Доля Запорізької АЕС може змінитися: у чому суть ідеї Трампа

Дональд Трамп уже порушував питання про можливість придбання Америкою українських електростанцій.

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У Трампа хочуть зробити нейтральною територію навколо Запорізької АЕС / Колаж: Главред, фото: УНІАН, facebook.com/DonaldTrump

Коротко:

У Трампа розглядають ідею зробити зону навколо ЗАЕС нейтральною

ЗАЕС постачатиме електроенергію і на українську, і на окуповану територію

У рамках вирішення питання про завершення війни в Україні Вашингтон розглядає ідею нейтральної території навколо Запорізької атомної електростанції.

Як пише The Wall Street Journal, минулого тижня в Парижі Києву зробили пропозиції щодо того, як закінчити війну.

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За словами західних чиновників, Вашингтон розглядає варіант оголосити територію навколо ЗАЕС нейтральною територією, яка могла б перебувати під контролем Америки.

Раніше в березні Трамп у розмові з президентом України Володимиром Зеленським уже порушував питання про можливість придбання США українських електростанцій, включно з ядерними об'єктами, назвавши це "найкращим захистом для цієї інфраструктури".

Також WSJ пише, що, імовірно, ЗАЕС постачатиме електроенергію як на українську територію, так і на окуповані регіони, які РФ захопила після 2022 року й утримує досі.

Нагадаємо, російські війська захопили найбільшу в Європі Запорізьку АЕС під час вторгнення на Україну. Станція разом із містом-супутником Енергодаром перейшла під контроль окупантів під час бойових дій 3-4 березня 2022 року.

У 2023 році неодноразово повідомлялося, що країна-агресор РФ із технічного боку приготувала все необхідне для організації техногенної катастрофи на Запорізькій АЕС. Глава ГУР Кирило Буданов заявляв, що росіяни готові до підриву Запорізької АЕС.

Запорізька АЕС / Інфографіка: Главред ​

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, Вашингтон очікує від Києва відповіді на пропозиції щодо завершення війни. Зокрема, на відмову від вступу до НАТО і можливе визнання Америкою Криму російським.

20 квітня президент США Дональд Трамп заявив про те, що вже наступного тижня Україна і Росія можуть "укласти угоду".

"Сподіваюся, що Росія і Україна укладуть угоду цього тижня (у США тиждень починається з неділі - ред.)"

Раніше Трамп погрожував вийти з мирних переговорів щодо України, якщо одна зі сторін ускладнюватиме досягнення миру.

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