У Харкові оголошено I рівень небезпеки: яка буде погода

Водіїв і пішоходів закликають бути уважними та обережними на дорогах.

У Харкові та області оголошено I рівень небезпеки

У Харківській області на дорогах можлива ожеледь

На початку тижня, 9 лютого, в Харкові та Харківській області оголосили підвищений рівень небезпеки через несприятливі погодні умови. Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

"Протягом доби 9 лютого 2026 року по місту та області зберігатиметься ожеледь. На дорогах ожеледиця", - попереджають синоптики. відео дня

Вони закликали водіїв і пішоходів бути обережними на дорогах і оголосили I рівень небезпеки, жовтий.

9 лютого в Харківській області очікується хмарна погода з проясненнями. По області вдень істотних опадів не прогнозується. Місцями утворюється ожеледь, на дорогах збережеться ожеледиця. Вітер 7-12 м/с, вдень місцями можливі пориви до 15-20 м/с. Температура повітря знизиться: вдень буде від 8 до 13° морозу.

У Харкові погодні умови будуть аналогічними: вдень без істотних опадів, ожеледь і слизькі дороги. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вдень -9°...-11°.

Як прогнозує сайт Sinoptik, у Харкові протягом усього дня буде хмарна погода.

"З ранку і до самого вечора небо в Харкові буде приховане за хмарами. Вночі йшов сильний сніг, який до ранку ослаб і до полудня повинен закінчитися", - йдеться в повідомленні.

Вітер північний, 4, 6 м/с.

Температура повітря вдень буде -11° ... 10°. Найближчої ночі стовпчики термометрів покажуть -15° ... 13°.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у Полтаві та області очікуються значні коливання температурного режиму. Після підвищення температури на вихідних до 0 градусів, з понеділка синоптики прогнозують повернення морозів.

Також відомо, що з початку тижня в Тернопільську область повернуться нетривалі морози. Водночас на вихідних збережеться нестійка погода з невеликими опадами.

Крім того, погода в Одесі на вихідних 7 і 8 лютого буде похмурою, але сухою. Синоптики не прогнозують опадів. На зміну морозам йде потепління.

