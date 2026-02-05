Погода готує різкий кульбіт: які природні примхи чекають Дніпро на вихідних

Температура коливатиметься, а вітер і вологість впливатимуть на відчуття холоду

Погода у Дніпрі зміниться від морозу до відлиги / Фото: facebook.com/nashemistodnipro

У вихідні Дніпро опиниться під впливом мінливих погодних процесів. За прогнозом сервісу sinoptik, після кількох морозних днів у місті очікується потепління, висока хмарність та суттєві коливання температури.

П’ятниця: мороз і похмура стабільність

У п’ятницю Дніпро перебуватиме під впливом холодного антициклону. Протягом усього дня в місті збережеться похмура погода без опадів. Вранці температура повітря становитиме -8…-9°C, однак через підвищену вологість і вітер відчуватиметься значно холодніше — до -14°C.

У денні години стовпчики термометрів піднімуться до -3…-5°C. Вітер західний, помірний, зі швидкістю до 4,2 м/с. Атмосферний тиск протягом дня поступово знижуватиметься з 749 до 741 мм рт. ст.

У народі цей день вважали переломним у зимовому циклі та за ним намагалися передбачити весну. Наші пращури казали: "На півзимницю дорогу перемітає — корм підмітає", вбачаючи в цьому знак затяжної зими.

Погода в Дніпрі 6 лютого / Фото: скріншот sinoptik

Субота: відлига, дощ і висока вологість

У суботу погодні умови різко зміняться. Морози поступляться відлизі, а в регіон прийдуть опади. У нічні години температура підвищиться до -1°C, удень повітря прогріється до +2°C. Ранок розпочнеться з дощу, який тимчасово припиниться пообіді, але знову повернеться ближче до вечора.

Вологість повітря сягатиме 99%, а атмосферний тиск знизиться до 737–740 мм рт. ст., що може вплинути на самопочуття метеозалежних людей. Вітер змінить напрямок на південно-західний і посилиться до 2,1–3,7 м/с.

У давнину цей день вважали показовим для прогнозування зими: якою була погода до обіду — такою очікували першу половину наступної зими, а погода після обіду вказувала на її другу частину. Вірили також, що густий туман передвіщає мор худоби, а ясна погода — сприятливий рік.

Погода в Дніпрі 7 лютого / Фото: скріншот sinoptik

Неділя: змішані опади та відчутний холод

У неділю погода у Дніпрі залишатиметься нестійкою. Небо буде вкрите щільною хмарністю протягом усього дня. Синоптики прогнозують змішані опади: вранці очікується дрібний сніг, після обіду — дощ зі снігом, а ближче до вечора опади знову перейдуть у сніг.

Температура повітря коливатиметься від 0°C удень до -3°C увечері, але через високу вологість (до 99%) відчуватиметься як -8°C. Атмосферний тиск залишатиметься низьким — 736–738 мм рт. ст., пориви вітру сягатимуть 4,4 м/с.

За народними прикметами, якщо цього дня миші вилазять з-під снігу — слід чекати відлиги. Водночас заметіль у цей день вважалася поганим знаком і могла, за повір’ями, вказувати на слабкий урожай.

Погода в Дніпрі 8 лютого

Коли очікувати нову хвилю похолодання — прогноз синоптика

За прогнозом синоптикині Наталії Діденко, нинішні сильні морози в Україні вже відступили. Тепла та волога Атлантика приносить сніг, а вітер посилюється через протистояння східного антициклону та західної циклонічності. Температура повітря місцями вже піднімається вище нуля.

Проте не варто розраховувати на тривале потепління — з 9 по 11 лютого очікується нове похолодання, спричинене проходженням ще одного антициклону.

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

