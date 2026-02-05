Рус
Трамп заявив про запобігання ядерної війни між РФ та Україною - що відомо

Юрій Берендій
5 лютого 2026, 21:07оновлено 5 лютого, 22:43
Трамп заявив, що його дії дозволили запобігти ядерним війнам та стали підставою для ініціативи створення нового договору про контроль ядерних озброєнь.
Трамп заявив про запобігання ядерної війни між РФ та Україною - що відомо
Трамп заявив про запобігання ядерної війни між РФ та Україною / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, ua.depositphotos.com

Про що йдеться у матеріалі:

  • Трамп заявив про недопущення ряду ядерних воєн по світу
  • Президент США закликав створити новий договір щодо поширення ядерної зброї

Президент США Дональд Трамп заявив, що зміг запобігти ядерній війні між Росією та Україною та закликав експертів розробити спеціальний документ на заміну американо-російському договору про контроль ядерних озброєнь. Про це глава Білого дому написав у дописі в Truth Social.

"Я запобіг початку ядерних воєн у світі між Пакистаном та Індією, Іраном та Ізраїлем, а також Росією та Україною. Замість того, щоб продовжувати "NEW START" (невдало укладена угода Сполучених Штатів, яка, крім усього іншого, грубо порушується), ми повинні доручити нашим ядерним експертам розробити новий, вдосконалений та модернізований договір, який буде діяти протягом тривалого часу в майбутньому", - повідомив він.

Трамп також наголосив, що Сполучені Штати залишаються найпотужнішою державою у світі.

Він зазначив, що під час свого першого президентського терміну здійснив масштабну модернізацію збройних сил, зокрема створив нові й оновив наявні ядерні озброєння, а також створив Космічні сили.

За його словами, нині ця перебудова триває і досягає безпрецедентного рівня. Окрім того, він повідомив про поповнення флоту кораблями, які, за його оцінкою, у сотні разів перевершують за потужністю лінкори часів Другої світової війни, зокрема "Айову", "Міссурі" та "Алабаму".

Трамп заявив про запобігання ядерної війни між РФ та Україною - що відомо
Які країни володіють ядерною зброєю / Інфографіка: Главред

Завершення терміну дії договору про обмеження кількості ядерної зброї - експерт пояснив наслідки

Як писав Главред, розпад попередньої системи контролю над озброєннями може призвести до розширення так званого "ядерного клубу", оскільки чимало держав уже мають технологічні передумови для створення власної ядерної зброї. Про це заявив військовослужбовець 413-го полку Сил безпілотних систем та експерт Defense Express Іван Киричевський в інтерв’ю "Апостроф TV".

Він зазначив, що для України така ситуація відкриває певний простір для маневру. У минулому Київ під приводом контролю над засобами доставки ядерної зброї змушений був відмовитися від частини потужних озброєнь, зокрема оперативно-тактичних ракетних комплексів і стратегічної авіації. Нині ж дедалі очевидніше, що суто дипломатичні механізми стримування Росії мають обмежену ефективність.

Киричевський також наголосив, що в той час, як США поступово втрачали виробничі можливості у сфері ядерних озброєнь, Китай, навпаки, активно нарощував свій потенціал. На його думку, спроби Дональда Трампа залучити КНР до нових домовленостей є запізнілими та виглядають як переговори з позиції слабкості.

"Хто з ним говорити буде? Очевидно, що американці можуть просто мовчки чекати, коли за 5 років ядерний атомний Китай виросте із 600 до 1000 ядерних головок. США навіть у таких речах бояться протистояти і нав’язувати свою волю Китаю напряму. Вони дійшли до того статусу, коли реально велика держава, найбільш потужна держава у світі, з ними домовлятися не хоче", — вказав він.

Ядерні погрози Кремля - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, воєнний злочинець Володимир Путін знову виступив із новини заявами про ядерну зброю, пригрозивши країнам Заходу та повідомивши про вихід Росії з мораторію на розгортання наземних ракет середньої і меншої дальності.

Голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко зазначив, що розмови про ядерну загрозу вигідні насамперед самій Росії, оскільки є елементом її стратегії залякування та інформаційного впливу.

У звіті директора Національної розвідки США, оприлюдненому 25 березня 2025 року, йдеться про можливість застосування Росією ядерної зброї проти України на тлі відсутності швидких військових успіхів. Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар зауважив, що подібна риторика не є новою, адже ядерні погрози з боку Кремля звучали і в 2022, і в 2023 роках, а також менш активно у 2024 році, коли в Москві розраховували досягти поставлених цілей у війні проти України.

Що відомо про договір щодо скорочення стратегічних наступальних потенціалів (ДСНП)

Договір між Сполученими Штатами Америки та Російською Федерацією про скорочення стратегічних наступальних потенціалів (ДСНП) - договір про скорочення стратегічних озброєнь між Сполученими Штатами та Росією, який діяв з червня 2003 року до лютого 2011 року, коли його замінив новий договір СНО, повідомляє Вікіпедія.

На той час ДСНП позиціонувався як "важливий елемент нових стратегічних відносин" між двома країнами, причому обидві сторони домовилися обмежити свій ядерний арсенал до 1700–2200 боєголовок, розгорнутих в бойовому режимі. Він був підписаний у Москві 24 травня 2002 року.

Після ратифікації Сенатом США та Державною Думою договір СОРТ набув чинності 1 червня 2003 року. Він би втратив чинність 31 грудня 2012 року, якби його не замінив новий договір СНП. Кожна зі сторін могла вийти з договору, попередивши про це іншу сторону за три місяці.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Дональд Трамп ядерна війна Трамп новини
