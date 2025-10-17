Рус
Ракетна інтрига з новим поворотом: Трамп зробив заяву щодо "Tomahawk" для України

Руслан Іваненко
17 жовтня 2025, 01:31
Трамп поділився подробицями переговорів з Путіним і можливими рішеннями щодо постачання ракет.
Дональд Трамп підкреслив стратегічну роль "Томагавків" / колаж: Главред, фото: wikipedia, скріншот

Коротко:

  • Трамп заявив, що ракети "Томагавк" важливі для США
  • Він не уточнив, чи отримає Україна ці ракети

Президент США Дональд Трамп заявив, що ракети "Томагавк" залишаються важливим стратегічним ресурсом для Сполучених Штатів. Про це він повідомив під час спілкування з журналістами у Білому домі.

"Сполученим Штатам також потрібні ці ракети. У нас їх багато, але ми не можемо витрачати їх заради інших країн. Вони дуже потужні, точні й ефективні, але нам вони також потрібні. Тож що з цим робити – невідомо", – сказав Трамп.

Реакція Росії на можливу передачу Tomahawk

Президент США додав, що ідея передачі кількох тисяч "Томагавків" партнерам не була схвально сприйнята Росією.

"Я запитав Путіна: "Ви не заперечуєте, якщо я дам вашим противникам кілька тисяч "Томагавків"? Йому це не сподобалося", – зазначив Трамп.

Він також уточнив, що Путін намагався відговорити його від постачання ракет Україні.

"Звичайно, він намагався, а що б ви очікували? Щоб він сказав: "Прошу, продайте ці ракети Україні, буду дуже вдячний"? Я також хотів дізнатися його думку щодо цього, але реакція була негативною", – додав американський лідер.

Трамп не уточнив, чи отримає Україна ці ракети, підкресливши, що "Томагавки" необхідні самим Сполученим Штатам і їхні запаси не можна витрачати.

Ракета Tomahawk / Инфографика: Главред

Експертна оцінка: вплив Tomahawk на Росію

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов вважає, що передача Україні навіть кількох сотень ракет Tomahawk могла б серйозно вплинути на енергетичну інфраструктуру Росії. За його словами, така операція створила б кризові умови, які фактично "поховали б" російську енергетику. Жданов додає, що у разі ухвалення Трампом рішення про передачу цих ракет Москва навряд чи змогла б цьому перешкодити.

Передача Україні ракет Tomahawk - новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, припинення бойових дій на Близькому Сході, за словами президента України Володимира Зеленського, дає надію на те, що мир може настати і в Україні. Відповідаючи на запитання журналістів про можливе схвалення Трампом передачі Україні ракет Tomahawk, Зеленський зазначив, що процес ще триває, і остаточного рішення поки що немає.

Як повідомляє Financial Times, американський президент розглядає варіант продажу Києву певної кількості цих далекобійних ракет, але спочатку хоче отримати чітке розуміння, як саме Україна планує їх використовувати. Експерти вважають, що навіть у разі позитивного рішення Київ отримає від 20 до 50 ракет, чого буде недостатньо для кардинальних змін на фронті.

Голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко підкреслив, що питання Tomahawk швидше стосується не військової допомоги Україні, а політичного тиску на Росію.

Про джерело: Білий дім

Білий дім — офіційна резиденція та місце роботи президента США. Розташований у Вашингтоні, округ Колумбія, він служив резиденцією кожного президента США з часів Джона Адамса в 1800 році, коли національна столиця була перенесена з Філадельфії. Термін "Білий дім" часто використовується як фігура мови для президента та його радників, пише Вікіпедія.

війна в Україні Дональд Трамп Томагавк військова допомога
Ракетна інтрига з новим поворотом: Трамп зробив заяву щодо "Tomahawk" для України

Лимонна лихоманка "накрила" Україну - де шукати всі 51 лимон монобанк

Лимонна лихоманка "накрила" Україну - де шукати всі 51 лимон монобанк

Фортуна нарешті усміхнеться: трьох знаків зодіаку чекає справжня винагорода

Фортуна нарешті усміхнеться: трьох знаків зодіаку чекає справжня винагорода

Китайський гороскоп на завтра 17 жовтня: Бикам - сварки, Собакам - помста

Китайський гороскоп на завтра 17 жовтня: Бикам - сварки, Собакам - помста

Скільки триватимуть відключення світла в Україні: в Укренерго дали відповідь

Скільки триватимуть відключення світла в Україні: в Укренерго дали відповідь

Відключення світла в Україні - графіки на 16 жовтня (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 16 жовтня (оновлюється)

15:37

Несподіване тепло: коли настає "бабине літо" і чому має таку назву

