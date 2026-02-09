Рус
США перехопили розмову іноземної розвідки, де фігурувала особа з оточення Трампа

Дар'я Пшеничник
9 лютого 2026, 09:54
2025 року Агентство національної безпеки США зафіксувало незвичайну розмову між іноземною розвідкою та особою, пов'язаною з оточенням президента.
США перехопили розмову іноземної розвідки, де фігурувала особа з оточення Трампа
У Білому домі стався незвичайний контакт з оточенням Трампа / Колаж: Главред, фото: ОП, wikipedia

Головне з новини:

  • АНБ перехопило розмову, де фігурувала людина з кола Трампа
  • Очільниця Нацрозвідки США обмежила доступ до даних і змінила порядок їхньої передачі
  • В офісі розвідки заявили, що звинувачення - політична маніпуляція

Агентство національної безпеки США у 2025 році зафіксувало телефонну розмову між представниками іноземної розвідки, у якій фігурувала людина, пов’язана з найближчим колом президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє The Guardian із посиланням на адвоката інформатора, який має доступ до розвідувальних матеріалів.

Адвокат Ендрю Бакай стверджує, що інформацію про перехоплений дзвінок було передано директорці національної розвідки Тулсі Габбард. За його словами, замість стандартного поширення даних у межах розвідувального співтовариства Габбард нібито передала паперову копію матеріалів безпосередньо керівниці апарату Білого дому Сьюзі Вайлз.

Бакай додає, що вже наступного дня Габбард наказала АНБ припинити розповсюдження цих розвідданих і надалі передавати всі матеріали виключно до її офісу.

Спочатку адвокат заявляв, що розмова відбулася між іноземним агентом і особою з оточення Трампа. Після публікації він уточнив: АНБ перехопило діалог між двома представниками іноземних спецслужб, які лише згадували людину, близьку до Білого дому Трампа. Джерела наголошують, що ця особа не є посадовцем адміністрації та не має статусу спеціального державного службовця.

Бакай підкреслює, що АНБ "не здійснює перехоплення без підстав", а сам він багато років консультує розвідувальні структури з юридичних питань і раніше працював в офісі генерального інспектора ЦРУ.

У відповіді The Guardian офіс директорки національної розвідки заявив, що наведені твердження "не відповідають дійсності". Там наполягають, що всі дії Габбард були в межах її законних повноважень, а саму публікацію назвали політично мотивованою спробою маніпулювати секретною інформацією.

Тулсі Габбард і раніше опинялася в центрі суперечок щодо інтерпретації розвідувальних оцінок. Вона публічно заперечувала повідомлення ЗМІ про те, що російський диктатор Володимир Путін прагне повного захоплення України та відновлення впливу на частину Європи.

Британська військова розвідка назвала неправдивими заяви російського військового командування про ситуацію на фронті.

За її інформацією, українські військові продовжують утримувати західну частину Сіверська, який протягом тривалого часу "є ціллю російських сил, які здійснили кілька невдалих атак на місто".

Протягом кількох місяців США допомагають Україні завдавати ударів по російських енергетичних об'єктах, щоб послабити економіку російського диктатора Володимира Путіна і змусити його сісти за стіл переговорів.

За даними кількох українських і американських чиновників, розвідка США поділилася з Києвом інформацією, яка дала змогу завдати ударів по важливих російських енергетичних об'єктах, зокрема нафтопереробних заводах, розташованих далеко за лінією фронту.

Про джерело: The Guardian

"Гардіан" - щоденна ліволіберальна газета у Великій Британії, заснована в Манчестері 1821 року під назвою The Manchester Guardian. У 1959 році змінила назву на нинішню, а 1964 року редакція переїхала до Лондона. Недільний випуск оформлений у вигляді газети The Observer.

