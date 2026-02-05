Майже 700 гривень на ціннику: в Україні раптово подорожчав популярний продукт

Товар, який купують багато українців, зараз знову коштує дорожче.

В Україні знову почав дорожчати популярний товар / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головне:

В Україні подорожчала кава

Трохи більше 200 грамів кави коштують поза 650 гривень

Багато українців люблять каву і не уявляють без неї свій ранок. Однак тепер деякі виробники суттєво підняли на неї ціни і випити чашку улюбленого напою вдома буде досить дорого.

Як свідчать дані на сайті Мінфін, станом на сьогодні, 5 лютого, пачка кави у порівнянні із середньомісячними показниками за січень поточного року, коштує на 75,60 гривні більше.

Як переписали ціни на каву

Каву Nescafe Gold вагою 210 грамів у четвер супермаркети продають по 686,80 гривні за пачку. Хоча ще минулого місяця вона коштувала 610,20 гривні за таку ж пачку.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Що цікаво, протягом останніх трьох місяців середня ціна на цю каву була стабільною і трималася на одному рівні, але у лютому знову почала стрімко дорожчати.

Ціни на каву в українських супермаркетах протягом 2024-2026 років / фото: скріншот з сайту Мінфін

Що буде з цінами на крупи і олію в Україні - думка експерта

Главред писав, що за словами аналітика Українського клубу аграрного бізнесу Максима Гопки, попри те, що і крупи, і олія швидко не псуються, вони все рівно мають свої технологічні процеси зберігання. Зокрема сировина для макаронів і гречки зберігається на елеваторах.

Тому, якщо відбудуться будь-які зміни у роботі елеваторів чи логістики, це швидко відобразиться на ринку і ціни на вказані продукти зростуть помітно для покупців.

Ціни на продукти - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що в Україні спостерігається тенденція подорожчання столових буряків. Зростанню цін сприяє помітне підвищення торговельної активності у сегменті даних коренеплодів.

Раніше повідомлялося, що ціни на продукти в Україні не перестають неприємно вражати покупців. Зокрема яблука цього тижня неочікувано подорожчали і коштують вже майже як екзотичні фрукти.

Напередодні стало відомо, що ціни на тепличні помідори в Україні вкотре зросли. Вартість підскочила зокрема через скорочення пропозиції на внутрішньому ринку.

