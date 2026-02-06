Ворог прагне захопити стратегічний населений пункт: у ЗСУ пояснили задум

Коротко:
- Росія намагається просунутися до Барвінкового на Харківщині
- Противник планує блокувати логістику з Дніпра до Краматорська і Слов’янська
- Барвінкове обрано стратегічно для операцій на кінець зими – початок весни
Російські окупаційні війська намагаються просунутися до населеного пункту Барвінкове на Харківщині. Про це заявив командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко.
"Користуючись картами Другої світової війни, противник розуміє, що, виходячи до Барвінкового, він може отримати результат по блокуванню логістики з Дніпра до Краматорська і Слов’янська. Барвінкове – це той напрямок, куди противник бажає дійти в перспективі завершення зими та початку весни", – пояснив він в етері телеканалу FREEДОМ.відео дня
Стратегічна роль Барвінкового
За його словами, Кремль розраховує, що захоплення цього вузла створить серйозні проблеми для постачань Сил оборони.
"Також траса Ізюм – Краматорськ – Слов’янськ знаходиться під вогневим контролем, і дуже велику роботу зараз проводять наші інженери, які "затягують" її коридорами безпеки й відновлюють покриття після ударів противника. Чи вдасться противнику реалізувати це завдання? На мою думку – ні", – додав Федоренко.
Він також підкреслив, що ворог має колосальну чисельну перевагу, проте українські захисники продовжують утримувати фронт.
Де РФ готує наступ - думка експерта
За словами військового експерта Владислава Селезньова, російські окупаційні війська наразі проводять активну передислокацію сил і техніки, що може свідчити про підготовку до масштабних наступальних дій у квітні.
"Погодні умови змінюються, поступово повертається "зеленка", і саме до цього часу противник намагатиметься сконцентрувати максимум ресурсів на різних ділянках фронту, щоб реалізувати свій план", – пояснив експерт.
Він додав, що стратегічні цілі Кремля щодо контролю над Донеччиною та Луганщиною залишаються незмінними, а наступними потенційними напрямками можуть стати Запорізька та Херсонська області.
Ситуація на фронті - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що плани російських військ щодо захоплення Донбасу залишаються незмінними, водночас у ворога існують окремі наміри створити так звану буферну зону в інших областях України.
Крім того, окупаційна армія країни-агресорки Росії продовжує вбивати мирних жителів України у прифронтрових містах. До кінця 2026 року ворог може дістати артилерією і до двох міст-мільйонників.
Напередодні стало відомо, що ситуація у Куп’янську Харківської області залишається напруженою. У центрі міста триває зачистка окремих ділянок, де перебувають оточені російські військові.
Про персону: Юрій Федоренко
Юрій Федоренко - український політик, правозахисник, громадський діяч та військовик. Депутат Київської міської ради з 1 грудня 2020 року. Секретар постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин.
З першого дня повномасштабного російського вторгнення в Україну воював у складі 112 бригади 128 батальйону Тероборони на посаді командира 4 роти.
9 лютого 2023 року Федоренко очолив одну з перших в Україні рот ударних авіаційних комплексів (РУБпАК "Ахіллес") у складі 92-ї ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка. 31 січня 2024 року рота масштабувалася у батальйон (БУБпАК "Ахіллес"), пише Вікіпедія.
