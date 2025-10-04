Рус
Підірвано моторний відсік ракетного корабля РФ: деталі потужного удару спецсил ЗСУ

Олексій Тесля
4 жовтня 2025, 16:03
Військове судно "Град" вважається одним із новітніх представників російського флоту.
Місто
Уражено ракетний корабель РФ Град / Колаж Главред, фото УНІАН, flot.com

Головне:

  • Український спецназ завдав удару по малому ракетному кораблю РФ
  • Удар припав на праву частину моторного відсіку

Сили спеціальних операцій України поділилися подробицями вдалої атаки на російський малий ракетний корабель "Град", яка була проведена в Карелії.

За інформацією прес-служби ССО, операція відбулася 4 жовтня о 04:31 в акваторії Онезького озера.

відео дня

Український спецназ завдав удару по малому ракетному кораблю проєкту 21631 "Буян-М" з бортовим номером 575, коли той перебував на переході з Балтійського моря в Каспійське.

Удар припав на праву частину моторного відсіку, внаслідок чого корабель зазнав серйозних пошкоджень. Інші деталі операції наразі уточнюються.

Що відомо про корабель "Град"

Військове судно вважається одним із найновіших представників російського флоту - його було прийнято до складу Балтійського флоту 29 грудня 2022 року.

Основне озброєння судна - крилаті ракети комплексу "Калібр-НК", що застосовуються для атак по території України.

Скріншот
/ t.me/ukr_sof

Удари вглиб РФ: думка експерта

Російський військово-промисловий комплекс має вразливості, особливо через свою залежність від іноземних компонентів. Точні удари по виробничих об'єктах виявляються вельми ефективними - навіть одне попадання здатне серйозно порушити роботу підприємства.

У сукупності з атаками на стратегічну авіацію Росії такі дії відіграють значну роль і можуть істотно вплинути на обстановку на лінії фронту, вважає радник міністра оборони, журналіст і блогер Олексій Копитько.

Раніше повідомлялося про те, що в районі Онезького озера було пошкоджено малий ракетний корабель "Буян-М". У Генштабі зазначили, що ступінь збитку з'ясовується.

Як писав Главред, в окупованому Криму раніше прогриміла серія вибухів. Вибухи було чути в Євпаторії, Севастополі, Бахчисарайському районі, Феодосії, Алушті, Саках, Новофедорівці, Качі, Кіровському, Бахчисарайському районах.

Як повідомляв Главред, раніше далекобійні безпілотники Служби безпеки України завдали поразки двом заводам ВПК у російському тилу. Пожежі були на заводах "Базальт" і "Сплав".

Інші новини:

Про джерело: Сили спеціальних операцій ЗСУ

ССО - окремий рід сил у складі Збройних сил України. До його складу входять частини спеціального призначення та підрозділи інформаційно-психологічних спеціальних операцій, які комплектуються спеціально навченими фахівцями. Вони мають спеціальні спроможності у сферах розвідки, прямих акцій та військової підтримки для виконання складних, небезпечних, подекуди політично чутливих операцій, що проводяться командуванням ССО.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

військовий корабель Сили спеціальних операцій війна Росії та України
