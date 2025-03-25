РФ цинічно присвоїла собі Запорізьку АЕС і назвала 'російським ядерним об'єктом'

Росія заперечує можливість спільної експлуатації ЗАЕС з іншою державою.

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У РФ відкидають можливість повернення ЗАЕС Україні / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Главред, Енергоатом

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МЗС РФ заявило, що Запорізька АЕС нібито є "російським ядерним об'єктом"

Росія відкидає можливість передачі ЗАЕС Україні, а також спільної експлуатації з іншими державами

Запорізька атомна електростанція, яку окупувала РФ, нібито є "російським ядерним об'єктом". Кремль не передасть ЗАЕС жодній іншій державі. Про це заявила пресслужба російського МЗС, пише ТАСС.

Після повідомлень про можливу передачу ЗАЕС Україні або під спільний контроль, у відомстві РФ зробили заяву, у якій стверджують, що станція є "російським ядерним об'єктом". Російські дипломати обґрунтовують це тим, що після незаконно проведеного "референдуму" на окупованих територіях, до складу Росії нібито увійшли Донецька, Луганська, Херсонська та Запорізька області. Це, на їхню думку, підтверджує приналежність ЗАЕС до Росії, незважаючи на порушення міжнародного права.

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"Повернення станції в російську атомну галузь – давно доконаний факт, який міжнародній спільноті залишається лише визнати. Передача самої ЗАЕС або контролю над нею Україні чи будь-якій іншій країні неможливі", - заявили в МЗС РФ.

У Росії також заперечили можливість спільної експлуатації ЗАЕС з іншою державою, аргументуючи це тим, що тоді нібито "неможливо належним чином забезпечити ядерну і фізичну ядерну безпеку". Водночас у РФ заявили, що "тісна співпраця розвідок країн НАТО з Україною, які мають значний диверсійний потенціал, унеможливлює навіть тимчасовий допуск представників цих держав на ЗАЕС".

Незважаючи на те, що Росія постійно ігнорує міжнародне право, у своїй заяві МЗС РФ знову апелювало до нього, заявивши, що відповідальність за забезпечення ядерної безпеки на території держави несе саме ця держава.

"У випадку із ЗАЕС – це Російська Федерація, і ніяк інакше", - підсумували у відомстві, продовжуючи свою абсурдну тираду.

ЗАЕС / Інфографіка: Главред

Запорізька АЕС - останні новини

Як повідомляв Главред, радник керівника ОПУ Сергій Лещенко заявив, що угода між Україною та США наразі залишаються в редакції, схваленій урядом 26 лютого. Він зазначив, що Україна готова обговорювати можливість інтеграції Запорізької АЕС в український та європейський енергетичний ринок, якщо США зацікавлені в цьому.

Також президент України Володимир Зеленський заявив, що МАГАТЕ не погодиться на експлуатацію Запорізької АЕС поза українською енергосистемою, попри спроби Росії домогтися протилежного. Він наголосив, що станція є українською і Україна не дозволить її експлуатацію окупантами.

Крім цього, раніше Зеленський заявив, що без участі України неможлива ефективна робота ЗАЕС. Президент додав, що у майбутньому Україна планує продовжувати виробництво електроенергії на своїх атомних станціях і постачати її в Європу.

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Захоплення Запорізької АЕС окупантами та ризик теракту Російські війська захопили найбільшу в Європі Запорізьку АЕС під час вторгнення на Україну. Станція разом із містом-супутником Енергодаром перейшла під контроль окупантів під час бойових дій 3-4 березня 2022 року. У 2023 році неодноразово повідомлялося, що країна-агресор РФ із технічного боку приготувала все необхідне для організації техногенної катастрофи на Запорізькій АЕС. За словами керівника ГУР Кирила Буданова, росіяни повністю готові до підриву Запорізької АЕС.

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