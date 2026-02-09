"З глибоким сумом": помер заслужений артист України

Коротко:
Народний артист України і видатний диригент Володимир Співак помер.
Про смерть артиста стало відомо з повідомлення Ужгородської міської ради в соцмережах. Виявилося, що Володимир помер 8 лютого, але поки що не назвали причину смерті.
"З глибоким сумом сприйняли звістку про відхід у вічність Володимира Співака - народного артиста України, видатного диригента, людину, чия творчість об'єднувала людей і дарувала світло та натхнення багатьом поколінням слухачів. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Володимира Григоровича. Вічна пам'ять...", - йдеться в повідомленні.
Володимир Співак - видатний український диригент. З 1982 року до 2005 року він був керівником оркестру, а також військовим диригентом у Збройних силах України. У 2005 році Володимир Співак ініціював створення духового оркестру при Закарпатській обласній філармонії, художнім керівником і диригентом якого став. Крім того, він викладав в Ужгородському інституті культури і мистецтв.
