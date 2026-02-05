Ніколь Кідман виграла у екс-чоловіка важливу "битву": актриса залишає США

Завдяки недавньому рішенню суду Ніколь Кідман може повернутися до рідної Австралії.

Діти Кідман проведуть більшу частину року з матір'ю / колаж: Главред, фото: instagram.com/nicolekidman

Діти Кідман проведуть більшу частину року з матір'ю

Кіт Урбан переживає, що дочки проведуть більшу частину року в Австралії

Голлівудська актриса Ніколь Кідман після розлучення з музикантом Кітом Урбаном отримала істотну перевагу в опіці над їхніми доньками. Про це пише Radar Online з посиланням на інсайдерів.

Відзначається, що відповідне рішення суду дозволяє безперешкодно повернутися в рідну Австралію. За умовами батьківського плану, 17-річна Сандей Роуз і 15-річна Фейт Маргарет проведуть більшу частину року з матір'ю - 306 днів, і тільки 59 днів з батьком.

Під час шлюбу актриса залишалася в Нешвілі через кар'єру Кіта Урбана, але тепер у неї немає причин залишатися в США. За даними інсайдера, спочатку вона планувала оселитися в Португалії, але після останньої поїздки додому на свята відчула сильний потяг до Австралії. Дочки підтримують маму в цьому рішенні.

У свою чергу Кіт Урбан переживає через перспективу, що дочки проведуть більшу частину року в Австралії, і вважає це "найгіршим сценарієм" після розлучення. Крім того, співак почав сумніватися в своєму рішенні розлучитися з Кідман після 19 років шлюбу.

"Буде дуже важко, якщо його діти будуть так далеко. Йому також буде нелегко змиритися з переїздом Ніколь на інший кінець світу. У будь-якому випадку, це найгірший сценарій для нього", - йдеться в повідомленні.

Розлучення Ніколь Кідман і Кіта Урбана

У жовтні 2025 року австралійська актриса Ніколь Кідман подала на розлучення з кантрі-співаком Кітом Урбаном після 19 років разом. Ніхто не здогадувався про проблеми в їхній родині, адже ще в червні Ніколь вітала чоловіка з річницею. Не підозрювала про це, схоже, і сама Кідман - за чутками, їхній шлюб розпався через нову жінку в житті Урбана.

На початку січня завершився шлюборозлучний процес між актрисою Ніколь Кідман і кантрі-співаком Кітом Урбаном. Пара не розголошує причини розлучення, але в близькому оточенні артистів кажуть, що 19-річний шлюб закінчився через нову жінку в житті Урбана.

Про особу: Ніколь Кідман Ніколь Кідман — австралійська та американська актриса, співачка, продюсер і посол доброї волі ЮНІСЕФ. За даними Вікіпедії, лауреат премії "Оскар" 2003 року за роль Вірджинії Вулф у фільмі "Годинник" (перша актриса з Австралії, яка отримала цю нагороду в номінації "Краща жіноча роль"). Володарка іменної зірки на Голлівудській "Алеї слави".

