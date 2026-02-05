Вʼїзд до країн ЄС для українців стане платним: чому та скільки доведеться віддати

Незабаром українці змушені будуть платити за дозвіл на в'їзд до деяких країн.

Дозвіл на в'їзд до 30 країн буде платним / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Головне:

Для в'їзду до країн ЄС українцям доведеться платити за дозвіл

Оформлення дозволу коштуватиме 20 євро

У деяких випадках українці платитимуть навіть якщо не отримають дозвільний документ

Українці незабаром не зможуть потрапити до країн Європейського Союзу безкоштовно. Про це в Instagram winners_ua_ розповіла українська журналістка Катерина Соляр.

За її словами, вже з кінця 2026 року українці та громадяни інших безвізових країн будуть змушені платити певну суму за дозвіл на поїздки до ЄС. Мова йде про запровадження системи попередньої авторизації ETIAS.

"Оформлення цього самого дозволу коштуватиме 20 євро з людини. Подати одну заявку на сімʼю або групу не можна. Кожен мандрівник оформлює дозвіл окремо", - зазначила Соляр.

Цей дозвіл буде діяти протягом трьох років, або ж до закінчення терміну дії закордонного паспорта. З ним виїжджати за кордон можна буде багаторазово до 30 європейських країн, в тому числі Шенгенської зони, Кіпру, Болгарії та Румунії.

Оплата дозволу буде доступна у онлайн-форматі на офіційному сайті ETIAS. Після сплати система почне перевірку анкети. Важливо зазначити, що навіть у випадку відмови у в'їзді, або помилки у введенні даних, кошти українцям не повернуть. Відповідно, за повторний запит на отримання дозволу доведеться знову заплатити.

Виїзд українців до країн ЄС - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що ще влітку 2025 року Європарламент ухвалив рішення про впровадження нової системи в’їзду-виїзду (Entry/Exit System, ЕES) на кордонах Європейського Союзу.

Раніше повідомлялося, що у Європейському Союзі впровадили автоматизовану айті-систему Entry Exit System, яка є передумовою для початку роботи системи електронних дозволів на в’їзд до ЄС, так званої ETIAS.

Напередодні стало відомо, що EES придумали на заміну штампів у паспортах. Тепер діє цифрова біометрична реєстрація для короткострокових поїздок - до 90 днів протягом будь-яких 180 днів.

Інші новини:

Про персону: Катерина Соляр Катерина Соляр - українська журналістка і телеведуча, яка прославилася ще на початку повномасштабної війни. Народилася 8 травня 1987 року в Жовтих Водах. У журналістику Катерина потрапила без профільної освіти. Вона закінчила Східноєвропейський університет економіки та менеджменту, а на ТБ прийшла після того, як закінчила курси в "Інтершколі". До цього дівчина встигла попрацювати секретарем. Соляр розлучена, у 2024 році вона зізналася, що розійшлася з чоловіком після 12 років шлюбу.

