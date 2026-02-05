Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Свята

Чому 6 лютого не можна сваритися і сперечатися: яке церковне свято

Віталій Кірсанов
5 лютого 2026, 15:23
55
Народна традиція застерігає уникати домашніх сварок і гучних суперечок, адже вважається, що таким чином можна відлякати добру долю.
Чому 6 лютого не можна сваритися і сперечатися
Чому 6 лютого не можна сваритися і сперечатися / колаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Ви дізнаєтеся:

  • Яке церковне свято 6 лютого
  • Що можна і не можна робити 6 лютого
  • Прикмети 6 лютого

У п'ятницю, 6 лютого, в православному календарі відзначається день пам'ятісвятого преподобного Вукола. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити в цей день.

Яке церковне свято 6 лютого

Святий Вукол жив у I столітті. Він був учнем апостола Іоанна Богослова. Саме Іоанн поставив його єпископом міста Смирни (сучасний Ізмір у Малій Азії). Таким чином, Вукол належить до першого покоління єпископів, безпосередньо поставлених апостолами.

відео дня

Вукол очолив Смирнську християнську громаду в той час, коли церква тільки формувалася і піддавалася постійним переслідуванням з боку язичників.

Перед смертю святий Вукол висвятив святого Полікарпа Смирнського (також майбутнього мученика і великого отця церкви) своїм наступником — ще один важливий знак апостольської спадкоємності.

Святий Вукол помер мирно, не зазнавши мученицької смерті, що було рідкістю для християн того часу. Його поховали недалеко від Смирни.

Церковне свято 6 лютого - день пам'яті святого священномученика Силвана

Святий священномученик Силван жив наприкінці III - на початку IV століття, під час жорстоких переслідувань християн за часів імператорів Діоклетіана і Максиміана Галерія.

Він був єпископом міста Гази в Палестині - регіоні, де язичництво довго зберігало свої позиції, а християнські громади існували в умовах постійної небезпеки.

Він був не тільки проповідником, але і справжнім духовним отцем, готовим йти за паствою до кінця.

Святий Силван був заарештований разом з групою християн - за церковним переказом, з 39 або 40 мучениками, серед яких були клірики і миряни. Після тривалих допитів і тортур їх заслали на каторжні роботи - змусили працювати в каменоломнях.

Близько 311-312 року святий священномученик Силван і його супутники були страчені мечем.

Прикмети 6 лютого

  • Якщо на Святого Силвана сонячно, то сильні морози триватимуть ще довго.
  • Відлига 6 лютого - зима починає слабшати, але ще може повернутися.
  • Калина вкрилася льодом - буде вітряна погода.

Що не можна робити 6 лютого

Народна традиція застерігає уникати домашніх сварок і гучних суперечок, адже вважається, що таким чином можна відлякати добру долю. Не радять ні позичати гроші, ні виносити з дому речі - за повір'ям, разом з ними з дому може піти щастя, тому краще відкласти це на інший день. Також 6 лютого не схвалюють поспішні і доленосні кроки: важливі рішення, підписання угод або домовленості можуть обернутися необачними авантюрами і непередбачуваними наслідками.

Що можна робити 6 лютого

У день православного свята віруючі звертаються з молитвами до святого преподобного Уколу, просячи його заступництва перед Господом. Найчастіше моляться за здоров'я рідних, зміцнення сім'ї та зцілення від хвороб. За народним уявленням, святий Укол особливо піклується про справи серця: до нього звертаються ті, хто мріє знайти кохання, зустріти свою половинку і створити міцну сім'ю.

Також варто прочитати:

Реформа церковного календаря в Україні

Реформа церковного календаря в Україні - процес впровадження нового стилю, тобто григоріанського або новоюліанського календарів, замість старого стилю (юліанського календаря) українськими церквами. З початком російсько-української війни і після того, як 16 листопада 2017 року Різдво Христове 25 грудня за григоріанським календарем стало державним вихідним в Україні, питання про перехід українських релігійних організацій на григоріанський/новоюліанський календар активізується щорічно з наближенням Різдва Христового.

Питання календарної реформи гостро постало після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну в 2022 році, адже, як стверджують деякі публіцисти і церковники, через використання старого стилю разом з Російською православною церквою Україна перебуває в сфері "русского мира". Як і предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній, так і предстоятель УГКЦ верховний архієпископ Святослав, висловили підтримку проведенню календарної реформи в Україні, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

свято прикмети календар свят церковне свято
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Ваня вдома": батько зі сльозами дізнався про звільнення сина з полону

"Ваня вдома": батько зі сльозами дізнався про звільнення сина з полону

16:30Україна
Україна провела обмін полоненими РФ — кого вдалося повернути додому

Україна провела обмін полоненими РФ — кого вдалося повернути додому

15:03Війна
РФ виставила новий ультиматум на переговорах в Абу-Дабі: ЗМІ дізналися деталі

РФ виставила новий ультиматум на переговорах в Абу-Дабі: ЗМІ дізналися деталі

13:52Війна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 5 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 5 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Осадча та Горбунов заговорили про поповнення в родині: "Далі більше"

Осадча та Горбунов заговорили про поповнення в родині: "Далі більше"

"Хочеться прикрити": дизайнер Зеленської розкрила, як приховує недоліки фігури

"Хочеться прикрити": дизайнер Зеленської розкрила, як приховує недоліки фігури

"Жодних угод не було": експерт розкрив нюанс про перемир'я з Росією

"Жодних угод не було": експерт розкрив нюанс про перемир'я з Росією

Відключення світла в Україні - графіки на 5 лютого (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 5 лютого (оновлюється)

Останні новини

16:30

"Ваня вдома": батько зі сльозами дізнався про звільнення сина з полону

16:27

"Плюс" уже близько: коли в Тернопільській області помітно потеплішає

16:22

Визнання Донбасу російським: Туск зробив важливу заяву

16:21

Три знаки зодіаку незабаром зірвуть джекпот: достаток і благополуччя вже на порозі

16:18

Прикриваючись антикорупцією, нардеп Железняк незаконно збагачується, приховує зв’язки з росією та здійснює махінації з партійними коштами, — ЗМІ

Наступ на міста-мільйонники, шанс для Покровська і розвал РФ: Мамулашвілі – про війну в 2026-уНаступ на міста-мільйонники, шанс для Покровська і розвал РФ: Мамулашвілі – про війну в 2026-у
15:58

Переговори в Абу-Дабі закінчилися: Буданов оцінив підсумки зустрічі

15:58

США надаватимуть Україні зброю до завершення війни, але не безкоштовно - Вітакер

15:23

Чому 6 лютого не можна сваритися і сперечатися: яке церковне свято

15:03

Україна провела обмін полоненими РФ — кого вдалося повернути додомуФото

Реклама
15:03

Є на кожній кухні: як позбутися цвілі та конденсату на вікнахВідео

14:52

У Львові жінка стріляла у військовослужбовців ТЦК і поліцейських

14:50

Мороз не відступає з Полтавщини: місцевих жителів попередили про зміну погоди

14:31

"Головне - це пити": Могилевська зізналася, як схудла на 25 кг

14:08

На Рівне насувається потепління: якою буде погода в регіоні 6 лютого

14:04

Вʼїзд до країн ЄС для українців стане платним: чому та скільки доведеться віддати

14:00

Спадщина без заповіту: кому і в якій черзі дістанеться майно

13:56

Який автомобіль є найкращим у світі: він випередив навіть Audi та BMW

13:52

РФ виставила новий ультиматум на переговорах в Абу-Дабі: ЗМІ дізналися деталі

13:33

Синоптики оголосили в Харкові жовту небезпеку: яка буде погода

13:19

Дрібниця, але критично важлива: навіщо в ілюмінаторі літака отвір

Реклама
13:07

Теплих днів буде обмаль: відома дата повернення сильних морозів в Україну

13:00

В Польщі під землею існує велике незвичне місто: в чому його особливість

12:44

Україна, РФ та США погодили обмін 314 полоненими - Віткофф

12:40

Як зрозуміти, що ви перелили квітку: головні ознаки та поради

12:36

Гороскоп на завтра 6 лютого: Стрільцям - вражаючі новини, Водоліям - похвала

12:14

"Буде просто острівець": командир здивував термінами та сценарієм розпаду РосіїВідео

12:06

Ракети "Фламінго" уразили полігон, де запускають "Орєшнік": які наслідки

12:00

60–75 днів до грядки: як правильно розрахувати посів перцю

11:48

Два обласні центри України під загрозою: військовий попередив, що задумав ворог

11:15

Китайський гороскоп на завтра 6 лютого: Мавпам - страх, Свиням - тривога

11:04

Запечена картопля буде ще хрусткішою: секретний Інгредієнт для ідеальної страви

11:03

Леся Нікітюк готується до весілля з нареченим-військовим - деталі

11:03

Удар по гаманцях українців: цінники на один продукт вперто повзуть угору

11:00

Зникла відстрочка в Резерв+: що кажуть у Міноборони і що радять адвокати

10:53

В окупантів катастрофа на фронті: РФ багато де зупинила штурмові дії

10:33

Удача не піде: 7 рослин, які очищають будинок від негативу і приносять щастя

10:16

Напад Росії на Україну та закінчення війни: у Трампа зробили гучну заяву

09:58

В Абу-Дабі стартував другий день переговорів України, Росії та США: перші деталі

09:55

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 5 лютого (оновлюється)

09:20

В РФ заявили про відмову від ядерних обмежень: що зміниться вже з 5 лютого

Реклама
09:16

Представник Макрона провів таємні переговори в Кремлі: про що говорили - Reuters

09:05

Гроші знову підуть: з 5 лютого три знаки зодіаку виходять з фінансової ями

08:37

"Шукає вихід з війни": генерал Келлог зробив гучну заяву про провал Путіна

08:35

Відключення світла в Україні - графіки на 5 лютого (оновлюється)

08:26

Зміна тактики та перекидання сил: росіяни активізувались на одному напрямку

08:25

Карта Deep State онлайн за 5 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:24

Нічна атака на Київ: пошкоджено будинки, спалахнули пожежі, є постраждаліФотоВідео

06:46

Дрон влучив у двір багатоповерхівки в Сумах: що відомо про наслідкиВідео

06:30

Готується всього кілька хвилин: рецепт божественного салатуВідео

06:15

"Хочеться прикрити": дизайнер Зеленської розкрила, як приховує недоліки фігури

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Регіони
Новини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини Харкова
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти