Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

У Харкові оголошено I рівень небезпеки: яка буде погода

Віталій Кірсанов
9 лютого 2026, 10:50
187
Водіїв і пішоходів закликають бути уважними та обережними на дорогах.
У Харкові оголошено I рівень небезпеки
У Харкові оголошено I рівень небезпеки / колаж: Главред, фото: objectiv.tv

Коротко:

  • У Харкові та області оголошено I рівень небезпеки
  • У Харківській області на дорогах можлива ожеледь

На початку тижня, 9 лютого, в Харкові та Харківській області оголосили підвищений рівень небезпеки через несприятливі погодні умови. Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

"Протягом доби 9 лютого 2026 року по місту та області зберігатиметься ожеледь. На дорогах ожеледиця", - попереджають синоптики.

відео дня

Вони закликали водіїв і пішоходів бути обережними на дорогах і оголосили I рівень небезпеки, жовтий.

9 лютого в Харківській області очікується хмарна погода з проясненнями. По області вдень істотних опадів не прогнозується. Місцями утворюється ожеледь, на дорогах збережеться ожеледиця. Вітер 7-12 м/с, вдень місцями можливі пориви до 15-20 м/с. Температура повітря знизиться: вдень буде від 8 до 13° морозу.

У Харкові погодні умови будуть аналогічними: вдень без істотних опадів, ожеледь і слизькі дороги. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вдень -9°...-11°.

У Харкові оголошено I рівень небезпеки: яка буде погода

Як прогнозує сайт Sinoptik, у Харкові протягом усього дня буде хмарна погода.

"З ранку і до самого вечора небо в Харкові буде приховане за хмарами. Вночі йшов сильний сніг, який до ранку ослаб і до полудня повинен закінчитися", - йдеться в повідомленні.

Вітер північний, 4, 6 м/с.

Температура повітря вдень буде -11° ... 10°. Найближчої ночі стовпчики термометрів покажуть -15° ... 13°.

У Харкові оголошено I рівень небезпеки: яка буде погода
Фото: sinoptik.ua

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у Полтаві та області очікуються значні коливання температурного режиму. Після підвищення температури на вихідних до 0 градусів, з понеділка синоптики прогнозують повернення морозів.

Також відомо, що з початку тижня в Тернопільську область повернуться нетривалі морози. Водночас на вихідних збережеться нестійка погода з невеликими опадами.

Крім того, погода в Одесі на вихідних 7 і 8 лютого буде похмурою, але сухою. Синоптики не прогнозують опадів. На зміну морозам йде потепління.

Вас може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Харкова погода Погода в Україні новини Харківщини Погода на завтра Погода на сьогодні Погода Харкова
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Покровськ ось-ось перейде в руки росіян": в DeepState попередили про останні бої

"Покровськ ось-ось перейде в руки росіян": в DeepState попередили про останні бої

13:17Фронт
Сили оборони зачистили від росіян Чугунівку і встановили там прапор

Сили оборони зачистили від росіян Чугунівку і встановили там прапор

11:43Війна
РФ може випустити до 32 балістичних ракет за атаку: експерт попередив про загрозу

РФ може випустити до 32 балістичних ракет за атаку: експерт попередив про загрозу

11:22Війна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 9 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 9 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

"По-людськи": путініст Єфремов вперше вийде на сцену театру після колонії

"По-людськи": путініст Єфремов вперше вийде на сцену театру після колонії

Відключення світла в Україні - графіки на 9 лютого (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 9 лютого (оновлюється)

Понеділок почнеться з відключень: новий графік для Дніпра та області на 9 лютого

Понеділок почнеться з відключень: новий графік для Дніпра та області на 9 лютого

РФ впупила ракетами ко Київщині: куди цілився ворог

РФ впупила ракетами ко Київщині: куди цілився ворог

Останні новини

13:45

Масляна 2026: рецепт шикарних млинців, від яких всі ахнуть

13:45

10 лютого не можна влаштовувати гучні застілля: яке церковне свято

13:27

"Через біль": Jerry Heil заявила про зраду на тлі скандалів Нацвідбору

13:26

Таро-прогноз на затемнення 17 лютого: у кого почнеться світла смуга, а на кого чекають великі грошіВідео

13:20

Пригріє до +5 градусів: коли на Рівненщину прийде різке потепління

Ракетні атаки Росії стануть більш небезпечними, російська балістика створює новий виклик – КоваленкоРакетні атаки Росії стануть більш небезпечними, російська балістика створює новий виклик – Коваленко
13:17

"Покровськ ось-ось перейде в руки росіян": в DeepState попередили про останні бої

12:50

Потап здивував появою з Настею Каменських - де вони знаходяться

12:33

Мобільний оператор підвищує тарифи: наскільки більше доведеться платити українцям

12:24

Коли Масляна 2026 в Україні: що можна і не можна їсти цього тижня

Реклама
12:19

Складається лише з двох будинків: у центрі Львова є вулиця з дивовижною історією

12:06

Українську старшу школу перезавантажують: що зміниться для дітей

12:03

Ірина Білик публічно висловила скаргу — прем'єр-міністр відповіла особисто

11:57

Що робити з розбитими горщиками: сім геніальних ідей для садуВідео

11:43

Сили оборони зачистили від росіян Чугунівку і встановили там прапорВідео

11:23

Китайський гороскоп на завтра 10 лютого: Кроликам - приниження, Півням - неприємності

11:22

РФ може випустити до 32 балістичних ракет за атаку: експерт попередив про загрозу

10:50

У Харкові оголошено I рівень небезпеки: яка буде погода

10:48

В Україні завершується період лютих морозів: синоптикиня втішила "теплим" прогнозом

10:46

"Засуджую": Кондратюк різко висловився про скандал Руслани на Нацвідборі

10:40

"З глибоким сумом": помер заслужений артист України

Реклама
10:34

РФ збирає авіаційний кулак: що відомо про підготовку нового удару по Україні

10:25

Радикальний експеримент: сім'я повністю відмовилася від продуктів з магазину

10:16

РФ посилить балістичні атаки: які регіони опиняться під найбільшою загрозою

09:54

США перехопили розмову іноземної розвідки, де фігурувала особа з оточення Трампа

09:52

Росіяни завдали удару дронами по Богодухову: загинула мати з дитиноюФото

09:32

Вночі РФ била по Одесі: загинув чоловік, двоє людей постраждалиФото

09:22

"Було з самого початку зрозуміло": Monokate викрила голосування на Нацвідборі

09:10

Гороскоп на завтра 10 лютого: Овнам - витрати, Козорогам - розваги

09:06

Після 9 лютого стане легше: у трьох знаків зодіаку закінчується чорна смуга

08:54

Москва зробила крок, близький до ядерної ескалаціїПогляд

08:36

Zara остаточно йде з Дніпра, ще два міста - під питанням

08:26

"Кілька днів будуть дуже важкими": українцям загрожує сильний холод без світла - CNN

08:11

Карта Deep State онлайн за 9 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:06

Прем'єр Британії Стармер може піти у відставку вже цього тижня - Bloomberg

08:06

Відключення світла в Україні - графіки на 9 лютого (оновлюється)

06:53

Світло і тепло українцям повернуть швидше: Зеленський оголосив екстрені заходи

06:39

Путін переможе не стільки Україну, як світовий порядок після Другої світовоїПогляд

04:41

На холодильник могли збирати цілий рік: якими буди ціни на побутову техніку в СРСР

04:00

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні хлопчика і дівчинки за 59 с

03:50

Влупить -25 та засипатиме все снігом: названо дату різкого похолодання

Реклама
03:33

РФ впупила ракетами ко Київщині: куди цілився ворог

03:32

Чи може Росія окупувати Донбас в 2026 році - військовий оцінив плани ПутінаВідео

02:30

Чоловік не вірив у загробний світ, поки не "помер": що на нас чекає після смерті

01:53

Коли вболівати за синьо-жовтих: Олімпійські ігри-2026, розклад на 9 лютого

01:20

Гучні вибухи й пожежі: Росія масово атакувала Одесу "шахедами", що відомо

08 лютого, неділя
23:39

Понеділок почнеться з відключень: новий графік для Дніпра та області на 9 лютого

22:36

Є комплексне рішення: у Києві запускають нові потужності генерації

22:04

Більше шкоди, ніж користі: які рослини страждають від підживлення золоюВідео

21:34

Контроль відновлено: ЗСУ зачистили важливий населений пункт на ЗапоріжжіВідео

21:27

Гора котлет за копійки: зникнуть зі столу за лічені хвилини

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Новини шоу бізнесу
Алла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонОлена Зеленська
Регіони
Новини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини Запоріжжя
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження, кумЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти