет

Запаси 9М723 є, але вони менші за арсенал крилатих Х‑101 і "Калібрів"

РФ може одночасно випустити по Україні до 32 балістичних ракет

Росія може одночасно випустити по Україні до 32 балістичних ракет. Про це повідомив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в інтерв’ю "Главреду".

відео дня

Експерт зазначив, що кількість ракет у масованій атаці залежить від наявності боєздатних пускових установок ОТРК "Іскандер-М". Нині у Росії задіяно не більше 15 таких установок, що дає можливість одночасно випустити до 30 ракет.

За його словами, максимальна кількість балістичних ракет, яку росіяни запускали за атаку, становила 32 ракети, серед яких були не лише 9М723, а й кілька Х-55, що летіли по балістичній траєкторії. Він додав, що запаси 9М723 у росіян є, але вони значно менші, ніж арсенал крилатих Х-101 чи "Калібрів".

"Але, тим не менш, завдяки постійному виробництву росіяни можуть накопичувати балістику, забезпечуючи собі як щоденний терор (тобто ураження однієї-двох окремо взятих цілей на добу), так і здатність наносити масовані удари, застосовуючи за раз 32 балістичні ракети. До цього потрібно готуватися. У росіян така можливість є", - підсумовує Коваленко.

РФ нарощує масштаби ударів по Україні - експерт

Військовий експерт та колишній співробітник СБУ Іван Ступак зазначає, що у 2026 році Росія може суттєво наростити інтенсивність своїх атак на Україну. За його прогнозом, вже в першому кварталі цього року противник здатен щомісяця запускати до 5 тисяч безпілотників.

Ступак підкреслює, що зростання кількості ударів для РФ не є технічною проблемою. Він нагадав, що якщо у березні 2024 року по Україні запускали близько 500 БПЛА на місяць, то наприкінці грудня 2025 року за одну ніч було зафіксовано близько 600 безпілотників.

"Ця тенденція чітко демонструє здатність ворога нарощувати масованість атак у будь-який момент", — зазначає експерт.

Атаки РФ на Україну - останні новини

Як писав Главред, окупанти атакували дронами приватний сектор міста Богодухів Харківської області. В результаті удару дрона загинули жінка з дитиною, є постраждалі.

Крім того, в ніч на 9 лютого російська окупаційна армія атакувала Одесу. В результаті обстрілів загинув 35-річний чоловік. Також постраждали дві людини, серед них – 19-річна дівчина. Їм надається вся необхідна допомога.

Нагадаємо, ввечері 8 лютого російські окупанти атакували Київ балістичними ракетами. У столиці прогриміли дуже сильні вибухи. Працювали сили ППО.

Читайте також:

Про персону: Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред