Понеділок почнеться з відключень: новий графік для Дніпра та області на 9 лютого

Руслан Іваненко
8 лютого 2026, 23:39
503
Енергетики попереджають про можливі зміни часу та обсягів відключень протягом доби.
Свет, отключение
Для Павлограда встановлено окремі черги відключень світла / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, freepik.com

Коротко:

  • В Україні 9 лютого частково обмежать електроенергію
  • Відключення також торкнуться Дніпра та області
  • Причина – пошкодження енергетичних об’єктів після атак РФ

У понеділок, 9 лютого, на Дніпропетровщині та більшості регіонів України запровадять обмеження споживання електроенергії. Графіки відключень будуть застосовуватися протягом усієї доби, однак час і обсяги можуть змінюватися.

Як уточнюють у диспетчерському центрі НЕК "Укренерго", для абонентів ЦЕК відключення проходитимуть за встановленими чергами з 00:00 до 06:00. Для мешканців Павлограда, які вимикаються за іншим графіком, передбачені спеціальні черги.

Черги для абонентів ЦЕК

Черга 1.1:

  • 00:00–04:30

Черга 1.2:

  • 00:00–04:30

Черга 2.1:

  • 00:00–06:00

Черга 2.2:

  • 00:00–06:00

Черга 3.1:

  • 02:30–06:00

Черга 3.2:

  • 02:30–06:00

Черга 4.1:

  • 00:00–04:30

Черга 4.2:

  • 02:30–06:00

Черга 5.1:

  • 00:00–06:00

Черга 5.2:

  • 00:00–02:30,
  • 04:30–06:00

Черга 6.1:

  • 00:00–02:30,
  • 04:30–06:00

Черга 6.2:

  • 00:00–02:30,
  • 04:30–06:00

Графік для Павлограда

1 черга:

  • 04:00–09:00
  • 14:00–19:00

2 черга:

  • 00:00–04:00,
  • 09:00–14:00
  • 19:00–24:00

Причина обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Понеділок почнеться з відключень: новий графік для Дніпра та області на 9 лютого
Черги відключення електроенергії / Інфографіка: Главред

Розташування "Пунктів незламності"

На Дніпропетровщині продовжують працювати "Пункти незламності". Актуальні адреси та графік їхньої роботи можна перевірити на офіційному сайті обласної військової адміністрації або на платформі nezlamnist.gov.ua.

Пункти розташовані у приміщеннях районних військових адміністрацій, старостатів та міських рад і працюють у робочі години. Тут мешканці можуть зігрітися, скористатися електроенергією та водою, підзарядити мобільні пристрої, випити безкоштовного чаю та відпочити.

Відключення світла - новини за темою

Як раніше писав Главред, У понеділок, 9 лютого, майже на всій території України планується введення погодинних графіків відключення електроенергії.

Крім того, Київ повертається до тимчасових графіків відключення світла. Про це в неділю вранці, 8 лютого, повідомили в ДТЕК.

Нагадаємо, що раніше голова парламентського комітету з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус зазначив, що розраховувати на будь-яке енергетичне перемир'я з Росією не слід, натомість варто готуватися до найближчих трьох тижнів зими, які можуть виявитися особливо складними через сильні морози.

Читайте також:

Про компанію: "Укренерго"

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Дніпра свет відключення світла Відключення світла Дніпропетроська область Відключення світла в Дніпрі
Україна стримує РФ, але перемир’я може створити загрозу для НАТО - очільник MSC

