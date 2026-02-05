'Ваня вдома': батько зі сльозами дізнався про звільнення сина з полону

Батько після звістки про повернення сина не зміг встояти на ногах.

https://glavred.net/ukraine/vanya-doma-otec-so-slezami-uznal-ob-osvobozhdenii-syna-iz-plena-10738304.html Посилання скопійоване

Чоловік до останнього не міг повірити, що його син нарешті вдома / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Головне:

З полону повернувся син Івана Романа

Батько чекав на свого сина більше трьох років

Сьогодні, 5 лютого, вперше з початку 2026 року Україна та країна-агресорка Росія провели обмін військовополоненими. Серед захисників, які повернулися на батьківщину був і син Івана Романа.

Як повідомляє ТСН, батько чекав на повернення українських військових і сподівався, що серед них буде його син. Раптом йому прийшло сповіщення у застосунку "Дія", яке підтвердило - Іван вдома.

відео дня

Чоловік настільки хвилювався, що навіть не зміг прочитати повідомлення: "Захисника звільнено з полону". Коли він це почув, не зміг стримати емоцій.

"Ура! Люди, Ваня вдома", - прокричав він.

У чоловіка полилися сльози, він впав на коліна і почав дякувати усім за повернення свого сина.

Скріншот з телеграм-каналу Главред

Дивіться відео, як батько дізнався про звільнення сина:

Згодом стало відомо, що Іван Романов три роки чекав на повернення свого 36-річного сина, бійця 72-ї бригади. Чоловік потрапив у полон під Вугледаром. Перед службою у війську був автомеханіком.

Після того, як Іван потрапив у полон, його батько їздив на всі обміни та нарешті дочекався повернення сина.

"Я ще не можу повірити, мені ще здається, що я сплю", - додав батько звільненого з полону захисника.

Обмін полоненими - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 5 лютого між Україною та Росією відбувся перший за довгий час обмін полоненими. Додому з російського полону повернулись 157 українських військових.

Напередодні представник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф повідомив, що про обмін 314 полоненими домовилися делегації США, України та Росії під час переговорів.

Раніше в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими повідомили, що в Україні понад 10 тисяч російських військових потрапили в полон від початку повномасштабного вторгнення.

Інші новини:

Про джерело: ТСН ТСН (Телевізійна Служба Новин) — щоденна інформаційна телепрограма новин каналу "1+1" виробництва "1+1 Media". ТСН є однією з найпопулярніших програм новин в Україні. У грудні 2012 року програма встановила абсолютний рекорд, здобувши частку аудиторії 31,5 %. Це означає, що майже третина глядачів в Україні дивилася випуски ТСН, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред