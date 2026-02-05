Зірка "Індіани Джонса" і "Зоряних воєн" заговорив про кінець кар'єри

Гаррісон Форд здивував фанатів.

Гаррісон Форд зараз - що каже актор про завершення кар'єри / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

Гаррісон Форд прокоментував свою роботу в серіалі "Правдива терапія"

Зірка розповів про його вплив на власну кар'єру

Кар'єра американського актора і продюсера Гаррісона Форда триває вже шістдесят років, а його творча спадщина налічує понад 85 ролей, включаючи серію фільмів "Індіана Джонс" і "Зоряні війни".

З 2023 року Форд виконує одну з провідних ролей у комедійно-драматичному серіалі "Правдива терапія" ("Shrinking"), який високо оцінюють і кінокритики, і телеглядачі. Успіх "Терапії" змусив актора задуматися про завершення кінокар'єри.

Під час недавньої прес-конференції Гаррісон Форд, який грає в серіалі хворого на Паркінсона психотерапевта, зазначив, що робота, яку виконує команда, надихає його настільки, що він вважав би "Правдиву терапію" гідним для себе завершальним акордом.

"Робота, яку ми можемо виконувати, вражає, враховуючи інструменти, з якими ми працюємо, і ідею, що лежить в основі цього серіалу. І якби все це було тут, цього було б достатньо. Це дещо особливе, що дійсно підтримує мене і дає відчуття цінності та важливості того, що ми робимо. Я шукаю це в своєму житті і радий, що знайшов це тут", - цитує актора видання Hollywood Reporter.

Гаррісон Форд у серіалі "Правдива терапія" / фото: imdb.com

Про персону: Гаррісон Форд Гаррісон Форд - американський актор, продюсер. Володар премій "Сатурн" (1982, 1996, 2016) і "Золотий глобус" (2002), "Почесної Золотої пальмової гілки" (2023), а також іменної зірки на голлівудській Алеї слави. Найвідоміший за ролями Хана Соло в серії фільмів "Зоряні війни", Індіани Джонса в однойменній медіафраншизі та Ріка Декарда в дилогії "Той, хто біжить по лезу".

