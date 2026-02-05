'Ваня вдома': батько зі сльозами дізнався про звільнення сина з полону

Головне:
- З полону повернувся син Івана Романа
- Батько чекав на свого сина більше трьох років
Сьогодні, 5 лютого, вперше з початку 2026 року Україна та країна-агресорка Росія провели обмін військовополоненими. Серед захисників, які повернулися на батьківщину був і син Івана Романа.
Як повідомляє ТСН, батько чекав на повернення українських військових і сподівався, що серед них буде його син. Раптом йому прийшло сповіщення у застосунку "Дія", яке підтвердило - Іван вдома.
Чоловік настільки хвилювався, що навіть не зміг прочитати повідомлення: "Захисника звільнено з полону". Коли він це почув, не зміг стримати емоцій.
"Ура! Люди, Ваня вдома", - прокричав він.
У чоловіка полилися сльози, він впав на коліна і почав дякувати усім за повернення свого сина.
Дивіться відео, як батько дізнався про звільнення сина:
Згодом стало відомо, що Іван Романов три роки чекав на повернення свого 36-річного сина, бійця 72-ї бригади. Чоловік потрапив у полон під Вугледаром. Перед службою у війську був автомеханіком.
Після того, як Іван потрапив у полон, його батько їздив на всі обміни та нарешті дочекався повернення сина.
"Я ще не можу повірити, мені ще здається, що я сплю", - додав батько звільненого з полону захисника.
Обмін полоненими - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що 5 лютого між Україною та Росією відбувся перший за довгий час обмін полоненими. Додому з російського полону повернулись 157 українських військових.
Напередодні представник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф повідомив, що про обмін 314 полоненими домовилися делегації США, України та Росії під час переговорів.
Раніше в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими повідомили, що в Україні понад 10 тисяч російських військових потрапили в полон від початку повномасштабного вторгнення.
