Чому 6 лютого не можна сваритися і сперечатися: яке церковне свято

Народна традиція застерігає уникати домашніх сварок і гучних суперечок, адже вважається, що таким чином можна відлякати добру долю.

https://glavred.net/holidays/pochemu-6-fevralya-nelzya-ssoritsya-i-sporit-kakoy-cerkovnyy-prazdnik-10738244.html Посилання скопійоване

Чому 6 лютого не можна сваритися і сперечатися / колаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Ви дізнаєтеся:

Яке церковне свято 6 лютого

Що можна і не можна робити 6 лютого

Прикмети 6 лютого

У п'ятницю, 6 лютого, в православному календарі відзначається день пам'ятісвятого преподобного Вукола. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити в цей день.

Яке церковне свято 6 лютого

Святий Вукол жив у I столітті. Він був учнем апостола Іоанна Богослова. Саме Іоанн поставив його єпископом міста Смирни (сучасний Ізмір у Малій Азії). Таким чином, Вукол належить до першого покоління єпископів, безпосередньо поставлених апостолами.

відео дня

Вукол очолив Смирнську християнську громаду в той час, коли церква тільки формувалася і піддавалася постійним переслідуванням з боку язичників.

Перед смертю святий Вукол висвятив святого Полікарпа Смирнського (також майбутнього мученика і великого отця церкви) своїм наступником — ще один важливий знак апостольської спадкоємності.

Святий Вукол помер мирно, не зазнавши мученицької смерті, що було рідкістю для християн того часу. Його поховали недалеко від Смирни.

Церковне свято 6 лютого - день пам'яті святого священномученика Силвана

Святий священномученик Силван жив наприкінці III - на початку IV століття, під час жорстоких переслідувань християн за часів імператорів Діоклетіана і Максиміана Галерія.

Він був єпископом міста Гази в Палестині - регіоні, де язичництво довго зберігало свої позиції, а християнські громади існували в умовах постійної небезпеки.

Він був не тільки проповідником, але і справжнім духовним отцем, готовим йти за паствою до кінця.

Святий Силван був заарештований разом з групою християн - за церковним переказом, з 39 або 40 мучениками, серед яких були клірики і миряни. Після тривалих допитів і тортур їх заслали на каторжні роботи - змусили працювати в каменоломнях.

Близько 311-312 року святий священномученик Силван і його супутники були страчені мечем.

Прикмети 6 лютого

Якщо на Святого Силвана сонячно, то сильні морози триватимуть ще довго.

Відлига 6 лютого - зима починає слабшати, але ще може повернутися.

Калина вкрилася льодом - буде вітряна погода.

Що не можна робити 6 лютого

Народна традиція застерігає уникати домашніх сварок і гучних суперечок, адже вважається, що таким чином можна відлякати добру долю. Не радять ні позичати гроші, ні виносити з дому речі - за повір'ям, разом з ними з дому може піти щастя, тому краще відкласти це на інший день. Також 6 лютого не схвалюють поспішні і доленосні кроки: важливі рішення, підписання угод або домовленості можуть обернутися необачними авантюрами і непередбачуваними наслідками.

Що можна робити 6 лютого

У день православного свята віруючі звертаються з молитвами до святого преподобного Уколу, просячи його заступництва перед Господом. Найчастіше моляться за здоров'я рідних, зміцнення сім'ї та зцілення від хвороб. За народним уявленням, святий Укол особливо піклується про справи серця: до нього звертаються ті, хто мріє знайти кохання, зустріти свою половинку і створити міцну сім'ю.

Також варто прочитати:

Реформа церковного календаря в Україні Реформа церковного календаря в Україні - процес впровадження нового стилю, тобто григоріанського або новоюліанського календарів, замість старого стилю (юліанського календаря) українськими церквами. З початком російсько-української війни і після того, як 16 листопада 2017 року Різдво Христове 25 грудня за григоріанським календарем стало державним вихідним в Україні, питання про перехід українських релігійних організацій на григоріанський/новоюліанський календар активізується щорічно з наближенням Різдва Христового. Питання календарної реформи гостро постало після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну в 2022 році, адже, як стверджують деякі публіцисти і церковники, через використання старого стилю разом з Російською православною церквою Україна перебуває в сфері "русского мира". Як і предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній, так і предстоятель УГКЦ верховний архієпископ Святослав, висловили підтримку проведенню календарної реформи в Україні, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред