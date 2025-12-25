Рус
Зеленський поговорив із командою Трампа: Є хороші ідеї для тривалого миру

Віталій Кірсанов
25 грудня 2025, 20:03
Зеленський подякував команді Трампа за конструктив, інтенсивну роботу і за добрі слова та привітання українців із Різдвом.
Зеленський поговорив із командою Трампа
Зеленський поговорив із командою Трампа / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, ОПУ

Коротко:

  • За словами Зеленського, поговорили "дуже добре"
  • Українська "дипломатична команда" викладається максимально

Президент Володимир Зеленський провів розмову зі спеціальним представником президента Дональда Трампа Стівом Віткоффом і дипломатичним радником Джаредом Кушнером. Про це глава держави повідомив у Telegram.

"Спасибі за конструктив, інтенсивну роботу і за добрі слова та привітання українців із Різдвом. Працюємо реально 24/7, щоб наблизити закінчення цієї жорстокої російської війни проти України і щоб зробити всі документи та кроки реалістичними, ефективними та надійними", - зазначив він.

За словами Зеленського, під час розмови обговорили деякі суттєві деталі роботи.

"Є хороші ідеї, які можуть спрацювати заради спільного результату і тривалого миру. Справжня безпека, справжнє відновлення, справжній мир - це те, що потрібно всім нам в Україні, у Сполучених Штатах, у Європі та кожному з партнерів, хто нам допомагає. Сподіваюся, що ці наші сьогоднішні різдвяні домовленості та ідеї, які обговорили, будуть корисними", - зазначив президент.

Під час розмови разом із Зеленським були секретар РНБО, голова української делегації на переговорах зі США Рустем Умеров, начальник Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенант Андрій Гнатов, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, заступник голови Офісу президента Ігор Брусило, радник Офісу президента Олександр Бевз.

"Домовилися, що Рустем ще сьогодні поговорить зі Стівом і Джаредом. Вважаємо, що це правильно - не втрачати жодного дня і жодної можливості, які можуть наблизити результат. Нехай сьогоднішня наша розмова стане ще одним кроком до миру", - додав глава держави.

Віткофф і Кушнер не коментували розмови у своїх соцмережах. Зять Трампа тільки зробив репост твіту Зеленського.

Трохи згодом у своєму вечірньому зверненні Зеленський зазначив, що надалі відбуватиметься посилення бойових підрозділів ЗСУ, а також всебічної протидії ворогу. Зокрема, йдеться про посилення безпілотної складової.

Зеленський додав, що відповідні питання вже готуються на Ставку найближчим часом.

Дивіться відео звернення Зеленського

Чи є шанси на укладення мирної угоди: думка політолога

Директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов вважає, що не варто очікувати від грудневих мирних перемовин сенсаційних чи доленосних рішень.

За його оцінкою, президент Володимир Зеленський поки що не готовий приймати умови, які просуває команда Трампа. Така позиція несе для нього серйозні ризики на тлі складної ситуації на фронті, проблем із фінансуванням і корупційних скандалів. Точок тиску на українського президента зараз більш ніж достатньо.

Золотарьов вважає малоймовірним підписання будь-яких угод до кінця року, хоча повністю виключати таку можливість не можна. Припинення вогню, за його оцінкою, з більшою ймовірністю можливе не раніше 2026 року. При цьому уникнути територіальних втрат Україні, ймовірно, не вдасться, а в разі продовження бойових дій лінія фронту може зміститися ще далі на захід.

"Є логіка намірів, а є сила обставин. І сьогодні сила обставин сильніша", - сказав політолог Главреду.

Мирні переговори і заяви Зеленського - останні новини

Як писав Главред, мирний план, який Україна, США і Росія обговорюють уже другий місяць, налічує 20 пунктів. Крім базового документа є також і окремі додатки за напрямками. Президент розкрив основні пункти угоди.

Під час спілкування з журналістами 24 грудня Зеленський заявив, що Україна винесе мирну угоду на ратифікацію парламенту або проведе всеукраїнський референдум. Вибори в Україні можуть відбутися одночасно з референдумом.

Також Зеленський заявив, що мобілізацію в Україні можуть скасувати після укладення мирної угоди.

Інші новини:

Про персону: Стів Віткофф

Стів Віткофф - американський мільярдер, девелопер та інвестор у нерухомість, який обіймав посаду спецпосланника США на Близькому Сході.

Народився 15 березня 1957 року в Бронксі, здобув ступінь доктора права в Університеті Гофстра. Почав кар'єру в юридичній фірмі Dreyer & Traub, що спеціалізується на нерухомості, де одним із його клієнтів був Дональд Трамп.

За даними американських ЗМІ, Віткофф раніше відігравав ключову роль у переговорах щодо перемир'я між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС.

Повідомляють, що він відвідував Єрусалим, де зустрічався з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, міністром оборони Ісраелем Кацем і представниками ізраїльських служб безпеки. На зустрічі обговорювали питання угоди щодо заручників і припинення вогню в Газі.

Поки Росія просувається, Україна шукає надію поза фронтом - The Guardian

Поки Росія просувається, Україна шукає надію поза фронтом - The Guardian

18:27Війна
РФ відхилить мирний план, але продовжуватиме переговори: у NYT назвали цілі Кремля

РФ відхилить мирний план, але продовжуватиме переговори: у NYT назвали цілі Кремля

17:11Україна
Чому росіяни не розуміють українську мову: правда, яку замовчували десятиліттями

Чому росіяни не розуміють українську мову: правда, яку замовчували десятиліттями

Китайський гороскоп на завтра 26 грудня: Зміям - випробування, Мавпам - втрати

Китайський гороскоп на завтра 26 грудня: Зміям - випробування, Мавпам - втрати

Відключення світла в Україні - графіки на 25 грудня (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 25 грудня (оновлюється)

Три знаки зодіаку знайдуть "мегасилу" і припинять метатися по життю - хто вони

Три знаки зодіаку знайдуть "мегасилу" і припинять метатися по життю - хто вони

На кого чекає трансформація, свобода та нові горизонти: гороскоп на 2026 рік

На кого чекає трансформація, свобода та нові горизонти: гороскоп на 2026 рік

