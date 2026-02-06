Рус
Графік вимкнення світла на 6 лютого: як вимикатимуть електроенергію в Сумах

Ангеліна Підвисоцька
6 лютого 2026, 03:12
3
Сумиобленерго буде протягом всієї доби вимикати світло в обсязі кількох черг.
Графік вимкнення світла на 6 лютого: як вимикатимуть електроенергію в Сумах
Графік вимкнення світла в Сумах 6 лютого / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Що дізнаєтесь:

  • Чи будуть вимикати світло в Сумах 6 лютого
  • Якими будуть графіки вимкнення світла в Сумах 6 лютого

У Сумах 6 лютого будуть вимикати світло за графіками. Про це повідомляє Сумиобленерго.

Причиною вимкнень світла є ворожі удари, які спричинили значний дефіцит в енергосистемі.

відео дня

"Коли світло з’являється, будь ласка, не вмикайте всі прилади одночасно. Під час відключень від'єднайте техніку від електромережі, щоб уникнути коливань напруги, коли електропостачання буде відновлене", - йдеться у повідомленні.

Графік вимкнення світла на 6 лютого: як вимикатимуть електроенергію в Сумах
Що означають черги відключення світла / Інфографіка: Главред

Графіки відключення світла в Сумах

Укренерго вводить графіки вимкнення світла для Сум в обсязі кількох черг.

Графіки для кожної черги та підчерги:

  • черга 1.1:
  • з 00:00 до 2:00;
  • з 4:00 до 8:00;
  • з 10:00 до 14:00;
  • з 16:00 до 20:00;
  • з 22:00 до 00:00;
  • черга 1.2:
  • з 2:00 до 6:00;
  • з 8:00 до 12:00;
  • з 14:00 до 18:00;
  • з 20:00 до 00:00;
  • черга 2.1:
  • з 00:00 до 4:00;
  • з 6:00 до 10:00;
  • з 12:00 до 16:00;
  • з 18:00 до 22:00;
  • черга 2.2:
  • з 00:00 до 2:00;
  • з 4:00 до 8:00;
  • з 10:00 до 14:00;
  • з 16:00 до 20:00;
  • з 22:00 до 00:00;
  • черга 3.1:
  • з 2:00 до 6:00;
  • з 8:00 до 12:00;
  • з 14:00 до 18:00;
  • з 20:00 до 00:00;
  • черга 3.2:
  • з 00:00 до 4:00;
  • з 6:00 до 10:00;
  • з 12:00 до 16:00;
  • з 18:00 до 22:00;
  • черга 4.1:
  • з 00:00 до 2:00;
  • з 4:00 до 8:00;
  • з 10:00 до 14:00;
  • з 16:00 до 20:00;
  • з 22:00 до 00:00;
  • черга 4.2:
  • з 2:00 до 6:00;
  • з 8:00 до 12:00;
  • з 14:00 до 18:00;
  • з 20:00 до 00:00;
  • черга 5.1:
  • з 00:00 до 4:00;
  • з 6:00 до 10:00;
  • з 12:00 до 16:00;
  • з 18:00 до 22:00;
  • черга 5.2:
  • з 00:00 до 2:00;
  • з 4:00 до 8:00;
  • з 10:00 до 14:00;
  • з 16:00 до 20:00;
  • з 22:00 до 00:00;
  • черга 6.1:
  • з 2:00 до 6:00;
  • з 8:00 до 12:00;
  • з 14:00 до 18:00;
  • з 20:00 до 00:00;
  • черга 6.2:
  • з 00:00 до 4:00;
  • з 6:00 до 10:00;
  • з 12:00 до 16:00;
  • з 18:00 до 22:00.
отключение света
Графік вимкнення світла в Сумах / фото: Сумиобленерго

Коли ситуація в енергетиці може покращитись - прогноз експерта

Найближчі три тижні зими будуть особливо складними через посилення морозів, і українцям варто готуватися до можливих ускладнень у енергопостачанні. За словами голови енергетичного комітету ВР Андрія Геруса, російська сторона наразі не готова до будь-яких домовленостей чи так званого "енергетичного перемир’я".

Водночас, експерт прогнозує, що полегшення ситуації можна очікувати вже з середини лютого. Стабілізація енергосистеми відбудеться завдяки збільшенню світлового дня та активнішій роботі сонячних електростанцій, що дозволить зменшити навантаження на традиційну генерацію.

Удари по енергетиці - що відомо

Як повідомляв Главред, в ніч на 3 лютого країна-агресор Росія завдала найпотужнішого удару по енергетиці України з початку року. Під атакою опинилися об’єкти генерації та розподілу електроенергії.

Крім того, відновлення енергосистеми України після одного з наймасовіших ракетних ударів займе тривалий час, повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

Нагадаємо, що в результаті російської атаки понад 50 тисяч жителів Одеської області тимчасово залишилися без електропостачання. Енергетики вже працюють над відновленням.

Про джерело: Сумиобленерго

"Сумиобленерго" - енергетична компанія, яка здійснює розподіл електроенергії на території Сумської області. До складу компанії входять шість філій.

Акціонерне товариство здійснює розподіл електроенергії для понад пів мільйона споживачів електроенергії та великих підприємств. Про це йдеться на сайті компанії.

