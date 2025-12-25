Рус
Воююча Україна готується до виборів: Корнієнко анонсував засідання робочої групи

Віталій Кірсанов
25 грудня 2025, 23:44
Перше засідання робочої групи з питань підготовки виборів відбудеться 26 грудня.
Корнієнко анонсував засідання робочої групи з виборів
Корнієнко анонсував засідання робочої групи з виборів / Колаж: Главред, фото: УНІАН, facebook.com/oskorniyenko

Коротко:

  • До складу робочої групи залучено близько 60 осіб
  • Перше засідання складатиметься з двох великих блоків

Перше засідання робочої групи з підготовки законодавчих пропозицій з питання організації та проведення виборів під час воєнного стану відбудеться в п'ятницю, 26 грудня. Про це повідомив голова робочої групи, перший віце-спікер Верховної Ради Олександр Корнієнко, пише Інтерфакс-Україна.

"Завтра о 13.00 заплановано перше онлайн засідання робочої групи з питань підготовки виборів, референдумів під час воєнного стану і в повоєнний період. Наразі до складу робочої групи вже залучено близько 60 осіб. Також можливо братимуть участь люди без статусу члена робочої групи, але з можливістю брати участь", - розповів він.

відео дня

Корнієнко поділився, що в робочій групі є по два представники від усіх фракцій і груп парламенту, а також до 10 осіб від ключових громадських організацій і представники органів виконавчої влади та силових структур.

"Рівень представництва різний - в основному це заступники керівників профільних департаментів, від МЗС, наприклад, державний секретар. У групі 5 членів Центральної виборчої комісії на чолі з головою. Є представники секретаріатів і ЦВК, і апарату Верховної Ради для того, щоб фіксувати технічну складову", - додав перший віце-спікер парламенту.

За його словами, перше засідання складатиметься з двох великих блоків.

"Перший блок - це організаційний. Ми поговоримо, як ми будемо працювати далі. У мене є ідея, зокрема, об'єднатися в тематичні підгрупи і в них провести більш професійні технічні обговорення, а потім на великій групі це все вже обговорювати, фіналізувати", - розповів Корнієнко.

За словами віце-спікера Верховної Ради, під час другого блоку члени робочої групи заслухають виступ Центральної виборчої комісії.

"Члени ЦВК підготують таку оглядову презентацію, де порушать усі ті проблеми, які є і у виборах під час воєнного стану, і в післявоєнних виборах... І далі ми просто обміняємося думками щодо того, які з цих проблем і як можна вирішувати, куди треба рухатися... Ну так, приблизно дві години ми попрацюємо", - сказав він.

За словами Корнієнка, засідання робочої групи транслюватиметься онлайн у соціальних мережах і в Youtube.

Чи можливо під час війни провести вибори в Україні

Голова Комітету виборців України (КВУ) Олексій Кошель в інтерв'ю Главреду розповів, що теоретично Україна може провести вибори під час війни, однак ключовим питанням залишається їхня суспільна легітимність, безпека і здатність держави забезпечити справедливий і повноцінний виборчий процес.

За його словами, чинне законодавство не встановлює мінімального порогу явки виборців. У теорії вибори можуть бути визнані такими, що відбулися, і легітимними, навіть якщо проголосує лише одна людина з багатомільйонного населення країни.

"Але питання не тільки в юридичній, а й у суспільній легітимності, оскільки Росія обстрілами, терактами та іншими діями може істотно впливати на явку в окремих регіонах. Додайте до цього неможливість голосування мільйонів громадян за кордоном - і питання суспільного сприйняття результатів і виборчої кампанії стає критичним", - вказав він.

Вибори в Україні - останні новини

Як писав Главред, президент України Володимир Зеленський неодноразово підкреслював, що країна готова проводити вибори навіть у воєнний час. Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк зазначає, що для цього необхідно вирішити три ключові аспекти.

Нагадаємо, Зеленський доручив народним депутатам підготувати законопроєкт, який би передбачав можливість проведення виборів в умовах воєнного стану.

Водночас глава держави наголосив, що Україна не допустить жодного впливу з боку російського керівництва на потенційні виборчі процеси.

Він наголосив, що рішення щодо організації виборів ухвалюватимуться винятково з урахуванням безпекової ситуації та чинних правових механізмів. За словами президента, країна-агресор Росія і Путін не мають і не матимуть жодного контролю над українським виборчим процесом.

Читайте також:

Про персону: Олександр Корнієнко

Олександр Сергійович Корнієнко (нар. 12 травня 1984, Київ) - український політик від партії "Слуга Народу", громадський діяч за неформальною освітою. Перший заступник голови Верховної Ради України з 19 жовтня 2021 року. 17 грудня 2025 року призначений новим головою партії "Слуга народу".

