Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Вʼїзд до країн ЄС для українців стане платним: чому та скільки доведеться віддати

Анна Косик
5 лютого 2026, 14:04
1671
Незабаром українці змушені будуть платити за дозвіл на в'їзд до деяких країн.
украина и ес, чемодан
Дозвіл на в'їзд до 30 країн буде платним / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Головне:

  • Для в'їзду до країн ЄС українцям доведеться платити за дозвіл
  • Оформлення дозволу коштуватиме 20 євро
  • У деяких випадках українці платитимуть навіть якщо не отримають дозвільний документ

Українці незабаром не зможуть потрапити до країн Європейського Союзу безкоштовно. Про це в Instagram winners_ua_ розповіла українська журналістка Катерина Соляр.

За її словами, вже з кінця 2026 року українці та громадяни інших безвізових країн будуть змушені платити певну суму за дозвіл на поїздки до ЄС. Мова йде про запровадження системи попередньої авторизації ETIAS.

відео дня

"Оформлення цього самого дозволу коштуватиме 20 євро з людини. Подати одну заявку на сімʼю або групу не можна. Кожен мандрівник оформлює дозвіл окремо", - зазначила Соляр.

Цей дозвіл буде діяти протягом трьох років, або ж до закінчення терміну дії закордонного паспорта. З ним виїжджати за кордон можна буде багаторазово до 30 європейських країн, в тому числі Шенгенської зони, Кіпру, Болгарії та Румунії.

Оплата дозволу буде доступна у онлайн-форматі на офіційному сайті ETIAS. Після сплати система почне перевірку анкети. Важливо зазначити, що навіть у випадку відмови у в'їзді, або помилки у введенні даних, кошти українцям не повернуть. Відповідно, за повторний запит на отримання дозволу доведеться знову заплатити.

Виїзд українців до країн ЄС - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що ще влітку 2025 року Європарламент ухвалив рішення про впровадження нової системи в’їзду-виїзду (Entry/Exit System, ЕES) на кордонах Європейського Союзу.

Раніше повідомлялося, що у Європейському Союзі впровадили автоматизовану айті-систему Entry Exit System, яка є передумовою для початку роботи системи електронних дозволів на в’їзд до ЄС, так званої ETIAS.

Напередодні стало відомо, що EES придумали на заміну штампів у паспортах. Тепер діє цифрова біометрична реєстрація для короткострокових поїздок - до 90 днів протягом будь-яких 180 днів.

Інші новини:

Про персону: Катерина Соляр

Катерина Соляр - українська журналістка і телеведуча, яка прославилася ще на початку повномасштабної війни. Народилася 8 травня 1987 року в Жовтих Водах. У журналістику Катерина потрапила без профільної освіти. Вона закінчила Східноєвропейський університет економіки та менеджменту, а на ТБ прийшла після того, як закінчила курси в "Інтершколі". До цього дівчина встигла попрацювати секретарем. Соляр розлучена, у 2024 році вона зізналася, що розійшлася з чоловіком після 12 років шлюбу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини України Європейський союз
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Україна провела обмін полоненими РФ — кого вдалося повернути додому

Україна провела обмін полоненими РФ — кого вдалося повернути додому

15:03Війна
РФ виставила новий ультиматум на переговорах в Абу-Дабі: ЗМІ дізналися деталі

РФ виставила новий ультиматум на переговорах в Абу-Дабі: ЗМІ дізналися деталі

13:52Війна
Теплих днів буде обмаль: відома дата повернення сильних морозів в Україну

Теплих днів буде обмаль: відома дата повернення сильних морозів в Україну

13:07Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Долар різко впав, а євро з злотим злетіли: новий курс валют на 5 лютого

Долар різко впав, а євро з злотим злетіли: новий курс валют на 5 лютого

Карта Deep State онлайн за 5 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 5 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Росіян взяли в "котел" на фронті - в ЗСУ назвали кількість оточених окупантів

Росіян взяли в "котел" на фронті - в ЗСУ назвали кількість оточених окупантів

Осадча та Горбунов заговорили про поповнення в родині: "Далі більше"

Осадча та Горбунов заговорили про поповнення в родині: "Далі більше"

"Жодних угод не було": експерт розкрив нюанс про перемир'я з Росією

"Жодних угод не було": експерт розкрив нюанс про перемир'я з Росією

Останні новини

15:03

Україна провела обмін полоненими РФ — кого вдалося повернути додому

15:03

Є на кожній кухні: як позбутися цвілі та конденсату на вікнахВідео

14:52

У Львові жінка стріляла у військовослужбовців ТЦК і поліцейських

14:50

Мороз не відступає з Полтавщини: місцевих жителів попередили про зміну погоди

14:31

"Головне - це пити": Могилевська зізналася, як схудла на 25 кг

Реальних гарантій немає, Україні важливо використати будь-яку паузу у війні - КлочокРеальних гарантій немає, Україні важливо використати будь-яку паузу у війні - Клочок
14:08

На Рівне насувається потепління: якою буде погода в регіоні 6 лютого

14:04

Вʼїзд до країн ЄС для українців стане платним: чому та скільки доведеться віддати

14:00

Спадщина без заповіту: кому і в якій черзі дістанеться майно

13:56

Який автомобіль є найкращим у світі: він випередив навіть Audi та BMW

Реклама
13:52

РФ виставила новий ультиматум на переговорах в Абу-Дабі: ЗМІ дізналися деталі

13:33

Синоптики оголосили в Харкові жовту небезпеку: яка буде погода

13:19

Дрібниця, але критично важлива: навіщо в ілюмінаторі літака отвір

13:07

Теплих днів буде обмаль: відома дата повернення сильних морозів в Україну

13:00

В Польщі під землею існує велике незвичне місто: в чому його особливість

12:44

Україна, РФ та США погодили обмін 314 полоненими - Віткофф

12:40

Як зрозуміти, що ви перелили квітку: головні ознаки та поради

12:36

Гороскоп на завтра 6 лютого: Стрільцям - вражаючі новини, Водоліям - похвала

12:14

"Буде просто острівець": командир здивував термінами та сценарієм розпаду РосіїВідео

12:06

Ракети "Фламінго" уразили полігон, де запускають "Орєшнік": які наслідки

12:00

60–75 днів до грядки: як правильно розрахувати посів перцю

Реклама
11:48

Два обласні центри України під загрозою: військовий попередив, що задумав ворог

11:15

Китайський гороскоп на завтра 6 лютого: Мавпам - страх, Свиням - тривога

11:04

Запечена картопля буде ще хрусткішою: секретний Інгредієнт для ідеальної страви

11:03

Леся Нікітюк готується до весілля з нареченим-військовим - деталі

11:03

Удар по гаманцях українців: цінники на один продукт вперто повзуть угору

11:00

Зникла відстрочка в Резерв+: що кажуть у Міноборони і що радять адвокати

10:53

В окупантів катастрофа на фронті: РФ багато де зупинила штурмові дії

10:33

Удача не піде: 7 рослин, які очищають будинок від негативу і приносять щастя

10:16

Напад Росії на Україну та закінчення війни: у Трампа зробили гучну заяву

09:58

В Абу-Дабі стартував другий день переговорів України, Росії та США: перші деталі

09:55

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 5 лютого (оновлюється)

09:20

В РФ заявили про відмову від ядерних обмежень: що зміниться вже з 5 лютого

09:16

Представник Макрона провів таємні переговори в Кремлі: про що говорили - Reuters

09:05

Гроші знову підуть: з 5 лютого три знаки зодіаку виходять з фінансової ями

09:00

Наступ на міста-мільйонники, шанс для Покровська і розвал РФ: Мамулашвілі – про війну в 2026-уВідео

08:37

"Шукає вихід з війни": генерал Келлог зробив гучну заяву про провал Путіна

08:35

Відключення світла в Україні - графіки на 5 лютого (оновлюється)

08:26

Зміна тактики та перекидання сил: росіяни активізувались на одному напрямку

08:25

Карта Deep State онлайн за 5 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:24

Нічна атака на Київ: пошкоджено будинки, спалахнули пожежі, є постраждаліФотоВідео

Реклама
06:46

Дрон влучив у двір багатоповерхівки в Сумах: що відомо про наслідкиВідео

06:30

Готується всього кілька хвилин: рецепт божественного салатуВідео

06:15

"Хочеться прикрити": дизайнер Зеленської розкрила, як приховує недоліки фігури

06:10

Трамп допоможе закінчити війну: вірити чи ніПогляд

05:52

Застрягли в минулому: три знаки зодіаку, які найбільше схильні до ностальгії

05:05

"Жодних угод не було": експерт розкрив нюанс про перемир'я з РосієюВідео

04:41

Парадокс радянської торгівлі: скільки насправді коштували продукти в СРСР

04:00

Суперголоволомка: знайдіть 3 відмінності на картинці мишки з сиром за 31 с

03:30

Фінансовий вибух тижня: чотири знаки зодіаку отримають грошову винагороду

03:16

Густий туман, мороз і ожеледиця: на Львівщині прогнозують небезпечну погоду

Новини Києва
Погода в КиєвіКоли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини Одеси
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти