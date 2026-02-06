Пролунали вибухи та зникло світло: два великі міста зазнали атаки дронів, деталі

https://glavred.net/war/progremeli-vzryvy-i-propal-svet-dva-krupnyh-goroda-podverglis-atake-dronov-10738406.html Посилання скопійоване

У ніч на 6 лютого країна-терорист Росія знову здійснила удари по Україні за допомогою ударних безпілотників. Внаслідок атак пролунали вибухи у Харкові та Запоріжжі.

За повідомленням очільника Запорізької ОВА Івана Федорова, під час атаки в області пошкоджено приватні будинки, знеструмлено близько 12 тисяч абонентів.

"Як тільки дозволить безпекова ситуація, бригади розпочнуть відновлення живлення", — зазначив він. відео дня

Відео наслідків російської атаки по Запорізькій області

Наслідки російської атаки по Запорізькій області / Фото: Скріншот

У Харкові вибухи були зафіксовані в найближчих передмістях, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Більш детальна інформація щодо наслідків та пошкоджень наразі уточнюється.

На цей момент дані про постраждалих відсутні.

