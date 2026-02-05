Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Дім і затишок

Які коти не вимагають від власників багато уваги: топ-5 порід

Віталій Кірсанов
5 лютого 2026, 19:41
151
Існує п'ять самостійних порід кішок, які підійдуть для дуже зайнятих на роботі власників.
Які коти не вимагають від власників багато уваги
Які коти не вимагають від власників багато уваги / колаж: Главред, фото: Вікіпедія

Ви дізнаєтеся:

  • Про абіссінську, перську та британську короткошерсту породи
  • Про бенгальську породу і турецьку ангору

Якщо ви вирішили завести кота, який підійде для невеликих приміщень і може сам про себе піклуватися, то фахівці розповіли про породи кішок, які не вимагають багато уваги. Існують п'ять порід кішок, які підійдуть для дуже зайнятих на роботі власників. Про це пише ParadePets.

Крім того, автор Youtube-каналу "Міс Кіся" також розповіла про кращі породи кішок для новачків.

відео дня

Абіссінська кішка

Ці кішки не вимагають постійної уваги.

"Ця самодостатня порода, допитлива і розумна, любить досліджувати і взаємодіяти зі своїм оточенням. Хоча вони ласкаві зі своїми сім'ями, вони часто занадто активні і грайливі, щоб проводити багато часу, згорнувшись на ваших колінах", - підкреслила доктор ветеринарних наук Ліза Кан.

При цьому ветеринар Абель Гонсалес каже, що абіссінська кішка щаслива жити в будинках, де життя кипить і вирує, а також цій породі потрібна розумова стимуляція, щоб залишатися умиротвореною.

Перська

Перські кішки - одні з найпопулярніших порід для зайнятих власників. За словами Кан, такі кішки люблять спостерігати за тим, що відбувається навколо, а не вимагати бути в центрі уваги. Така незалежна порода кішок є "малоенергійною і розумною", віддаючи перевагу регулярному котячому сну замість активності.

"Перси є прекрасними компаньйонами і часто задоволені тим, що можуть лежати поруч зі своєю сім'єю, не вимагаючи постійної взаємодії", - запевнила Кан.

Британська короткошерста

Незважаючи на те, що ці кішки люблять проводити час в оточенні людей, вони також часто люблять займатися своїми справами.

"Вони рідше, ніж деякі інші породи, нявкають, щоб привернути увагу, а багато з них також не люблять, коли їх беруть на руки", - підкреслила ветеринар.

Бенгальська

Ця порода кішок досить розумна і допитлива, тому важливо забезпечити її іграшками для розумової стимуляції, каже Кан.

"Бенгальські кішки сповнені енергії і мають яскраву індивідуальність. Хоча вони можуть бути галасливими і ласкавими, цих активних, самодостатніх кішок часто порівнюють з собаками через їх незалежний характер. Додаткова перевага для любителів пригод: на відміну від багатьох інших кішок, бенгальські кішки люблять воду, що робить їх унікальними і привабливими вихованцями для людей, які хочуть мати грайливого, але незалежного компаньйона", - підкреслюють в ParadePets.

Турецька ангора

Ця незалежна порода кішок любить ігри та активності, які стимулюють її допитливий розум. Таким чином, ця кішка ідеально підходить для зайнятих людей, які хочуть мати веселу і самостійну домашню тварину, яка може розважати себе сама.

Дивіться відео про кращі породи кішок для новачків

Вас може зацікавити:

Про джерело: ParadePets

ParadePets - це онлайн-ресурс, присвячений тваринам, зокрема домашнім улюбленцям. На сайті можна знайти інформацію про догляд за тваринами, поради щодо виховання, цікаві факти про різні види тварин, а також новини та історії, пов'язані з домашніми улюбленцями.

ParadePets часто публікує матеріали, які можуть бути корисними для власників тварин, а також цікавими для любителів тварин в цілому.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

коти домашні улюбленці домашні тварини коти
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Трамп заявив про запобігання ядерної війни між РФ та Україною - що відомо

Трамп заявив про запобігання ядерної війни між РФ та Україною - що відомо

21:07Війна
"Сталося справжнє диво": з полону повернувся воїн, якого вважали загиблим

"Сталося справжнє диво": з полону повернувся воїн, якого вважали загиблим

20:58Україна
"Вдалось домовитись": розкрито деталі переговорів в Абу-Дабі

"Вдалось домовитись": розкрито деталі переговорів в Абу-Дабі

20:07Війна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 5 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 5 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

"Хочеться прикрити": дизайнер Зеленської розкрила, як приховує недоліки фігури

"Хочеться прикрити": дизайнер Зеленської розкрила, як приховує недоліки фігури

"Жодних угод не було": експерт розкрив нюанс про перемир'я з Росією

"Жодних угод не було": експерт розкрив нюанс про перемир'я з Росією

Парадокс радянської торгівлі: скільки насправді коштували продукти в СРСР

Парадокс радянської торгівлі: скільки насправді коштували продукти в СРСР

Відключення світла в Україні - графіки на 5 лютого (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 5 лютого (оновлюється)

Останні новини

21:29

Світла стане більше - нові графіки відключення світла в Запорізькій обалсті 6 лютого

21:18

Світла не буде майже всю добу: оновлені графіки для Дніпра та області на 6 лютогоФото

21:07

Трамп заявив про запобігання ядерної війни між РФ та Україною - що відомо

20:58

"Сталося справжнє диво": з полону повернувся воїн, якого вважали загиблимВідео

20:53

Зірка "Індіани Джонса" і "Зоряних воєн" заговорив про кінець кар'єри

Наступ на міста-мільйонники, шанс для Покровська і розвал РФ: Мамулашвілі – про війну в 2026-уНаступ на міста-мільйонники, шанс для Покровська і розвал РФ: Мамулашвілі – про війну в 2026-у
20:53

Світло вимикатимуть майже весь день: нові графіки в Черкаській області на 6 лютого

20:43

Ніколь Кідман виграла у екс-чоловіка важливу "битву": актриса залишає США

20:13

Конкуренція наростає: названо ймовірного переможця Євробачення-2026

20:07

"Вдалось домовитись": розкрито деталі переговорів в Абу-Дабі

Реклама
19:58

Росіяни рік топчуться на місці: командир розніс можливості "другої армії" світу

19:41

Які коти не вимагають від власників багато уваги: топ-5 порідВідео

19:40

Потепління, а потім знову похолодання: синоптики дали новий прогноз

19:38

Погода готує різкий кульбіт: які природні примхи чекають Дніпро на вихідних

19:12

Коли відновлять Дарницьку ТЕЦ - Кличко назвав умову і терміниВідео

19:10

Україна показала всьому світу, що з ядерною доктриною РФ можна зробити насправдіПогляд

18:54

Красень Спартак і негідник-репортер: топ-5 фільмів з Кірком Дугласом

18:41

Де в Україні дивитися Зимові ігри-2026: повний список каналів і сервісів

18:35

Називалося іменем організатора "червоного терору" 80 років - що це за місто України

18:22

"Живуть в пам'яті роки": названо найбільш недооцінені фільми XXI століття

18:06

Угоді кінець - чи є загроза ядерної війни після 5 лютого та чого чекати Україні

Реклама
18:05

"Фінальне слово": Khayat зробив прогноз на результати Нацвідбору-2026

17:55

Польща передасть Україні стратегічно важливі літаки - Туск

17:36

Майже 700 гривень на ціннику: в Україні раптово подорожчав популярний продукт

17:29

Сир зберігатиметься вдвічі довше, яккщо загорнути його в один кухонний предмет

17:15

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні дівчини за столом за 49 с

17:00

Долар, євро і злотий стрімко полетіли вниз: новий курс валют на 6 лютого

16:30

"Ваня вдома": батько зі сльозами дізнався про звільнення сина з полону

16:27

"Плюс" уже близько: коли в Тернопільській області помітно потеплішає

16:22

Визнання Донбасу російським: Туск зробив важливу заяву

16:21

Три знаки зодіаку незабаром зірвуть джекпот: достаток і благополуччя вже на порозі

16:18

Прикриваючись антикорупцією, нардеп Железняк незаконно збагачується, приховує зв’язки з росією та здійснює махінації з партійними коштами, — ЗМІ

15:58

Переговори в Абу-Дабі закінчилися: Буданов оцінив підсумки зустрічі

15:58

США надаватимуть Україні зброю до завершення війни, але не безкоштовно - Вітакер

15:23

Чому 6 лютого не можна сваритися і сперечатися: яке церковне свято

15:03

Україна провела обмін полоненими РФ — кого вдалося повернути додомуФото

15:03

Є на кожній кухні: як позбутися цвілі та конденсату на вікнахВідео

14:52

У Львові жінка стріляла у військовослужбовців ТЦК і поліцейських

14:50

Мороз не відступає з Полтавщини: місцевих жителів попередили про зміну погоди

14:31

"Головне - це пити": Могилевська зізналася, як схудла на 25 кг

14:08

На Рівне насувається потепління: якою буде погода в регіоні 6 лютого

Реклама
14:04

Вʼїзд до країн ЄС для українців стане платним: чому та скільки доведеться віддати

14:00

Спадщина без заповіту: кому і в якій черзі дістанеться майно

13:56

Який автомобіль є найкращим у світі: він випередив навіть Audi та BMW

13:52

РФ виставила новий ультиматум на переговорах в Абу-Дабі: ЗМІ дізналися деталі

13:33

Синоптики оголосили в Харкові жовту небезпеку: яка буде погода

13:19

Дрібниця, але критично важлива: навіщо в ілюмінаторі літака отвір

13:07

Теплих днів буде обмаль: відома дата повернення сильних морозів в Україну

13:00

В Польщі під землею існує велике незвичне місто: в чому його особливість

12:44

Україна, РФ та США погодили обмін 314 полоненими - Віткофф

12:40

Як зрозуміти, що ви перелили квітку: головні ознаки та поради

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження, кумЗ днем народження сина
Новини шоу бізнесу
Олена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт Міддлтон
Регіони
Новини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини Рівного
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти