Де в Україні дивитися Зимові ігри-2026: повний список каналів і сервісів

Зимові Олімпійські ігри в Італії зберуть тисячі атлетів, які розіграють понад сотню комплектів медалей.

Українські глядачі зможуть дивитися Олімпіаду наживо / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

Олімпіада-2026 пройде в Італії з 6 по 22 лютого

У змаганнях візьмуть участь майже 3 тисячі атлетів

Буде розіграно 116 комплектів медалей

З 6 по 22 лютого в Італії відбудуться XXV зимові Олімпійські ігри, які прийматимуть Мілан та Кортіна-д'Ампеццо. У змаганнях візьмуть участь майже три тисячі спортсменів, які розіграють 116 комплектів медалей, інформує 24 канал.

Де дивитися Олімпіаду в Україні

В Україні офіційним транслятором Олімпіади-2026 є Суспільне. У відкритому доступі змагання можна буде дивитися на телеканалі Суспільне Спорт, на регіональних каналах Суспільного (зокрема Суспільне Київ, Суспільне Львів, Суспільне Харків та інших), а також на сайті Суспільне Спорт.

Радіо Промінь

Олімпійські ігри також висвітлюватиме Радіо Промінь, де слухачам запропонують огляди змагань, подкасти та спеціальні програми, присвячені подіям у Мілані та Кортіна-д'Ампеццо.

Загальний обсяг ефіру становитиме щонайменше 125 годин, зокрема щодня виходитимуть інформаційно-аналітичні студії про перебіг Олімпіади.

Онлайн-трансляції на MEGOGO

Крім того, трансляції змагань будуть доступні на платформі MEGOGO. У межах співпраці з Warner Bros. Discovery сервіс забезпечить українську аудіодоріжку на каналах Eurosport 1, Eurosport 2 та Eurosport 4K.

Зимові Олімпійські ігри – 2026 / Інфографіка: Главред

MEGOGO також повністю транслюватиме українською чоловічий олімпійський хокейний турнір, який стартує 11 лютого, а також усі матчі жіночого хокейного турніру, що потрапляють до лінійного мовлення каналів Eurosport.

Перегляд буде доступний як на лінійних каналах Eurosport через медіасервіс MEGOGO, так і в спеціальному розділі "Олімпіада" у категорії "Спорт" на OTT-платформі. Там же глядачі зможуть знайти додаткові змагання, які не увійдуть до ефіру лінійних телеканалів.

