Окупанти полюють на мирних: FPV-дрон ударив по евакуаційній місії в Костянтинівці

Анна Ярославська
26 грудня 2025, 06:57
Влада закликає жителів евакуюватися, оскільки безпечних місць у громаді не залишилося.
Константиновка
Правоохоронці фіксують черговий воєнний злочин РФ / Колаж: Главред, фото: facebook.com/sergij.gorbunov.197981

  • Ворог застосовує FPV-дрони для прицільних атак по житлових кварталах
  • Унаслідок удару дрона загинув один мирний житель, ще двоє - поранені
  • Атака сталася під час евакуаційної місії

Костянтинівська громада щодня потерпає від жорстоких ударів російських окупантів. Ворог продовжує застосовувати тактику цілеспрямованого полювання на людей, використовуючи ударні FPV-дрони в житлових кварталах міста. Про це повідомив голова Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов у Facebook.

За його словами, одна цивільна людина загинула внаслідок влучання ворожого дрона на оптоволокні.

"Його життя обірвалося миттєво через прицільний удар агресора", - написав голова ОВА.

Ще двоє людей отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Постраждалих оперативно доправили до міської лікарні міста Дружківки, де їм надають усю необхідну медичну допомогу.

У момент атаки постраждалі займалися вивезенням людей із небезпечних зон.

"Це була чергова евакуаційна місія, покликана врятувати життя жителів нашої громади. Під ворожий вогонь також потрапив легковий автомобіль громадської організації "Краматорське об'єднання волонтерів". Цей транспорт щодня здійснював евакуацію мирних мешканців, вивозячи людей із найнебезпечніших зон", - уточнив Горбунов.

Руйнування житлового фонду під час цього обстрілу не зафіксовано.

Правоохоронні органи продовжують документувати злочини, вчинені армією країни-агресора.

"Костянтинівська міська військова адміністрація вкотре наголошує: безпечних місць у громаді не залишилося. Ворог полює на цивільний транспорт і звичайних перехожих. Найкращий спосіб захистити себе та своїх рідних - це евакуація в більш безпечні регіони", - додали в ОВА.

Костянтинівка на карті
Костянтинівка на карті / deepstatemap

Ситуація в Костянтинівці

Як писав Главред, ситуація в районі Костянтинівки залишається стабільно складною, оскільки російські війська регулярно намагаються прорвати українську оборону. Ворог хоче прорвати оборону і вийти на західний фланг Дружківки. Про це в інтерв'ю розповів командир 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" Шаміль Крутков.

Російські окупанти ледь не вбили цивільного чоловіка в Костянтинівці. За ним гнався ворожий FPV-дрон. Це сталося одразу після того, як чоловік поховав свого брата. Його вбив російський дрон.

Костянтинівка / Інфографіка: Главред ​

За які міста незабаром візьметься Росія: думка експерта

Військово-політичний аналітик, співзасновник громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов вважає, що наступна мета Росії після Покровська - Костянтинівка, і утримати її Україні буде складно.

За словами експерта, росіяни прориватимуться до Слов'янсько-Краматорської агломерації.

"Загалом уся агломерація буде ціллю росіян, тому окремі міста виділяти немає сенсу. Але все ж насамперед під ударом буде Костянтинівка, бо це місто розташоване в низині, а росіяни контролюють панівні висоти в Торецьку та Часовому Яру. Це створить великі проблеми для нас: насамперед із логістикою, але також і з утриманням позиції загалом. Костянтинівка під потужним вогневим контролем ворога, тому її важко буде втримати", - сказав Снєгирьов Главреду.

Інші новини:

Про персону: Дмитро Снєгирьов

Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) – експерт з військових питань, блогер. Історик та юрист. Співголова громадської ініціативи "Права справа".

Виступає на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах у якості експерта з військової та політичної тематики.

