Які коти не вимагають від власників багато уваги: топ-5 порід

Існує п'ять самостійних порід кішок, які підійдуть для дуже зайнятих на роботі власників.

https://glavred.net/dim/kakie-koty-ne-trebuyut-ot-vladelcev-mnogo-vnimaniya-top-5-porod-10738340.html Посилання скопійоване

Які коти не вимагають від власників багато уваги / колаж: Главред, фото: Вікіпедія

Ви дізнаєтеся:

Про абіссінську, перську та британську короткошерсту породи

Про бенгальську породу і турецьку ангору

Якщо ви вирішили завести кота, який підійде для невеликих приміщень і може сам про себе піклуватися, то фахівці розповіли про породи кішок, які не вимагають багато уваги. Існують п'ять порід кішок, які підійдуть для дуже зайнятих на роботі власників. Про це пише ParadePets.

Крім того, автор Youtube-каналу "Міс Кіся" також розповіла про кращі породи кішок для новачків.

відео дня

Абіссінська кішка

Ці кішки не вимагають постійної уваги.

"Ця самодостатня порода, допитлива і розумна, любить досліджувати і взаємодіяти зі своїм оточенням. Хоча вони ласкаві зі своїми сім'ями, вони часто занадто активні і грайливі, щоб проводити багато часу, згорнувшись на ваших колінах", - підкреслила доктор ветеринарних наук Ліза Кан.

При цьому ветеринар Абель Гонсалес каже, що абіссінська кішка щаслива жити в будинках, де життя кипить і вирує, а також цій породі потрібна розумова стимуляція, щоб залишатися умиротвореною.

Перська

Перські кішки - одні з найпопулярніших порід для зайнятих власників. За словами Кан, такі кішки люблять спостерігати за тим, що відбувається навколо, а не вимагати бути в центрі уваги. Така незалежна порода кішок є "малоенергійною і розумною", віддаючи перевагу регулярному котячому сну замість активності.

"Перси є прекрасними компаньйонами і часто задоволені тим, що можуть лежати поруч зі своєю сім'єю, не вимагаючи постійної взаємодії", - запевнила Кан.

Британська короткошерста

Незважаючи на те, що ці кішки люблять проводити час в оточенні людей, вони також часто люблять займатися своїми справами.

"Вони рідше, ніж деякі інші породи, нявкають, щоб привернути увагу, а багато з них також не люблять, коли їх беруть на руки", - підкреслила ветеринар.

Бенгальська

Ця порода кішок досить розумна і допитлива, тому важливо забезпечити її іграшками для розумової стимуляції, каже Кан.

"Бенгальські кішки сповнені енергії і мають яскраву індивідуальність. Хоча вони можуть бути галасливими і ласкавими, цих активних, самодостатніх кішок часто порівнюють з собаками через їх незалежний характер. Додаткова перевага для любителів пригод: на відміну від багатьох інших кішок, бенгальські кішки люблять воду, що робить їх унікальними і привабливими вихованцями для людей, які хочуть мати грайливого, але незалежного компаньйона", - підкреслюють в ParadePets.

Турецька ангора

Ця незалежна порода кішок любить ігри та активності, які стимулюють її допитливий розум. Таким чином, ця кішка ідеально підходить для зайнятих людей, які хочуть мати веселу і самостійну домашню тварину, яка може розважати себе сама.

Дивіться відео про кращі породи кішок для новачків

Вас може зацікавити:

Про джерело: ParadePets ParadePets - це онлайн-ресурс, присвячений тваринам, зокрема домашнім улюбленцям. На сайті можна знайти інформацію про догляд за тваринами, поради щодо виховання, цікаві факти про різні види тварин, а також новини та історії, пов'язані з домашніми улюбленцями. ParadePets часто публікує матеріали, які можуть бути корисними для власників тварин, а також цікавими для любителів тварин в цілому.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред