Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Ніколь Кідман виграла у екс-чоловіка важливу "битву": актриса залишає США

Віталій Кірсанов
5 лютого 2026, 20:43
128
Завдяки недавньому рішенню суду Ніколь Кідман може повернутися до рідної Австралії.
Діти Кідман проведуть більшу частину року з матір'ю
Діти Кідман проведуть більшу частину року з матір'ю / колаж: Главред, фото: instagram.com/nicolekidman

Коротко:

  • Діти Кідман проведуть більшу частину року з матір'ю
  • Кіт Урбан переживає, що дочки проведуть більшу частину року в Австралії

Голлівудська актриса Ніколь Кідман після розлучення з музикантом Кітом Урбаном отримала істотну перевагу в опіці над їхніми доньками. Про це пише Radar Online з посиланням на інсайдерів.

Відзначається, що відповідне рішення суду дозволяє безперешкодно повернутися в рідну Австралію. За умовами батьківського плану, 17-річна Сандей Роуз і 15-річна Фейт Маргарет проведуть більшу частину року з матір'ю - 306 днів, і тільки 59 днів з батьком.

відео дня

Під час шлюбу актриса залишалася в Нешвілі через кар'єру Кіта Урбана, але тепер у неї немає причин залишатися в США. За даними інсайдера, спочатку вона планувала оселитися в Португалії, але після останньої поїздки додому на свята відчула сильний потяг до Австралії. Дочки підтримують маму в цьому рішенні.

У свою чергу Кіт Урбан переживає через перспективу, що дочки проведуть більшу частину року в Австралії, і вважає це "найгіршим сценарієм" після розлучення. Крім того, співак почав сумніватися в своєму рішенні розлучитися з Кідман після 19 років шлюбу.

"Буде дуже важко, якщо його діти будуть так далеко. Йому також буде нелегко змиритися з переїздом Ніколь на інший кінець світу. У будь-якому випадку, це найгірший сценарій для нього", - йдеться в повідомленні.

Любиш чутки, плітки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Розлучення Ніколь Кідман і Кіта Урбана

У жовтні 2025 року австралійська актриса Ніколь Кідман подала на розлучення з кантрі-співаком Кітом Урбаном після 19 років разом. Ніхто не здогадувався про проблеми в їхній родині, адже ще в червні Ніколь вітала чоловіка з річницею. Не підозрювала про це, схоже, і сама Кідман - за чутками, їхній шлюб розпався через нову жінку в житті Урбана.

На початку січня завершився шлюборозлучний процес між актрисою Ніколь Кідман і кантрі-співаком Кітом Урбаном. Пара не розголошує причини розлучення, але в близькому оточенні артистів кажуть, що 19-річний шлюб закінчився через нову жінку в житті Урбана.

Читайте також:

Про особу: Ніколь Кідман

Ніколь Кідман — австралійська та американська актриса, співачка, продюсер і посол доброї волі ЮНІСЕФ. За даними Вікіпедії, лауреат премії "Оскар" 2003 року за роль Вірджинії Вулф у фільмі "Годинник" (перша актриса з Австралії, яка отримала цю нагороду в номінації "Краща жіноча роль"). Володарка іменної зірки на Голлівудській "Алеї слави".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес Ніколь Кідман новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Трамп заявив про запобігання ядерної війни між РФ та Україною - що відомо

Трамп заявив про запобігання ядерної війни між РФ та Україною - що відомо

21:07Війна
"Сталося справжнє диво": з полону повернувся воїн, якого вважали загиблим

"Сталося справжнє диво": з полону повернувся воїн, якого вважали загиблим

20:58Україна
"Вдалось домовитись": розкрито деталі переговорів в Абу-Дабі

"Вдалось домовитись": розкрито деталі переговорів в Абу-Дабі

20:07Війна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 5 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 5 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

"Хочеться прикрити": дизайнер Зеленської розкрила, як приховує недоліки фігури

"Хочеться прикрити": дизайнер Зеленської розкрила, як приховує недоліки фігури

Парадокс радянської торгівлі: скільки насправді коштували продукти в СРСР

Парадокс радянської торгівлі: скільки насправді коштували продукти в СРСР

"Жодних угод не було": експерт розкрив нюанс про перемир'я з Росією

"Жодних угод не було": експерт розкрив нюанс про перемир'я з Росією

Відключення світла в Україні - графіки на 5 лютого (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 5 лютого (оновлюється)

Останні новини

22:45

Розсада не буде рости: яку землю категорично не можна використовувати

21:29

Світла стане більше - нові графіки відключень в Запорізькій області 6 лютого

21:18

Світла не буде майже всю добу: оновлені графіки для Дніпра та області на 6 лютогоФото

21:07

Трамп заявив про запобігання ядерної війни між РФ та Україною - що відомо

20:58

"Сталося справжнє диво": з полону повернувся воїн, якого вважали загиблимВідео

Наступ на міста-мільйонники, шанс для Покровська і розвал РФ: Мамулашвілі – про війну в 2026-уНаступ на міста-мільйонники, шанс для Покровська і розвал РФ: Мамулашвілі – про війну в 2026-у
20:53

Зірка "Індіани Джонса" і "Зоряних воєн" заговорив про кінець кар'єри

20:53

Світло вимикатимуть майже весь день: нові графіки в Черкаській області на 6 лютого

20:43

Ніколь Кідман виграла у екс-чоловіка важливу "битву": актриса залишає США

20:13

Конкуренція наростає: названо ймовірного переможця Євробачення-2026

Реклама
20:07

"Вдалось домовитись": розкрито деталі переговорів в Абу-Дабі

19:58

Росіяни рік топчуться на місці: командир розніс можливості "другої армії" світу

19:41

Які коти не вимагають від власників багато уваги: топ-5 порідВідео

19:40

Потепління, а потім знову похолодання: синоптики дали новий прогноз

19:38

Погода готує різкий кульбіт: які природні примхи чекають Дніпро на вихідних

19:12

Коли відновлять Дарницьку ТЕЦ - Кличко назвав умову і терміниВідео

19:10

Україна показала всьому світу, що з ядерною доктриною РФ можна зробити насправдіПогляд

18:54

Красень Спартак і негідник-репортер: топ-5 фільмів з Кірком Дугласом

18:41

Де в Україні дивитися Зимові ігри-2026: повний список каналів і сервісів

18:35

Називалося іменем організатора "червоного терору" 80 років - що це за місто України

18:22

"Живуть в пам'яті роки": названо найбільш недооцінені фільми XXI століття

Реклама
18:06

Угоді кінець - чи є загроза ядерної війни після 5 лютого та чого чекати Україні

18:05

"Фінальне слово": Khayat зробив прогноз на результати Нацвідбору-2026

17:55

Польща передасть Україні стратегічно важливі літаки - Туск

17:36

Майже 700 гривень на ціннику: в Україні раптово подорожчав популярний продукт

17:29

Сир зберігатиметься вдвічі довше, яккщо загорнути його в один кухонний предмет

17:15

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні дівчини за столом за 49 с

17:00

Долар, євро і злотий стрімко полетіли вниз: новий курс валют на 6 лютого

16:30

"Ваня вдома": батько зі сльозами дізнався про звільнення сина з полону

16:27

"Плюс" уже близько: коли в Тернопільській області помітно потеплішає

16:22

Визнання Донбасу російським: Туск зробив важливу заяву

16:21

Три знаки зодіаку незабаром зірвуть джекпот: достаток і благополуччя вже на порозі

16:18

Прикриваючись антикорупцією, нардеп Железняк незаконно збагачується, приховує зв’язки з росією та здійснює махінації з партійними коштами, — ЗМІ

15:58

Переговори в Абу-Дабі закінчилися: Буданов оцінив підсумки зустрічі

15:58

США надаватимуть Україні зброю до завершення війни, але не безкоштовно - Вітакер

15:23

Чому 6 лютого не можна сваритися і сперечатися: яке церковне свято

15:03

Україна провела обмін полоненими РФ — кого вдалося повернути додомуФото

15:03

Є на кожній кухні: як позбутися цвілі та конденсату на вікнахВідео

14:52

У Львові жінка стріляла у військовослужбовців ТЦК і поліцейських

14:50

Мороз не відступає з Полтавщини: місцевих жителів попередили про зміну погоди

14:31

"Головне - це пити": Могилевська зізналася, як схудла на 25 кг

Реклама
14:08

На Рівне насувається потепління: якою буде погода в регіоні 6 лютого

14:04

Вʼїзд до країн ЄС для українців стане платним: чому та скільки доведеться віддати

14:00

Спадщина без заповіту: кому і в якій черзі дістанеться майно

13:56

Який автомобіль є найкращим у світі: він випередив навіть Audi та BMW

13:52

РФ виставила новий ультиматум на переговорах в Абу-Дабі: ЗМІ дізналися деталі

13:33

Синоптики оголосили в Харкові жовту небезпеку: яка буде погода

13:19

Дрібниця, але критично важлива: навіщо в ілюмінаторі літака отвір

13:07

Теплих днів буде обмаль: відома дата повернення сильних морозів в Україну

13:00

В Польщі під землею існує велике незвичне місто: в чому його особливість

12:44

Україна, РФ та США погодили обмін 314 полоненими - Віткофф

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихОлена Зеленська
Регіони
Новини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини Запоріжжя
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти