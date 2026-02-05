На Рівне насувається потепління: якою буде погода в регіоні 6 лютого

У регіоні оголошено перший рівень небезпечності - жовтий.

Прогноз погоди у Рівному та області на 6 лютого / Фото: facebook.com/mykyta.ant.5

Коротко:

Якою буде погода в Рівному 6 лютого

Коли чекати підвищення температури в Рівненській області

Погода в Рівненській області в п'ятницю, 6 лютого, буде хмарною. Вночі та вранці очікується мокрий сніг із дощем, вдень - сніг та мокрий сніг. Про це повідомили в Рівненському обласному центрі з гідрометеорології.

За словами синоптиків, уночі та вранці утвориться ожеледь, яка збережеться протягом доби. На дорогах триматиметься ожеледиця, що становитиме небезпеку для руху транспорту та пішоходів. Очікується вітер південно-східного напрямку, 7-12 м/с.

Температура повітря в Рівненській області впродовж доби коливатиметься від -4° уночі до +1° вдень. У самому Рівному показники залишатимуться стабільно морозними - від -1°до -3°.

Зміна погоди в Україні

Начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань заявляв, що потепління в Україні буде повільним.

"Важке, сухе та холодне повітря не так швидко зрушити. Тож на дуже різку зміну погоди не розраховуємо", - зауважив він.

Крім того, за його словами, вже з 8-9 лютого слід чекати нову хвилю холоду скандинавського походження.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, на Львівщині очікується хмарна погода з проясненнями, місцями невеликий дощ, туман та ожеледиця на дорогах. У області оголошено жовтий рівень небезпечності.

В Тернопільській області з 5 по 9 лютого на дорогах буде ожеледиця. Також можливі сильні пориви вітру - 15 – 20 м/с. У всій області оголошено штормове попередження.

Метеоролог Ігор Кібальчич заявляв, що у другій половині тижня у західних областях, а у вихідні на більшій частині території країни пройде сніг, місцями з дощем.

Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

