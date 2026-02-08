Понеділок почнеться з відключень: новий графік для Дніпра та області на 9 лютого

Енергетики попереджають про можливі зміни часу та обсягів відключень протягом доби.

Для Павлограда встановлено окремі черги відключень світла / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, freepik.com

Коротко:

В Україні 9 лютого частково обмежать електроенергію

Відключення також торкнуться Дніпра та області

Причина – пошкодження енергетичних об’єктів після атак РФ

У понеділок, 9 лютого, на Дніпропетровщині та більшості регіонів України запровадять обмеження споживання електроенергії. Графіки відключень будуть застосовуватися протягом усієї доби, однак час і обсяги можуть змінюватися.

Як уточнюють у диспетчерському центрі НЕК "Укренерго", для абонентів ЦЕК відключення проходитимуть за встановленими чергами з 00:00 до 06:00. Для мешканців Павлограда, які вимикаються за іншим графіком, передбачені спеціальні черги.

Черги для абонентів ЦЕК

Черга 1.1:

00:00–04:30

Черга 1.2:

00:00–04:30

Черга 2.1:

00:00–06:00

Черга 2.2:

00:00–06:00

Черга 3.1:

02:30–06:00

Черга 3.2:

02:30–06:00

Черга 4.1:

00:00–04:30

Черга 4.2:

02:30–06:00

Черга 5.1:

00:00–06:00

Черга 5.2:

00:00–02:30,

04:30–06:00

Черга 6.1:

00:00–02:30,

04:30–06:00

Черга 6.2:

00:00–02:30,

04:30–06:00

Графік для Павлограда

1 черга:

04:00–09:00

14:00–19:00

2 черга:

00:00–04:00,

09:00–14:00

19:00–24:00

Причина обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Черги відключення електроенергії / Інфографіка: Главред

Розташування "Пунктів незламності"

На Дніпропетровщині продовжують працювати "Пункти незламності". Актуальні адреси та графік їхньої роботи можна перевірити на офіційному сайті обласної військової адміністрації або на платформі nezlamnist.gov.ua.

Пункти розташовані у приміщеннях районних військових адміністрацій, старостатів та міських рад і працюють у робочі години. Тут мешканці можуть зігрітися, скористатися електроенергією та водою, підзарядити мобільні пристрої, випити безкоштовного чаю та відпочити.

