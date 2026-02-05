Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

"Жодних угод не було": експерт розкрив нюанс про перемир'я з Росією

Юрій Берендій
5 лютого 2026, 05:05
26
Удари по енергетиці не свідчать про порушення перемир’я з боку Росії, адже жодних домовленостей між Києвом і Москвою не існувало, вказав Клочок.
'Жодних угод не було': експерт розкрив нюанс про перемир'я з Росією
Експерт розкрив цікавий нюанс про енергетичне перемир'я з РФ / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Про що йдеться у матеріалі:

  • Україна та РФ не домовлялись офіційно про енергетичне перемир'я
  • Перенесення тристороннії переговорів було невипадковим
  • Переговори між Україною та РФ без США не мають перспектив

Так зване енергетичне перемир'я, на яке нібито погодився російський диктатор та воєнний злочинець Путін ніяк не пов'язане з мирними переговорами. Крім того, домовленості та умови припинення ударів по енергетиці так і не були формалізовані. Про це в інтерв'ю Главреду розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок.

Клочок підкреслив, що спершу варто чітко розуміти, чи взагалі існувало формальне перемир’я, адже Росія не подавала жодних очевидних сигналів про домовленості з Україною.

відео дня

"Вони сказали тільки: "Нас попросив Трамп. Він попросив – ми пішли назустріч". Володимир Зеленський також зазначив, що Трамп виступив з такою ініціативою, Україна її підтримує, і буде перемир'я. На перший погляд все виглядало досить позитивно. Але важливо розуміти: жодних формалізованих домовленостей між Росією та Україною з цього приводу не існувало. Тому говорити, що хтось щось порушив, – це фактично стверджувати, що Росія порушила те, чого вона взагалі не обіцяла", - сказав він.

Експерт нагадав, що 2 лютого президент заявляв про відсутність цілеспрямованих ударів по енергетичній інфраструктурі, аналогічні заяви звучали і 1 лютого.

"У той же час Міненерго повідомляє: "Б'ють". Західна преса пише: "Б'ють, домовленості зірвані". Виглядає це, відверто кажучи, як якась комедія, коли ЗМІ починають говорити про порушення, хоча ще раз підкреслю: Зеленський вчора заявляв, що росіяни намагаються дотримуватися домовленостей не бити по енергетиці", - повідомив він.

Дивіться відео інтервʼю Валерія Клочка Главреду про переговори в Абу-Дабі:

Клочок додав, що факти ударів не стали несподіванкою для багатьох, і він не пов’язує їх безпосередньо з переговорним процесом. За його словами, Росія ніколи не ставила припинення бойових дій у залежність від ходу перемовин. Від самого початку повномасштабного вторгнення вона чітко заявляла, що удари та обстріли триватимуть незалежно від переговорів.

Щодо заяви Зеленського, Клочок пояснив, що президент, як обрана українським народом посадова особа, не може залишатися осторонь. Політична реакція обов’язкова, адже у великій політиці, навіть під час війни, ігнорування таких подій було б неприпустимим.

"Ми так само очікуємо певної реакції від Дональда Трампа. Очевидно, що росіяни дуже вміло використали історію з його "проханням": мовляв, дивіться, ми пішли вам назустріч, пане президенте. Але ми не обіцяли, що зупинимося повністю.Тому варто спокійно до цього ставитися. Вибачаюся за прямоту, але ми вкотре зафіксували очевидний факт: очікувати від росіян чогось іншого не варто. І посипати голову попелом, мовляв, "росіяни щось порушили", теж не зовсім коректно. Вони такі за своєю суттю і такими залишаться. Зате слід аналізувати інші речі. Переговори будуть. На них вирішуватимуть якісь питання – обміну військовополоненими, територіальні аспекти, можливе енергетичне перемир'я – але вже формальне, з підписанням певного документа", - стверджує він.

Клочок зазначив, що перенесення переговорів на 4–5 лютого замість запланованого 1 числа має важливе значення. Це демонструє, що Україна свідомо формує власну переговорну позицію, а не лише погоджується на нав’язані умови.

За його словами, російська сторона була готова приїхати з будь-якої точки, навіть із Маямі, а 31 січня Кирило Дмитрієв вже був готовий вирушити далі. Однак американці вирішили не брати участь, а без їхньої присутності вести переговори з Росією, на думку Клочка, недоцільно, адже росіянам важко домовлятися напряму. Вони не виконуватимуть обіцянки перед Україною, але перед США можуть взяти на себе певні зобов’язання.

Тому до поточних подій слід ставитися спокійно — не через самі обстріли, а через чергові "порушення" нібито домовленостей, які насправді не були формально закріплені.

"Це навряд чи посилить нашу переговорну позицію. Я не думаю, що сьогодні Україна якось кардинально змінить підхід до переговорів. Тому що, друзі, давайте згадаємо: перед першою зустріччю в Абу-Дабі також був обстріл України. Тоді багато дипломатів писали: мовляв, Україна повинна встати і вийти з переговорів. Добре, встанемо, вийдемо. А що далі?", - резюмує він.

Чи варто очікувати значного результату від переговорів

Як писав Главред, виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач вважає, що тристоронні переговори за участю Росії, України та США щодо завершення війни мають радше формальний характер і навряд чи призведуть до реальних результатів.

На його думку, основною проблемою є невдалий формат зустрічей і склад делегацій. Експерт прогнозує, що підписання остаточного документа про врегулювання війни можливе не раніше 2026 року, і лише за умов поєднання кількох факторів: поступок України, значного виснаження ресурсів Росії та посиленого тиску з боку потенційної адміністрації Дональда Трампа.

"Нинішні переговори імітаційні, по суті, це консультації (...) Це якісь випадкові люди, а не ті, хто повинен вести серйозні переговори. Як ми знаємо, від американців у переговорах беруть участь девелопер і зять президента, які не є представниками американської держави, від росіян - спецпредставник Путіна, що спеціалізується на інвестиціях, а наша делегація, здається, навіть не має директив на ведення цих переговорів, а просто виконує функцію передавача інформації", - сказав Горбач.

Мирні переговори - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 4 лютого українська делегація прибула до Абу-Дабі, де розпочала перші переговори, присвячені обговоренню шляхів досягнення миру, повідомив секретар РНБО Рустем Умєров.

За підсумками тристоронніх зустрічей за участі України, США та Росії делегація поінформувала президента Володимира Зеленського про результати переговорів. Очікується, що найближчим часом може відбутися обмін полоненими.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що за рік дипломатичних зусиль Вашингтону вдалося суттєво скоротити перелік невирішених питань для укладення мирної угоди між Україною та Росією, однак ключові та найскладніші аспекти досі залишаються відкритими.

Інші новини:

Про персону: Валерій Клочок

Валерій Клочок - громадський і політичний діяч, магістр державної служби.

З 2017 року активно займається політичною та економічною аналітикою.

З 2020 до 2022 року співпрацював із незалежною неурядовою організацією Growford Institute (Think Tank), яка здійснює стратегічні глобальні дослідження у сфері економіки та фінансів, оцінює системні ризики та розробляє оптимальні моделі економічного розвитку для країн, регіонів і світу загалом.

З 2022 року - керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

мирне врегулювання мирні переговори Валерій Клочок Мирний план Трампа Переговори в Абу-Дабі Енергетичне перемир'я
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Палають автівки та лунають гучні вибухи: Київ під атакою "Шахедів"

Палають автівки та лунають гучні вибухи: Київ під атакою "Шахедів"

03:04Війна
РФ готує масштабний наступ: які області можуть опинитися під ударом першими

РФ готує масштабний наступ: які області можуть опинитися під ударом першими

01:56Фронт
"Менш ніж за рік": Зеленський зробив заяву про термін завершення війни

"Менш ніж за рік": Зеленський зробив заяву про термін завершення війни

23:05Війна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 4 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 4 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

РФ несподівано змінила тон на переговорах: цей тиждень стане вирішальним - Politico

РФ несподівано змінила тон на переговорах: цей тиждень стане вирішальним - Politico

Росіян взяли в "котел" на фронті - в ЗСУ назвали кількість оточених окупантів

Росіян взяли в "котел" на фронті - в ЗСУ назвали кількість оточених окупантів

Відключення світла в Україні - графіки на 4 лютого (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 4 лютого (оновлюється)

Долар різко впав, а євро з злотим злетіли: новий курс валют на 5 лютого

Долар різко впав, а євро з злотим злетіли: новий курс валют на 5 лютого

Останні новини

05:52

Застрягли в минулому: три знаки зодіаку, які найбільше схильні до ностальгії

05:05

"Жодних угод не було": експерт розкрив нюанс про перемир'я з РосієюВідео

04:41

Парадокс радянської торгівлі: скільки насправді коштували продукти в СРСР

04:00

Суперголоволомка: знайдіть 3 відмінності на картинці мишки з сиром за 31 с

03:30

Фінансовий вибух тижня: чотири знаки зодіаку отримають грошову винагороду

Реальних гарантій немає, Україні важливо використати будь-яку паузу у війні - КлочокРеальних гарантій немає, Україні важливо використати будь-яку паузу у війні - Клочок
03:16

Густий туман, мороз і ожеледиця: на Львівщині прогнозують небезпечну погоду

03:04

Палають автівки та лунають гучні вибухи: Київ під атакою "Шахедів"

02:52

Три сигнали свідчать про приховану загрозу: проривний метод діагностики деменції

02:00

Путіністка Лариса Доліна обрала нову країну - де вона купила житло

Реклама
01:56

РФ готує масштабний наступ: які області можуть опинитися під ударом першими

01:54

Їх неможливо не помітити: чотири знаки зодіаку з найсильнішою енергетикою

00:51

Ефект "посадив і забув": сім сортів томатів для мінімального доглядуВідео

04 лютого, середа
23:54

45-річний голлівудський актор опинився із залізом у плечі: "Важке випробування"

23:31

Неймовірне завдання із сірниками вирішують одиниці: додайте 4 — і все раптом зійдеться

23:21

Для Черкас і області змінили графіки відключень - коли не буде світла 5 лютого

23:20

Тільки шкодять: дерева, які ніколи не слід садити у дворі

23:17

Розлучена Анна Саліванчук натякнула на новий роман

23:05

"Менш ніж за рік": Зеленський зробив заяву про термін завершення війни

22:49

Ніякої реальної "коаліції" немає: тривожний прогноз щодо термінів завершення війниВідео

22:46

"До мурах": Олена Мозгова показала чоловіка-військового "коли слова зайві"

Реклама
22:43

Навіть плями зникнуть: як легко відмити посуд з нержавіючої сталі

22:31

Відключення можуть стати тривалішими: у Міненерго зробили невтішну заяву

22:23

Україна пішла на поступку Росії щодо територій для закінчення війни - що відомо

22:01

Зеленський розкрив втрати українських військ у війні та назвав точну цифру

21:56

Потап знайшов заміну Насті Каменських та публічно показав цю дівчину

21:55

Відключення світла в Запорізькій області 5 лютого: графіки для всіх черг

21:43

Доба за оновленими графіками: як вимикатимуть світло у Дніпрі та області 5 лютогоФото

21:36

Все життя чистили картоплю неправильно: один простий трюк розірвав Мережу

21:24

"Буде вагомий крок": Зеленському доповіли про результати переговорів в ОАЕ

20:43

Складні питання залишилися: у Трампа зробили важливу заяву про переговори в ОАЕ

20:40

Головоломка, яка випробовує зір: знайдіть приховане число лише за 15 секунд

19:59

Осадча та Горбунов заговорили про поповнення в родині: "Далі більше"

19:59

В Україні перерахують комуналку: що зміниться у платіжках і чи треба переплачувати

19:53

Сильний вітер та ожеледиця: на Тернопільщині очікується справжня негода

19:37

Амбіції Кремля зростають: куди РФ планує перекинути основні сили після Донбасу

19:30

Десятки ракет зі шрапнеллю: нові деталі масованих ударів РФ по ТЕЦ у КиєвіВідео

19:19

Не Донецьк: яке місто насправді було першою "столицею" Донецької областіВідео

19:10

Переговори України та РФ: прорив чи припинення вогню?Погляд

19:08

Маловідома фірма з Житомира отримала контракти на захист ГАЕС на 5,6 млрд гривень

18:56

Названо цілі та дата: Росія готує "другу хвилю" масового удару

Реклама
18:47

Тарифи на світло в Україні виростуть - коли і скільки доведеться платити

18:36

В Європі могли лише мріяти: який винахід у Львові змінив життя людейВідео

18:23

Евакуація з Києва із запасами їжі та води: експерт пояснив, до чого готуватися

18:10

Трамп провів переговори з Сі Цзіньпіном - говорили про Україну і не тільки

17:54

РФ має ширші цілі: для чого насправді Кремль вимагає Донецьк - нардеп

17:39

Названо головний провал Путіна у війні: що може змусити Кремль зупинити війну

17:37

Решітка плити буде як нова: простий спосіб прибрати жир і нагар без тертяВідео

17:27

Миші втечуть самі: один простий трюк змусить гризунів миттєво покинути будинокВідео

17:12

"Розвіяли всі сумніви": помолоділі Пугачова і Галкін з'явилися разом

17:11

Справжні пухнасті красені: ветеринарка назвала 6 найгарніших порід котів

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Відключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Новини шоу бізнесу
Настя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим Галкін
Регіони
Новини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини Житомира
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти