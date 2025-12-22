Скільки комплексів "Орєшнік" з'явиться в Білорусі: Лукашенко назвав цифру

Раніше очільник країни "пожартував", що "достатньо одного комплексу", аби "убезпечити Білорусь".

Лукашенко розповів, скільки "Орешників" РФ може передати Білорусі / Колаж: Главред, фото: росіЗМІ, president.gov.by

Що сказав Лукашенко:

РФ передасть Білорусі максимум десять комплексів "Орєшнік"

Раніше він заявляв, що слова про "десять" були сказані жартома, і буде достатньо і одного комплексу

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко допустив можливість постачання з Росії "максимум десяток" ракетних комплексів "Орєшнік".

Про це повідомляє державне білоруське агентство "Бєлта".

22 грудня після неформальної зустрічі лідерів країн Співдружності Незалежних Держав журналіст запитав Лукашенка, чи справді Білорусі передали "десяток" комплексів "Орєшнік", як це раніше нібито обговорювали з главою Кремля Володимиром Путіним.

"Десяток - це буде максимум", - відповів Лукашенко.

У "Бєлта" також нагадали, що рік тому Лукашенко, відповідаючи на запитання щодо можливого постачання "Орєшніка", говорив про орієнтовну кількість у десять комплексів, підкреслюючи, що надалі рішення можуть бути переглянуті.

Водночас у січні цього року він заявляв, що слова про "десять" були сказані жартома і що, на його думку, одного такого комплексу було б достатньо для забезпечення безпеки Білорусі.

Куди направлений Орєшнік: дані розвідки

Росія, яка виступає в ролі держави-агресора, розміщує на території Білорусі балістичну ракету середньої дальності під назвою "Орєшнік". Про це повідомив керівник Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко.

Він зазначив, що ракета орієнтована на європейський напрямок. Таким кроком російська сторона прагне посилити тиск на країни Європи і водночас знизити ризик ураження комплексу "Орєшнік".

Розміщення "Орєшніка" в Білорусі - останні новини

Раніше повідомлялося про те, що російські ракети "Орєшнік" з'являться на секретній базі в Білорусі. У Білорусі почалося будівництво нової військової бази біля Мінська, проте в публічному просторі немає жодних згадок про це будівництво.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що "Орєшнік" вже на бойовому чергуванні в Білорусі. З Білорусі до Києва може долетіти менше ніж за 2 хвилини.

Як повідомляв Главред, ракети "Орєшнік" мають дальність польоту "5000 кілометрів, з "мертвою зоною" близько 700 кілометрів", тому європейцям, особливо у Східній Європі, потрібно звернути на це увагу.

Про персону: Олександр Лукашенко Олександр Лукашенко – білоруський політик та державний діяч. На посаді президента Білорусі більше 30 років – з 20 липня 1994 року. З 2020 року Україна, США, Канада, ЄС та низка інших держав не визнають його президентом Білорусі. Це сталося після того, як президентські виборі у Білорусь 2020 року були розкритиковані через масштабні фальсифікації та викликали наймасштабніші протестні акції у країні. В 2022 рокі Лукашенко підтримав повномасштабне військове вторгнення Росії в Україну. Він надав окупантам територію Білорусі для здійснення військової інтервенції на українську територію та здійснення ракетних обстрілів, пише Вікіпедія.

