"Фінальне слово": Khayat зробив прогноз на результати Нацвідбору-2026

Андрій Хайат поділився думками про свою спробу підкорити конкурс і про те, чим закінчиться Національний відбір.

https://glavred.net/stars/poslednee-slovo-khayat-sdelal-prognoz-na-final-nacotbora-2026-10738325.html Посилання скопійоване

Khayat пісні - Андрій Хайат розповів про Нацвідбір-2026 / колаж: Главред, фото: nstagram.com/ado.khayat

Читайте більше:

Що Хаят думає про свій четвертий вихід на сцену Нацвідбору на Євробачення

Про конкурентів артиста на конкурсі

Про що пісня Khayat - "Герци"

Український співак Khayat (Андрій Хайат) - один з фіналістів Національного відбору на Євробачення-2026. У суботу, 7 лютого, разом з іншими учасниками конкурсу він позмагається за право представити Україну на міжнародній сцені.

Це - четверта участь Хайата на Нацвідборі. В інтерв'ю для 1plus1 артист розповів, з якими почуттями йде на змагання. Він зазначив, що, попри важкі умови підготовки, брак часу, холод, відключення світла, на Національний відбір він йде з холодною головою, без мандражу.

відео дня

"Ця заявка і цей мій шлях на Нацвідборі відрізняються від попередніх тим, що вони максимально свідомі. Немає жодних підвішених моментів — усе дуже чітко й зрозуміло, і немає відчуття, що я йду комусь щось доводити. Цей відбір і ця спроба є волевиявленням і висловленням від мене як від досвідченого артиста, який знає, що він може запропонувати, знає свою цінність і прагне до того, аби це сподобалося людям", - каже Андрій.

Khayat пісні - Андрій Хайат розповів про Нацвідбір-2026 / фото: з особистого архіву Khayat

Втім, співак готовий до сюрпризів у фіналі - він адекватно оцінює суперників і визнає, що 7 лютого буде дуже цікаво. "Я зосереджений на собі й підготовці до власного виступу, адже не варто забувати, що фінальне слово — за пересічним українцем, і саме люди оберуть представника на Євробачення. Я нікого не переоцінюю і не недооцінюю водночас, бо в прямому ефірі може статися будь-що. Уся десятка фіналістів абсолютно гідна, усі перебувають на своєму місці. Цей фінал може бути дуже непередбачуваним", - додає Khayat.

Khayat пісні - Андрій Хайат розповів про Нацвідбір-2026 / фото: з особистого архіву Khayat

Khayat - Герци: про що пісня

Думка виконавця однозначна: "Я хочу, щоб глядач відчув полегшення, вивільнив свої емоції, які часто залишаються закупореними. Бо в пісні Герци максимально прямолінійно й відверто сказано про стан, який сьогодні об’єднує дуже велику кількість людей в Україні: втому, розпач, образу, біль. Це речі, природні для людей, і їх не можна тримати в собі. Головне завдання мого виступу, щоб люди хоча б на ці три хвилини відчули себе краще".

Khayat пісні - Андрій Хайат розповів про Нацвідбір-2026 / фото: з особистого архіву Khayat

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що РФ знищила квартиру відомого продюсера. У будинок, де Олексій Гончаренко жив разом з родиною, потрапив ворожий дрон.

Також Джамала розкрила секрети перемоги на Євробаченні-2016. Співачка напередодні Національного відбору-2026, музичним продюсером якого вона є, поділилася своїми лайфхаками.

Читайте також:

Євробачення-2026 Євробачення-2026 - 70-ий щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на змаганні у 2025-му.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред