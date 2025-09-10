Рус
Російські ракети "Орєшнік" можуть з’явитися на секретній базі в Білорусі - ЗМІ

Руслана Заклінська
10 вересня 2025, 17:56
У Білорусі почалося будівництво нової військової бази біля Мінська, однак у публічному простоні немає жодних згадок про це будівництво.
У Білорусі почалося масштабне будівництво нових військових баз / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео міноборони РФ, radiosvoboda.org

Головне:

  • У Білорусі почалося масштабне будівництво нових військових баз
  • База поблизу села Павлівка охоплює понад 2 км
  • На базі можуть розмістити російські балістичні ракети "Орєшнік"

На території Білорусі розпочато масштабне будівництво нових військових баз. Один із об’єктів розташований поблизу Мінська й саме там можуть розмістити російські балістичні ракети "Орєшнік". Про це повідомило Радіо Свобода, спираючись на розслідування проєкту "Схеми".

Журналісти спільно з білоруськими та естонськими колегами проаналізували супутникові знімки та створили мапу військових об’єктів Білорусі. Вона включає як нові бази, так і модернізовані старі полігони, які планують використовувати під час спільних навчань Росії та Білорусі "Захід-2025".

База поблизу Мінська

Особливу увагу привернула база поблизу села Павлівка, на південь від Мінська. Будівництво там розпочалося ще в червні минулого року і наразі охоплює площу понад 2 квадратні кілометри.

Історично ця ділянка використовувалася ще в радянські часи. На ній базувався Слуцький 306-й ракетний полк стратегічного призначення з озброєнням балістичних ракет середньої дальності Р-12, а також мобільних комплексів "Піонер" та "Тополь". Після розпаду СРСР та добровільної відмови Білорусі від ядерного арсеналу об’єкт був занедбаний.

Зараз база активно відновлюється. На її території вже з’явилися:

  • 13 складів боєприпасів розміром 30×20 м, захищених оборонними стінами;
  • три ангари завдовжки 100 м;
  • численні земляні насипи та фундаменти майбутніх будівель;
  • розгалужена мережа доріг, що з’єднує ключові об’єкти бази.
Основна ділянка бази / Фото: radiosvoboda.org

Що можуть розмістити на базі

Попри масштаб робіт, у публічному просторі Білорусі відсутні будь-які офіційні згадки про будівництво. Як зазначили у виданні, немає заяв уряду, кадастрових документів чи підтверджень того, який саме підрозділ армії Білорусі або Росії буде там дислокований.

Дивіться відео, де видно будівництво бази:

Будівництво бази в Білорусі / Фото: скріншот

Польський військовий експерт Конрад Музика, ознайомившись із супутниковими знімками, припустив, що на цій базі можуть бути розміщені російські балістичні ракети "Орєшнік". На думку експерта, Білорусь сама не планує наступальні операції, проте росіяни поки не демонструють намірів залишати територію країни.

Загальна територія бази / Фото: radiosvoboda.org

Яка небезпека ракети "Орєшнік"

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан не виключає, що атака "Орешником" може бути реальною й по різних цілях, включно з Києвом. За словами експерта, "Орєшнік" - це зброя для ураження площі, але вона не така небезпечна, як її подають у медіа. У порівнянні з "Іскандером", який несе 500-кілограмовий фугасно-осколковий боєприпас і може завдати удару за кілька хвилин із максимальною ефективністю, "Орєшнік" менш точний і має меншу руйнівну силу.

"Тож погроза "Орєшніком" більшою мірою покликана чинити психологічний тиск. Крім того, "Орєшніка" у Росії небагато. Це лише передсерійні зразки, які не продемонстрували свою точність. Ця зброя не доведена до розуму. ККД низький. Тож тут суто психологічний момент", - додав Світан.

Комплекс Ярс / Інфографіка: Главред

Навчання Росії та Білорусі "Запад-2025" - новини за темою

Як повідомляв Главред, "Запад-2025" - це найбільші спільні навчання цього року, у яких, за офіційними даними, візьмуть участь тисячі військовослужбовців та сучасна військова техніка. Проведення таких масштабних навчань викликає занепокоєння у Варшави та інших сусідніх країн, адже вони проходять поблизу кордонів ЄС.

Україна контролює ситуацію навколо навчать. Як зазначив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, наразі загроз з білоруського напрямку немає, а Росія намагається "розкрутити" тему інформаційно.

Окрім того, 31 серпня в Білорусі стартували навчання ОДКБ. На навчаннях задіяно 450 одиниць техніки, 9 літаків та гелікоптерів і понад 70 дронів.

Керівник ГУР Кирило Буданов попередив про можливу хвилю інформаційного загострення напередодні навчань "Запад-2025". За його словами, близько 12 вересня почне активно поширюватися російська дезінформація, більшість якої буде спрямована на нагнітання істерії.

