У Львові жінка стріляла у військовослужбовців ТЦК і поліцейських

Руслана Заклінська
5 лютого 2026, 14:52
Львівська прокуратура повідомила про підозру 44-річній жінці.
Львів'яна обстріляла авто з військовими ТЦК / Колаж: Главред, фото: Львівська обласна прокуратура

Коротко:

  • 44-річна львів’янка стріляла в автобус військовослужбовців ТЦК
  • Інцидент стався 2 лютого під час оповіщення населення про мобілізацію
  • Жінка використала травматичний пістолет

У Львові 44-річна місцева мешканка відкрила вогонь по автомобілю, в якому перебували військовослужбовці ТЦК та СП та правоохоронці. Жінці повідомили підозру за хуліганство. Про це у четвер, 5 лютого, повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

Інцидент стався у понеділок, 2 лютого, в Шевченківському районі міста. Група у складі двох працівників поліції та представників Галицько-Франківського ОРТЦК та СП здійснювала заходи з оповіщення населення щодо мобілізації.

За даними правоохоронців, побачивши працівників ТЦК, жінка дістала травматичний пістолет і почала гатити зброєю по склу автівки. Коли водій мікроавтобуса намагався від'їхати з місця події, щоб уникнути конфлікту, нападниця здійснила постріл у бік транспортного засобу. На склі залишилися сліди щонайменше восьми пострілів.

За процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури жінці вже повідомлено про підозру. Їй інкримінують хуліганство (ч. 4 ст. 296 КК України).

Зміни в мобілізації

Як писав Главред, Зеленський анонсував зміни у мобілізації та роботі ТЦК і СП після наради з міністром оборони Федоровим. Планується справедливий розподіл військових, підвищення мотивації та покращення підготовки.

Також частини забезпечать базовим рівнем дронів, а процес мобілізації стане ефективнішим і адаптивнішим. Головнокомандувач ЗСУ Сирський повідомив про покращення мобілізації завдяки змінам у підході до військовозобов’язаних і підвищенню мотивації, зменшенню самовільного залишення частин та стабільному досягненню планових показників комплектування.

Інциденти з ТЦК - новини за темою

Як повідомляв Главред, у грудні минулого року в Одесі троє співробітників районного ТЦК та СП побили дільничного офіцера поліції, який супроводжував порушника військового обліку. Один із нападників був напідпитку.

Також у Дніпрі 25 грудня чоловік напав на військових ТЦК, поранивши двох ножем. Постраждалих госпіталізували, а для затримання нападника військовий зробив кілька пострілів у повітря.

Крім цього, співробітник Тернопільського територіального центру комплектування Вадим Дячук застосував фізичну силу та знущався над мобілізованим, знімаючи це на відео. Спецпрокуратура склала на нього адміністративний протокол, суд оштрафував на 34 тис. грн. Крім того, Дячука перевели для служби у бойову бригаду на фронт.

Читайте також:

Про джерело: Львівська обласна прокуратура

Львівська обласна прокуратура — територіальний орган прокуратури України, що здійснює представництво інтересів держави, нагляд за дотриманням законів, підтримку публічного обвинувачення в судах та координацію діяльності правоохоронних органів на території Львівської області.

новини Львова Львівщина Львівська область новини України ТЦК та СП
Дрон влучив у двір багатоповерхівки в Сумах: що відомо про наслідкиВідео

06:30

Готується всього кілька хвилин: рецепт божественного салатуВідео

06:15

"Хочеться прикрити": дизайнер Зеленської розкрила, як приховує недоліки фігури

