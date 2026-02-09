Ірина Білик публічно висловила скаргу — прем'єр-міністр відповіла особисто

Ірина Білик поскаржилася на дорогу комуналку.

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко відповіла Ірині Білик / колаж: Главред, фото: facebook.com, Кабінет Міністрів України, instagram.com, Ірина Білик

Ірина Білик висловилася про дорогу комуналку

Як відреагувала прем'єр-міністр Юлія Свириденко

Знаменита українська співачка Ірина Білик висловилася про наболіле — артистку не влаштували платіжки за комуналку. Білик зробила пост у Threads, на який відреагувала прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

Співачка у своїй публікації обіграла слова пісні "Сніг" з альбому "Любов.Яд", щоб висловити невдоволення великими витратами на оплату комунальних послуг.

"Друзі, сніг не жорстокий. Жорстока комуналка", — написала Ірина.

Ірина Білик про комуналку / фото: instagram.com, Ірина Білик

На скаргу артистки відреагувала особисто прем'єр-міністр Юлія Свириденко, яка стала активно відповідати українцям у соцмережі Threads і не обійшла стороною пост знаменитості. Чиновниця заявила, що з 1 січня платіжки українців за комунальні послуги будуть перераховані, і громадяни будуть платити тільки за фактично отримані послуги.

"Ірина, добрий день. В уряді прийняли рішення перерахувати платежі за комунальні послуги, воду і тепло за період з 1 січня. Щоб люди платили тільки за дійсно отримані послуги. Стежимо, щоб постачальники послуг самі зробили цей перерахунок. Додаткових заяв людям подавати не потрібно", — написала Свириденко.

Юлія Свириденко відповіла в Threds / facebook.com, Юлія Свириденко

Ірина Білик не стала єдиною знаменитістю, для якої платіжки за комуналку стали неприємним сюрпризом. Про це раніше також висловлювалася продюсерка Олена Мозгова. Вона заявила, що, судячи з рахунків, українці оплачують "ще сонячне, місячне світло, а також світло від зірок і в кінці тунелю".

Про особу: Ірина Білик Ірина Білик - українська співачка, композитор і поет-пісняр. Народна артистка України (2008). Через високу популярність (особливо в 90-ті), любов до перевтілень і величезний вплив на формування української популярної музики Білик називають "українською Мадонною". Співачка випустила 12 студійних альбомів і 48 синглів. Найпопулярніші треки: "Так просто", "Ми будемо разом", "Горобина червона", "Любов. Яд" тощо.

