Доля Запорізької АЕС може змінитися: у чому суть ідеї Трампа

Коротко:
- У Трампа розглядають ідею зробити зону навколо ЗАЕС нейтральною
- ЗАЕС постачатиме електроенергію і на українську, і на окуповану територію
У рамках вирішення питання про завершення війни в Україні Вашингтон розглядає ідею нейтральної території навколо Запорізької атомної електростанції.
Як пише The Wall Street Journal, минулого тижня в Парижі Києву зробили пропозиції щодо того, як закінчити війну.
За словами західних чиновників, Вашингтон розглядає варіант оголосити територію навколо ЗАЕС нейтральною територією, яка могла б перебувати під контролем Америки.
Раніше в березні Трамп у розмові з президентом України Володимиром Зеленським уже порушував питання про можливість придбання США українських електростанцій, включно з ядерними об'єктами, назвавши це "найкращим захистом для цієї інфраструктури".
Також WSJ пише, що, імовірно, ЗАЕС постачатиме електроенергію як на українську територію, так і на окуповані регіони, які РФ захопила після 2022 року й утримує досі.
Нагадаємо, російські війська захопили найбільшу в Європі Запорізьку АЕС під час вторгнення на Україну. Станція разом із містом-супутником Енергодаром перейшла під контроль окупантів під час бойових дій 3-4 березня 2022 року.
У 2023 році неодноразово повідомлялося, що країна-агресор РФ із технічного боку приготувала все необхідне для організації техногенної катастрофи на Запорізькій АЕС. Глава ГУР Кирило Буданов заявляв, що росіяни готові до підриву Запорізької АЕС.
Мирні переговори - останні новини
Як писав Главред, Вашингтон очікує від Києва відповіді на пропозиції щодо завершення війни. Зокрема, на відмову від вступу до НАТО і можливе визнання Америкою Криму російським.
20 квітня президент США Дональд Трамп заявив про те, що вже наступного тижня Україна і Росія можуть "укласти угоду".
"Сподіваюся, що Росія і Україна укладуть угоду цього тижня (у США тиждень починається з неділі - ред.)"
Раніше Трамп погрожував вийти з мирних переговорів щодо України, якщо одна зі сторін ускладнюватиме досягнення миру.
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