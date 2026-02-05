Долар, євро і злотий стрімко полетіли вниз: новий курс валют на 6 лютого

Національний банк України посилив гривню щодо основних валют.

Курс валют в Україні на 6 лютого

На п'ятницю, 6 лютого, Національний банк України зміцнив національну валюту відносно всіх основних іноземних валют. Долар США продовжує поступове падіння разом з євро та злотим. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Курс долара США встановлено на рівні 43,14 грн/дол., що нижче за показник 5 лютого (43,17 грн/дол.). Американська валюта здешевшала ще на 3 копійки.

Водночас курс євро продемонстрував стрімкіше зниження після нещодавнього зростання. НБУ встановив його на рівні 50,90 грн/євро проти 51,04 грн/євро днем раніше. Отже, європейська валюта здешевшала одразу на 14 копійок.

При цьому на міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 43,14/43,16 грн/дол., а євро - 50,95/50,97 грн/євро.

Курс злотого на 6 лютого

Польський злотий також помітно втратив у ціні. Його курс встановлено на рівні 12,06 грн/злотий, що нижче за показник 5 лютого (12,08 грн/злотий). Злотий здешевшав приблизно на 2 копійки.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Що буде з курсом долара найближчим часом - прогноз експерта

Долар на світових ринках перебуває під тиском, що вже відображається і на валютному ринку України. Через це гривня найближчим часом може дещо зміцнитися або залишатися у вузькому курсовому діапазоні. Про це заявила член правління та директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько.

За її словами, ситуації сприяють достатні валютні резерви України та слабкість долара на глобальних ринках. Якщо не відбудеться серйозних потрясінь, зокрема проблем з енергопостачанням, курс гривні залишатиметься стабільним або матиме тенденцію до помірного укріплення.

Водночас експертка зазначила, що зниження облікової ставки НБУ до 15% здешевлює кредити та стимулює економічну активність, але може зменшити інтерес іноземних інвесторів до гривневих активів. Цей фактор, за її словами, компенсується валютними інтервенціями Нацбанку, міжнародною фінансовою допомогою та активним продажем валюти експортерами.

Курс валют в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, на четвер, 5 лютого, гривня трохи зміцнилася відносно долара, але євро та польський злотий подорожчали.

Також президент Асоціації українських банків Андрій Дубас зазначив, що гривня залишається відносно стабільною до долара, але слабшає щодо євро через глобальні чинники. У лютому курс валют залежатиме від дій НБУ та ситуації на світових ринках.

Директор департаменту фінансових ринків "Глобус Банку" Тарас Лєсовий додав, що увага на валютному ринку буде прикута до євро, на яке впливають торговельні суперечки між США та ЄС.

