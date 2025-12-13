РФ розгортає у Білорусі "Орєшнік": у розвідці повідомили, куди направлений приціл

Росія вирішила убезпечити свою ракету від можливого знищення Силами оборони України.

Росія намагається посилити шантаж за рахунок розміщення "Орєшніка" / Колаж: Главред, фото: скріншот, szru.gov.ua/

Що сказав Іващенко:

РФ і Білорусь готуються до розгортання ракети "Орєшнік"

Мінськ не зможе самостійно застосовувати російську ракету

"Орєшнік" в Білорусі націлений на Європу

Країна-агресорка Росія розгортає у Білорусі балістичну ракету середньої дальності "Орєшнік". Про це Укрінформу розповів голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко.

За його словами, приціл "Орєшніка" спрямований на Європу. Таким чином росіяни хочуть посилити шантаж європейських країн та убезпечити "Орєшнік" від ураження.

На якому етапі підготовка до розгортання ракети

Розвідка вже фіксує певні заходи з підготовки на розгортання "Орєшніка" на території Білорусі. Там розбудовують військові об'єкти для пускової установки, систем спостереження та зв’язку.

Хоч фізично РФ і може розмістити пускову установку "Орєшніка" в Білорусі, та, за словами Іващенка, у Мінська не буде ніяких прав і повноважень для того, щоб застосувати ракету.

Що відомо про серійне виробництво "Орєшніка"

Главред писав, що за словами голови Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка, хоч лідер РФ Володимир Путін вчергове заявив про запуск серійного виробництва ракетного комплексу середньої дальності під назвою "Орєшнік", але замовчує невдалі випробування цього ракетного комплексу.

Путін чомусь не каже, що другий пуск був невдалий і "Орєшнік" не полетів. А доказів успішного функціонування "Орєшніка" чи його бойового застосування досі не оприлюднено.

Загроза удару "Орєшніком" - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що на території Білорусі ще восени було розпочато масштабне будівництво нових військових баз. Один із об’єктів розташований поблизу Мінська й саме там могли розмістити російські балістичні ракети "Орєшнік".

Напередодні самопроголошений президент Білорусі також попереджав, що армія планує поставити на бойове чергування російський ракетний комплекс середньої дальності "Орєшнік" уже у грудні.

Раніше президент Зеленський говорив, що ракети "Орєшнік" мають дальність польоту "5000 кілометрів, з "мертвою зоною" близько 700 кілометрів".Тому європейцям, особливо у Східній Європі, потрібно звернути на це увагу.

Інші новини:

Про персону: Олег Іващенко Олег Іванович Іващенко (9 вересня 1969) — Голова Служби зовнішньої розвідки України, Член Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, Член Ради національної безпеки і оборони України (з 29.03.2024), пише Вікіпедія.

