Сили оборони зачистили від росіян Чугунівку і встановили там прапор

Скориставшись складними погодними умовами, окупанти намагалися проникнути крізь бойові порядки Сил оборони в районі Чугунівки.

Сили оборони зачистили від росіян Чугунівку / колаж: Главред, фото: скріншоти

Сили оборони України зачистили Чугунівку Харківської області від російських окупантів, кількох росіян взяли в полон і встановили там український прапор. Про це в понеділок, 9 лютого, повідомив 16-й армійський корпус і опублікував відео бойової роботи.

За словами військових, скориставшись складними погодними умовами, окупанти намагалися проникнути крізь бойові порядки Сил оборони в районі Чугунівки.

Незважаючи на негоду, оператори розвідувальних безпілотних літальних апаратів своєчасно виявили групу загарбників, після чого стрілецька спеціалізована рота "Шквал" провела зачистку населеного пункту.

Вранці в суботу, 7 лютого, країна-агресор Росія атакувала Україну ракетами і дронами. В основному під ударом опинилися західні області. Повітряна тривога була оголошена в більшості регіонів.

Вибухи лунали на Львівщині, Рівненщині, Франківщині, у Вінницькій, Харківській, Кіровоградській, Київській, Дніпропетровській областях.

Через російський обстріл у більшості регіонів ввели аварійні відключення.

Увечері 8 лютого російські окупанти атакували Київ балістичними ракетами. У столиці прогриміли дуже сильні вибухи. Працювали сили ППО.

В ніч на 9 лютого російська окупаційна армія атакувала Одесу. В результаті обстрілів загинув 35-річний чоловік. Також постраждали дві людини, серед них – 19-річна дівчина. Їм надається вся необхідна допомога.

Про джерело: 16-й армійський корпус ЗСУ 16-й армійський корпус ЗСУ - це оперативно-тактичне з'єднання, яке має в своєму складі механізовані та мотопіхотні бригади, а також підрозділи артилерії, бойового та всебічного забезпечення, а також протиповітряної оборони. В даний час 16-й армійський корпус захищає від російських військ майже половину Харківщини. Корпус був створений 3 березня 2025 року.

