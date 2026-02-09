В Україні завершується період лютих морозів: синоптикиня втішила "теплим" прогнозом

Головне з новини:
- За словами синоптикині, морози слабшають, антициклон приносить потепління в Україну
- Київ і більшість областей виходять із періоду лютих холодів
Період найсуворіших морозів в Україні добігає кінця - про це у своєму Telegram-каналі повідомила синоптикиня Наталка Діденко. За її словами, холод відступає під тиском потужного антициклону.
"Сильні морози видихаються під невблаганним і прекрасним атмосферним прогресом", - зазначила вона.
Морози вночі ще вдарять, але вже востаннє
Згідно з прогнозом експертки, у ніч на 10 лютого стовпчики термометрів у більшості областей опустяться до -12…-20 °C, а на півночі - до -22 °C. Вдень очікується помітніше послаблення холоду:
- у центральних та східних областях - від -4 до -11 °C,
- на півдні та заході - -2…-4 °C,
- на Закарпатті можливі +2 °C.
Вітер переважно південний, помірний, але на заході можливі сильні пориви.
Діденко зазначає, що антициклон забезпечить суху погоду по всій країні. Лише на Закарпатті можливий невеликий мокрий сніг.
Київ прощається з лютими морозами
У столиці, за словами Діденко, "нарешті завершується епоха сильних морозів". Ніч ще може "вкусити" до -20 °C, але вдень у Києві буде сонячно, сухо і близько -10 °C. У другій половині дня посилиться південний вітер.
Попереду - відчутне потепління
Синоптикиня прогнозує, що найближчими днями температура зростатиме. Хоча зима ще нагадає про себе окремими хвилями холоду, загальна тенденція - до пом’якшення. Діденко підсумовує оптимістично: "Ми протрималися, антициклон руйнується, сильні морози розчиняються від страху і від однієї думки, що після лютого прийде березень".
Погода в Україні - останні новини
Нагадаємо, погода в Україні на початку тижня буде холодною. Водночас, як прогнозу синоптик Ігор Кібальчич, ближче до вихідних очікується потепління.
Як повідомляв Главред, у Полтаві та області очікуються значні коливання температурного режиму. Після підвищення температури на вихідних до 0 градусів, з понеділка синоптики прогнозують повернення морозів.
Також відомо, що з початку тижня на Тернопільщину повернуться недовготривалі морози. Водночас на вихідних збережеться нестійка погода з невеликими опадами.
Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
