Росіяни рік топчуться на місці: командир розніс можливості 'другої армії' світу

Командир Грузинського національного легіону зауважив, що штурми стратегічних міст коштують росіянам від 600 до 1200 вбитими на добу.

Чи зможуть росіяни захопити Покровськ / Колаж: Главред, фото: 47 ОМБр, 22 окрема механізована бригада

Ключові тези Мамулашвілі:

Покровськ і Мирноград - одні з найгарячіших напрямків

Покровськ росіяни намагаються захопити понад рік без успіху

Українські сили мають реальні шанси втримати ці міста

Покровськ і Мирноград на Донеччині залишаються одними з найгарячіших напрямків фронту. Проте українські сили мають реальні шанси втримати ці міста. Про це під час чату на Главреді розповів командир Грузинського національного легіону Мамука Мамулашвілі.

За словами військового, Покровськ є важливим логістичним вузлом, який російські війська безуспішно намагаються захопити вже понад рік.

"Росія вісім місяців намагалася захопити Бахмут і вже більше року намагається захопити Покровськ, а це говорить про виснаження і про те, що вона не може воювати", - зазначив Мамулашвілі.

Командир зазначив, що нинішнє просування росіян важко назвати стратегічним успіхом, адже воно здійснюється у повільному темпі й з величезними людськими втратами.

"Що стосується перспектив російського просування, то російські війська не можуть просуватися - вони йдуть маленькими кроками, які коштують їм 600-1200 осіб убитими на день. З такими втратами і такими крихітними кроками я сумніваюся, що вони зможуть захопити повністю навіть Покровськ", - додав він.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Які у РФ плани на фронті

Екскомандир 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" та заступник голови Офісу президента Павло Паліса заявив LB.ua, що плани російських військ щодо захоплення Донбасу залишаються незмінними. За його даними, Москва прагне вийти на адмінкордони регіону до кінця березня-початку квітня, але Паліса сумнівається в здатності РФ виконати ці завдання у встановлений термін.

За словами експерта, окремою метою Росії є створення буферної зони на Харківщині та Сумщині, а в ідеалі й також у Дніпропетровській області та на запорізькому напрямку. Мета таких зон - створити умови для подальшого наступу на Запорізьку та Херсонську області. Паліса зазначив, що поки це виглядає як "фантазія".

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, повідомив, що на Покровському напрямку триває виснажливе протистояння, українські воїни щодня стримують близько 50 бойових зіткнень. Ворог нарощує резерви, проводить спорадичні штурми та приховане просування малими групами.

Також Росія готує масштабний наступ на Україну у квітні, стверджує експерт Владислав Селезньов. Окупанти передислоковують сили, щоб зосередити ресурси на Донеччині, Луганщині, а далі - на Запорізькій та Херсонській областях.

Як повідомляв Главред, за даними ISW, російські війська зможуть розпочати наземний наступ на Слов’янськ не раніше ніж за кілька місяців. Наступ можливий із півночі через Лиман або зі сходу через Сіверськ, але темпи просування залишаються повільними.

Про особу: Мамука Мамулашвілі Мамука Мамулашвілі (нар. 28 квітня 1978, Тбілісі) – командир Грузинського національного легіону, учасник російсько-української війни з 2014 року, колишній радник міністра оборони Грузії (2009-2012). Під час конфлікту в Абхазії 1992-1993 рр. у 14 років пішов на війну в батальйон до батька, генерала грузинської армії Зураба Мамулашвілі. У 1993-му разом з батьком потрапив у російський полон, де провів три місяці. Після початку війни на Донбасі вирушив до України з кількома однодумцями, з якими створив бойовий підрозділ – Грузинський національний легіон. З перших днів конфлікту добровольці брали участь у бойових операціях, виконуючи розвідувальні та диверсійні завдання на території "ЛНР" і "ДНР". З перших днів повномасштабного російського вторгнення в 2022 році бере активну участь в обороні України, пише Вікіпедія.

