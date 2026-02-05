Польща передасть Україні стратегічно важливі літаки - Туск

Україна може отримати літаки МіГ-29 в обмін на українські дрони.

Польща передасть Україні літаки МіГ-29 / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Що відомо:

Україна отримає від Польщі військову допомогу

Польща може передати Україні МіГ-29

Польща передасть Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійдуть стратегічно важливі літаки МіГ-29. Про це заявив голова польського уряду Дональд Туск під час спільної прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Водночас варто зазначити, що Польща готова передати Україні свої літаки в обмін на українські дрони. Варшава буде враховувати пріоритети України - ракети до системи ППО.

"Ці МіГи перебувають у стані готовності до передачі. Ми обоє з Президентом Зеленським говорили про те, що діятимемо гнучко, залежно від потреб. Ми будемо змінювати певні домовленості, адже хочемо діяти справді адекватно, тобто згідно з актуальними потребами. Я знаю, що Україна потребує різних форм протиповітряної оборони, передусім певних типів боєприпасів, ракет", - заявив Туск.

МіГ-29 / Інфографіка: Главред

Коли може завершитись війна - думка експерта

Командир Грузинського національного легіону, який із перших днів бойових дій на Донбасі протистоїть російській агресії та боронить Україну, Мамука Мамулашвілі у чаті на Главреді розповів, коли може закінчитись війна.

Він переконаний, що це залежить від інтенсивності поставок озброєння Україні, але від США не варто чекати інтенсивних поставок.

"Дуже багато залежить від того, наскільки прокинеться Європа, тому що налагодження спільного виробництва озброєнь з європейськими країнами істотно позначиться на перебігу війни. А що стосується мотивації, то в українців її достатньо, щоб виграти війну", - сказав Мамулашвілі.

Водночас він додав, що поки зарано говорити про терміни закінчення війни, адже нині нема цілісної картини щодо допомоги Україні.

"Сподіваюся, що все скоро закінчиться, і ми скоро переможемо в цій війні", - додав він.

Військова допомога Україні - останні новини по темі

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Велика Британія анонсувала значний пакет підтримки України в сфері протиповітряної оборони загальною вартістю близько 685 мільйонів євро. Про це повідомив глава британського оборонного відомства Джон Гілі.

Крім того, Німеччина підтвердила намір передати Україні ракети великої дальності. Про це заявив канцлер ФРН Фрідріх Мерц.

Швеція готова надати Україні винищувачі Gripen для контролю повітряного простору, залучити морські ресурси для розмінування акваторії Чорного моря і продовжити підготовку українських військових офіцерів.

Дональд Туск (нар. 22 квітня 1957, Ґданськ, ПНР) — польський політик кашубського походження, прем'єр-міністр Польщі (2007—2014; з 2023), Голова Європейської Ради (2014—2019)

