Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

РФ може випустити до 32 балістичних ракет за атаку: експерт попередив про загрозу

Інна Ковенько
9 лютого 2026, 11:22оновлено 9 лютого, 12:44
64
Експерт наголосив, що завдяки постійному виробництву РФ здатна накопичувати балістичні ракети, як для щоденного терору, так і для масованих атак.
Росія може одночасно випустити по Україні до 32 балістичних ракет
Росія може одночасно випустити по Україні до 32 балістичних ракет / Колаж: Главред, фото: Укрінформ, Міноборони РФ

Що сказав експерт:

  • У Росії на озброєнні близько 15 пускових "Іскандер‑М", що дає залп до 30 ракет
  • Запаси 9М723 є, але вони менші за арсенал крилатих Х‑101 і "Калібрів"
  • РФ може одночасно випустити по Україні до 32 балістичних ракет

Росія може одночасно випустити по Україні до 32 балістичних ракет. Про це повідомив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в інтерв’ю "Главреду".

відео дня

Експерт зазначив, що кількість ракет у масованій атаці залежить від наявності боєздатних пускових установок ОТРК "Іскандер-М". Нині у Росії задіяно не більше 15 таких установок, що дає можливість одночасно випустити до 30 ракет.

За його словами, максимальна кількість балістичних ракет, яку росіяни запускали за атаку, становила 32 ракети, серед яких були не лише 9М723, а й кілька Х-55, що летіли по балістичній траєкторії. Він додав, що запаси 9М723 у росіян є, але вони значно менші, ніж арсенал крилатих Х-101 чи "Калібрів".

"Але, тим не менш, завдяки постійному виробництву росіяни можуть накопичувати балістику, забезпечуючи собі як щоденний терор (тобто ураження однієї-двох окремо взятих цілей на добу), так і здатність наносити масовані удари, застосовуючи за раз 32 балістичні ракети. До цього потрібно готуватися. У росіян така можливість є", - підсумовує Коваленко.

РФ нарощує масштаби ударів по Україні - експерт

Військовий експерт та колишній співробітник СБУ Іван Ступак зазначає, що у 2026 році Росія може суттєво наростити інтенсивність своїх атак на Україну. За його прогнозом, вже в першому кварталі цього року противник здатен щомісяця запускати до 5 тисяч безпілотників.

Ступак підкреслює, що зростання кількості ударів для РФ не є технічною проблемою. Він нагадав, що якщо у березні 2024 року по Україні запускали близько 500 БПЛА на місяць, то наприкінці грудня 2025 року за одну ніч було зафіксовано близько 600 безпілотників.

"Ця тенденція чітко демонструє здатність ворога нарощувати масованість атак у будь-який момент", — зазначає експерт.

Атаки РФ на Україну - останні новини

Як писав Главред, окупанти атакували дронами приватний сектор міста Богодухів Харківської області. В результаті удару дрона загинули жінка з дитиною, є постраждалі.

Крім того, в ніч на 9 лютого російська окупаційна армія атакувала Одесу. В результаті обстрілів загинув 35-річний чоловік. Також постраждали дві людини, серед них – 19-річна дівчина. Їм надається вся необхідна допомога.

Нагадаємо, ввечері 8 лютого російські окупанти атакували Київ балістичними ракетами. У столиці прогриміли дуже сильні вибухи. Працювали сили ППО.

Читайте також:

Про персону: Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні балістичні ракети Олександр Коваленко
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Покровськ ось-ось перейде в руки росіян": в DeepState попередили про останні бої

"Покровськ ось-ось перейде в руки росіян": в DeepState попередили про останні бої

13:17Фронт
Сили оборони зачистили від росіян Чугунівку і встановили там прапор

Сили оборони зачистили від росіян Чугунівку і встановили там прапор

11:43Війна
РФ може випустити до 32 балістичних ракет за атаку: експерт попередив про загрозу

РФ може випустити до 32 балістичних ракет за атаку: експерт попередив про загрозу

11:22Війна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 9 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 9 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

"По-людськи": путініст Єфремов вперше вийде на сцену театру після колонії

"По-людськи": путініст Єфремов вперше вийде на сцену театру після колонії

Відключення світла в Україні - графіки на 9 лютого (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 9 лютого (оновлюється)

Понеділок почнеться з відключень: новий графік для Дніпра та області на 9 лютого

Понеділок почнеться з відключень: новий графік для Дніпра та області на 9 лютого

РФ впупила ракетами ко Київщині: куди цілився ворог

РФ впупила ракетами ко Київщині: куди цілився ворог

Останні новини

13:45

Масляна 2026: рецепт шикарних млинців, від яких всі ахнуть

13:45

10 лютого не можна влаштовувати гучні застілля: яке церковне свято

13:27

"Через біль": Jerry Heil заявила про зраду на тлі скандалів Нацвідбору

13:26

Таро-прогноз на затемнення 17 лютого: у кого почнеться світла смуга, а на кого чекають великі грошіВідео

13:20

Пригріє до +5 градусів: коли на Рівненщину прийде різке потепління

Ракетні атаки Росії стануть більш небезпечними, російська балістика створює новий виклик – КоваленкоРакетні атаки Росії стануть більш небезпечними, російська балістика створює новий виклик – Коваленко
13:17

"Покровськ ось-ось перейде в руки росіян": в DeepState попередили про останні бої

12:50

Потап здивував появою з Настею Каменських - де вони знаходяться

12:33

Мобільний оператор підвищує тарифи: наскільки більше доведеться платити українцям

12:24

Коли Масляна 2026 в Україні: що можна і не можна їсти цього тижня

Реклама
12:19

Складається лише з двох будинків: у центрі Львова є вулиця з дивовижною історією

12:06

Українську старшу школу перезавантажують: що зміниться для дітей

12:03

Ірина Білик публічно висловила скаргу — прем'єр-міністр відповіла особисто

11:57

Що робити з розбитими горщиками: сім геніальних ідей для садуВідео

11:43

Сили оборони зачистили від росіян Чугунівку і встановили там прапорВідео

11:23

Китайський гороскоп на завтра 10 лютого: Кроликам - приниження, Півням - неприємності

11:22

РФ може випустити до 32 балістичних ракет за атаку: експерт попередив про загрозу

10:50

У Харкові оголошено I рівень небезпеки: яка буде погода

10:48

В Україні завершується період лютих морозів: синоптикиня втішила "теплим" прогнозом

10:46

"Засуджую": Кондратюк різко висловився про скандал Руслани на Нацвідборі

10:40

"З глибоким сумом": помер заслужений артист України

Реклама
10:34

РФ збирає авіаційний кулак: що відомо про підготовку нового удару по Україні

10:25

Радикальний експеримент: сім'я повністю відмовилася від продуктів з магазину

10:16

РФ посилить балістичні атаки: які регіони опиняться під найбільшою загрозою

09:54

США перехопили розмову іноземної розвідки, де фігурувала особа з оточення Трампа

09:52

Росіяни завдали удару дронами по Богодухову: загинула мати з дитиноюФото

09:32

Вночі РФ била по Одесі: загинув чоловік, двоє людей постраждалиФото

09:22

"Було з самого початку зрозуміло": Monokate викрила голосування на Нацвідборі

09:10

Гороскоп на завтра 10 лютого: Овнам - витрати, Козорогам - розваги

09:06

Після 9 лютого стане легше: у трьох знаків зодіаку закінчується чорна смуга

08:54

Москва зробила крок, близький до ядерної ескалаціїПогляд

08:36

Zara остаточно йде з Дніпра, ще два міста - під питанням

08:26

"Кілька днів будуть дуже важкими": українцям загрожує сильний холод без світла - CNN

08:11

Карта Deep State онлайн за 9 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:06

Прем'єр Британії Стармер може піти у відставку вже цього тижня - Bloomberg

08:06

Відключення світла в Україні - графіки на 9 лютого (оновлюється)

06:53

Світло і тепло українцям повернуть швидше: Зеленський оголосив екстрені заходи

06:39

Путін переможе не стільки Україну, як світовий порядок після Другої світовоїПогляд

04:41

На холодильник могли збирати цілий рік: якими буди ціни на побутову техніку в СРСР

04:00

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні хлопчика і дівчинки за 59 с

03:50

Влупить -25 та засипатиме все снігом: названо дату різкого похолодання

Реклама
03:33

РФ впупила ракетами ко Київщині: куди цілився ворог

03:32

Чи може Росія окупувати Донбас в 2026 році - військовий оцінив плани ПутінаВідео

02:30

Чоловік не вірив у загробний світ, поки не "помер": що на нас чекає після смерті

01:53

Коли вболівати за синьо-жовтих: Олімпійські ігри-2026, розклад на 9 лютого

01:20

Гучні вибухи й пожежі: Росія масово атакувала Одесу "шахедами", що відомо

08 лютого, неділя
23:39

Понеділок почнеться з відключень: новий графік для Дніпра та області на 9 лютого

22:36

Є комплексне рішення: у Києві запускають нові потужності генерації

22:04

Більше шкоди, ніж користі: які рослини страждають від підживлення золоюВідео

21:34

Контроль відновлено: ЗСУ зачистили важливий населений пункт на ЗапоріжжіВідео

21:27

Гора котлет за копійки: зникнуть зі столу за лічені хвилини

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Новини шоу бізнесу
Алла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонОлена Зеленська
Регіони
Новини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини Запоріжжя
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження, кумЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти