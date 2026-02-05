"Сталося справжнє диво": з полону повернувся воїн, якого вважали загиблим

З російського полону вдалося повернути Назара Далецького з Львівської області.

З полону повернувся Назар Далецький / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Максим Козицький

Що відомо:

Україна та РФ провели обмін полоненими

З полону повернувся Назар Далецький

З російського полону повернувся військовий Назар Далецький, якого кілька років вважали загиблим. Про це заявив голова Львівської ОВА Максим Козицький. Відео з першим дзвінком своїм рідним вже розлетілось у Мережі.

На кадрах видно, як Назар зміг зателефонувати мамі та іншим рідним одразу після повернення на рідну землю. Вони не могли стримати сліз та кричали від щастя.

"Сьогодні сталося справжнє диво. Щиро вітаю Назара, його близьких, всіх, хто молився та надіявся. Багато наповнених років життя нашому оборонцю!" - пише Козицький.

Дивіться відео з поверненим із полону Назаром Далецьким:

З полону повернувся Назар Далецький / фото: скріншот

Що відомо про Назара Далецького

Назар Далецький жив у селі Великий Дорошів Куликівської громади Львівщини. Він захищав Україну на фронті ще з часів АТО, а потім одразу відправився на передову під час повномасштабного вторгнення.

Чоловік служив у складі 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Він виконував бойові завдання на фронті, але у травні 2022 року зв'язок з ним раптово обірвався.

Назар вважався зниклим безвісти. Згодом родині повідомили, що він загинув 25 вересня 2022 року - у день свого народження. Тоді він виконував бойові завдання у Куп'янському районі Харківщини.

Та у липні 2025 році сталося диво. Тоді з російського полону повернувся військовий, який заявив, що Назар живий і теж перебуває у ворожому полоні. У серпня цього року інформацію підтвердив ще один воїн, а у жовтні - третій.

Обмін полоненими - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 5 лютого між Україною та Росією відбувся перший за довгий час обмін полоненими. Додому з російського полону повернулись 157 українських військових.

Напередодні представник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф повідомив, що про обмін 314 полоненими домовилися делегації США, України та Росії під час переговорів.

Раніше в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими повідомили, що в Україні понад 10 тисяч російських військових потрапили в полон від початку повномасштабного вторгнення.

