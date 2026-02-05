Де в Україні дивитися Зимові ігри-2026: повний список каналів і сервісів

Коротко:
- Олімпіада-2026 пройде в Італії з 6 по 22 лютого
- У змаганнях візьмуть участь майже 3 тисячі атлетів
- Буде розіграно 116 комплектів медалей
З 6 по 22 лютого в Італії відбудуться XXV зимові Олімпійські ігри, які прийматимуть Мілан та Кортіна-д'Ампеццо. У змаганнях візьмуть участь майже три тисячі спортсменів, які розіграють 116 комплектів медалей, інформує 24 канал.
Де дивитися Олімпіаду в Україні
В Україні офіційним транслятором Олімпіади-2026 є Суспільне. У відкритому доступі змагання можна буде дивитися на телеканалі Суспільне Спорт, на регіональних каналах Суспільного (зокрема Суспільне Київ, Суспільне Львів, Суспільне Харків та інших), а також на сайті Суспільне Спорт.
Радіо Промінь
Олімпійські ігри також висвітлюватиме Радіо Промінь, де слухачам запропонують огляди змагань, подкасти та спеціальні програми, присвячені подіям у Мілані та Кортіна-д'Ампеццо.
Загальний обсяг ефіру становитиме щонайменше 125 годин, зокрема щодня виходитимуть інформаційно-аналітичні студії про перебіг Олімпіади.
Онлайн-трансляції на MEGOGO
Крім того, трансляції змагань будуть доступні на платформі MEGOGO. У межах співпраці з Warner Bros. Discovery сервіс забезпечить українську аудіодоріжку на каналах Eurosport 1, Eurosport 2 та Eurosport 4K.
MEGOGO також повністю транслюватиме українською чоловічий олімпійський хокейний турнір, який стартує 11 лютого, а також усі матчі жіночого хокейного турніру, що потрапляють до лінійного мовлення каналів Eurosport.
Перегляд буде доступний як на лінійних каналах Eurosport через медіасервіс MEGOGO, так і в спеціальному розділі "Олімпіада" у категорії "Спорт" на OTT-платформі. Там же глядачі зможуть знайти додаткові змагання, які не увійдуть до ефіру лінійних телеканалів.
Про джерело: 24 канал
24 канал — український цілодобовий новинний телеканал[3]. З початку мовлення мав назву "Телеканал новин 24", згодом назву скоротили до сучасної "24 канал", що, зокрема, використовується в оновленому логотипі компанії та на сайті телеканалу 24tv.ua, пише Вікіпедія.
Входить у медіахолдинг ТРК "Люкс" власником якого є Катерина Кіт-Садова. Транслюється по всій Україні.
Мовить з 1 березня 2006 року.
24 канал подає новини в інформаційних блоках: політичні новини України і світу, економіка, спорт, шоу-бізнес, технології, авто, туризм тощо. Крім того, глядач отримує інформацію про погоду, курси валют.
