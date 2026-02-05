Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Спорт

Де в Україні дивитися Зимові ігри-2026: повний список каналів і сервісів

Руслан Іваненко
5 лютого 2026, 18:41оновлено 5 лютого, 19:27
183
Зимові Олімпійські ігри в Італії зберуть тисячі атлетів, які розіграють понад сотню комплектів медалей.
Зимние Олимпийские игры
Українські глядачі зможуть дивитися Олімпіаду наживо / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Олімпіада-2026 пройде в Італії з 6 по 22 лютого
  • У змаганнях візьмуть участь майже 3 тисячі атлетів
  • Буде розіграно 116 комплектів медалей

З 6 по 22 лютого в Італії відбудуться XXV зимові Олімпійські ігри, які прийматимуть Мілан та Кортіна-д'Ампеццо. У змаганнях візьмуть участь майже три тисячі спортсменів, які розіграють 116 комплектів медалей, інформує 24 канал.

Де дивитися Олімпіаду в Україні

В Україні офіційним транслятором Олімпіади-2026 є Суспільне. У відкритому доступі змагання можна буде дивитися на телеканалі Суспільне Спорт, на регіональних каналах Суспільного (зокрема Суспільне Київ, Суспільне Львів, Суспільне Харків та інших), а також на сайті Суспільне Спорт.

відео дня

Радіо Промінь

Олімпійські ігри також висвітлюватиме Радіо Промінь, де слухачам запропонують огляди змагань, подкасти та спеціальні програми, присвячені подіям у Мілані та Кортіна-д'Ампеццо.

Загальний обсяг ефіру становитиме щонайменше 125 годин, зокрема щодня виходитимуть інформаційно-аналітичні студії про перебіг Олімпіади.

Онлайн-трансляції на MEGOGO

Крім того, трансляції змагань будуть доступні на платформі MEGOGO. У межах співпраці з Warner Bros. Discovery сервіс забезпечить українську аудіодоріжку на каналах Eurosport 1, Eurosport 2 та Eurosport 4K.

Де в Україні дивитися Зимові ігри-2026: повний список каналів і сервісів
Зимові Олімпійські ігри – 2026 / Інфографіка: Главред

MEGOGO також повністю транслюватиме українською чоловічий олімпійський хокейний турнір, який стартує 11 лютого, а також усі матчі жіночого хокейного турніру, що потрапляють до лінійного мовлення каналів Eurosport.

Перегляд буде доступний як на лінійних каналах Eurosport через медіасервіс MEGOGO, так і в спеціальному розділі "Олімпіада" у категорії "Спорт" на OTT-платформі. Там же глядачі зможуть знайти додаткові змагання, які не увійдуть до ефіру лінійних телеканалів.

Спорт - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, Вже за кілька днів в Італії стартують XXV зимові Олімпійські ігри. Головною локацією для біатлонних баталій стане легендарна траса в Антгольці. Як повідомляє Суспільне Спорт, змагання триватимуть майже протягом усього періоду Ігор — з 8 по 21 лютого.

Крім того, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на заяву президента Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Джанні Інфантіно про повернення Росії в міжнародний футбол.

Також футболіст Самба Діалло, який раніше виступав за юнацькі склади Динамо, може отримати новий шанс у першій команді київського клубу. Головний тренер біло-синіх Ігор Костюк розглядає можливість повернення гравця до основного складу.

Читайте також:

Про джерело: 24 канал

24 канал — український цілодобовий новинний телеканал[3]. З початку мовлення мав назву "Телеканал новин 24", згодом назву скоротили до сучасної "24 канал", що, зокрема, використовується в оновленому логотипі компанії та на сайті телеканалу 24tv.ua, пише Вікіпедія.

Входить у медіахолдинг ТРК "Люкс" власником якого є Катерина Кіт-Садова. Транслюється по всій Україні.

Мовить з 1 березня 2006 року.

24 канал подає новини в інформаційних блоках: політичні новини України і світу, економіка, спорт, шоу-бізнес, технології, авто, туризм тощо. Крім того, глядач отримує інформацію про погоду, курси валют.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Олімпійські ігри новини спорту Зимові Олімпійські ігри - 2026
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Росіяни рік топчуться на місці: командир розніс можливості "другої армії" світу

Росіяни рік топчуться на місці: командир розніс можливості "другої армії" світу

19:58Фронт
Потепління, а потім знову похолодання: синоптики дали новий прогноз

Потепління, а потім знову похолодання: синоптики дали новий прогноз

19:40Синоптик
Коли відновлять Дарницьку ТЕЦ - Кличко назвав умову і терміни

Коли відновлять Дарницьку ТЕЦ - Кличко назвав умову і терміни

19:12Енергетика
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 5 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 5 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Осадча та Горбунов заговорили про поповнення в родині: "Далі більше"

Осадча та Горбунов заговорили про поповнення в родині: "Далі більше"

"Хочеться прикрити": дизайнер Зеленської розкрила, як приховує недоліки фігури

"Хочеться прикрити": дизайнер Зеленської розкрила, як приховує недоліки фігури

"Жодних угод не було": експерт розкрив нюанс про перемир'я з Росією

"Жодних угод не було": експерт розкрив нюанс про перемир'я з Росією

Парадокс радянської торгівлі: скільки насправді коштували продукти в СРСР

Парадокс радянської торгівлі: скільки насправді коштували продукти в СРСР

Останні новини

19:58

Росіяни рік топчуться на місці: командир розніс можливості "другої армії" світу

19:41

Які коти не вимагають від власників багато уваги: топ-5 порідВідео

19:40

Потепління, а потім знову похолодання: синоптики дали новий прогноз

19:38

Погода готує різкий кульбіт: які природні примхи чекають Дніпро на вихідних

19:12

Коли відновлять Дарницьку ТЕЦ - Кличко назвав умову і терміниВідео

Наступ на міста-мільйонники, шанс для Покровська і розвал РФ: Мамулашвілі – про війну в 2026-уНаступ на міста-мільйонники, шанс для Покровська і розвал РФ: Мамулашвілі – про війну в 2026-у
19:10

Україна показала всьому світу, що з ядерною доктриною РФ можна зробити насправдіПогляд

18:54

Красень Спартак і негідник-репортер: топ-5 фільмів з Кірком Дугласом

18:41

Де в Україні дивитися Зимові ігри-2026: повний список каналів і сервісів

18:35

Називалося іменем організатора "червоного терору" 80 років - що це за місто України

Реклама
18:22

"Живуть в пам'яті роки": названо найбільш недооцінені фільми XXI століття

18:06

Угоді кінець - чи є загроза ядерної війни після 5 лютого та чого чекати Україні

18:05

"Фінальне слово": Khayat зробив прогноз на результати Нацвідбору-2026

17:55

Польща передасть Україні стратегічно важливі літаки - Туск

17:36

Майже 700 гривень на ціннику: в Україні раптово подорожчав популярний продукт

17:29

Сир зберігатиметься вдвічі довше, яккщо загорнути його в один кухонний предмет

17:15

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні дівчини за столом за 49 с

17:00

Долар, євро і злотий стрімко полетіли вниз: новий курс валют на 6 лютого

16:30

"Ваня вдома": батько зі сльозами дізнався про звільнення сина з полону

16:27

"Плюс" уже близько: коли в Тернопільській області помітно потеплішає

16:22

Визнання Донбасу російським: Туск зробив важливу заяву

Реклама
16:21

Три знаки зодіаку незабаром зірвуть джекпот: достаток і благополуччя вже на порозі

16:18

Прикриваючись антикорупцією, нардеп Железняк незаконно збагачується, приховує зв’язки з росією та здійснює махінації з партійними коштами, — ЗМІ

15:58

Переговори в Абу-Дабі закінчилися: Буданов оцінив підсумки зустрічі

15:58

США надаватимуть Україні зброю до завершення війни, але не безкоштовно - Вітакер

15:23

Чому 6 лютого не можна сваритися і сперечатися: яке церковне свято

15:03

Україна провела обмін полоненими РФ — кого вдалося повернути додомуФото

15:03

Є на кожній кухні: як позбутися цвілі та конденсату на вікнахВідео

14:52

У Львові жінка стріляла у військовослужбовців ТЦК і поліцейських

14:50

Мороз не відступає з Полтавщини: місцевих жителів попередили про зміну погоди

14:31

"Головне - це пити": Могилевська зізналася, як схудла на 25 кг

14:08

На Рівне насувається потепління: якою буде погода в регіоні 6 лютого

14:04

Вʼїзд до країн ЄС для українців стане платним: чому та скільки доведеться віддати

14:00

Спадщина без заповіту: кому і в якій черзі дістанеться майно

13:56

Який автомобіль є найкращим у світі: він випередив навіть Audi та BMW

13:52

РФ виставила новий ультиматум на переговорах в Абу-Дабі: ЗМІ дізналися деталі

13:33

Синоптики оголосили в Харкові жовту небезпеку: яка буде погода

13:19

Дрібниця, але критично важлива: навіщо в ілюмінаторі літака отвір

13:07

Теплих днів буде обмаль: відома дата повернення сильних морозів в Україну

13:00

В Польщі під землею існує велике незвичне місто: в чому його особливість

12:44

Україна, РФ та США погодили обмін 314 полоненими - Віткофф

Реклама
12:40

Як зрозуміти, що ви перелили квітку: головні ознаки та поради

12:36

Гороскоп на завтра 6 лютого: Стрільцям - вражаючі новини, Водоліям - похвала

12:14

"Буде просто острівець": командир здивував термінами та сценарієм розпаду РосіїВідео

12:06

Ракети "Фламінго" уразили полігон, де запускають "Орєшнік": які наслідки

12:00

60–75 днів до грядки: як правильно розрахувати посів перцю

11:48

Два обласні центри України під загрозою: військовий попередив, що задумав ворог

11:15

Китайський гороскоп на завтра 6 лютого: Мавпам - страх, Свиням - тривога

11:04

Запечена картопля буде ще хрусткішою: секретний Інгредієнт для ідеальної страви

11:03

Леся Нікітюк готується до весілля з нареченим-військовим - деталі

11:03

Удар по гаманцях українців: цінники на один продукт вперто повзуть угору

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини Одеси
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінОлена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп Кіркоров
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти