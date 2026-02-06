Пролунали вибухи та зникло світло: два великі міста зазнали атаки дронів, деталі

У ніч на 6 лютого країна-терорист Росія знову здійснила удари по Україні за допомогою ударних безпілотників. Внаслідок атак пролунали вибухи у Харкові та Запоріжжі.
За повідомленням очільника Запорізької ОВА Івана Федорова, під час атаки в області пошкоджено приватні будинки, знеструмлено близько 12 тисяч абонентів.
"Як тільки дозволить безпекова ситуація, бригади розпочнуть відновлення живлення", — зазначив він.
Відео наслідків російської атаки по Запорізькій області
У Харкові вибухи були зафіксовані в найближчих передмістях, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Більш детальна інформація щодо наслідків та пошкоджень наразі уточнюється.
На цей момент дані про постраждалих відсутні.
Новина доповнюється . . . . . . .
