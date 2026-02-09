У Харкові оголошено I рівень небезпеки: яка буде погода

Коротко:
- У Харкові та області оголошено I рівень небезпеки
- У Харківській області на дорогах можлива ожеледь
На початку тижня, 9 лютого, в Харкові та Харківській області оголосили підвищений рівень небезпеки через несприятливі погодні умови. Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
"Протягом доби 9 лютого 2026 року по місту та області зберігатиметься ожеледь. На дорогах ожеледиця", - попереджають синоптики.
Вони закликали водіїв і пішоходів бути обережними на дорогах і оголосили I рівень небезпеки, жовтий.
9 лютого в Харківській області очікується хмарна погода з проясненнями. По області вдень істотних опадів не прогнозується. Місцями утворюється ожеледь, на дорогах збережеться ожеледиця. Вітер 7-12 м/с, вдень місцями можливі пориви до 15-20 м/с. Температура повітря знизиться: вдень буде від 8 до 13° морозу.
У Харкові погодні умови будуть аналогічними: вдень без істотних опадів, ожеледь і слизькі дороги. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вдень -9°...-11°.
Як прогнозує сайт Sinoptik, у Харкові протягом усього дня буде хмарна погода.
"З ранку і до самого вечора небо в Харкові буде приховане за хмарами. Вночі йшов сильний сніг, який до ранку ослаб і до полудня повинен закінчитися", - йдеться в повідомленні.
Вітер північний, 4, 6 м/с.
Температура повітря вдень буде -11° ... 10°. Найближчої ночі стовпчики термометрів покажуть -15° ... 13°.
Як повідомляв Главред, у Полтаві та області очікуються значні коливання температурного режиму. Після підвищення температури на вихідних до 0 градусів, з понеділка синоптики прогнозують повернення морозів.
Також відомо, що з початку тижня в Тернопільську область повернуться нетривалі морози. Водночас на вихідних збережеться нестійка погода з невеликими опадами.
Крім того, погода в Одесі на вихідних 7 і 8 лютого буде похмурою, але сухою. Синоптики не прогнозують опадів. На зміну морозам йде потепління.
