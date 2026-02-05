США надаватимуть Україні зброю до завершення війни, але не безкоштовно - Вітакер

Постпред США при НАТО Метью Вітакер запевнив в наданні військової допомоги Україні.

Ключові тези Вітакера:

США продовжать постачати Україні зброю

Поставки триватимуть до підписання мирної угоди

Київ їх отримуватиме через союзників в НАТО

США не припинять озброювати Україну, доки війну не буде завершено офіційною мирною угодою. Окрім систем ППО, Київ продовжить отримувати наступальне озброєння через союзників по Альянсу. Про це заявив постійний представник США при НАТО Метью Вітакер в етері телеканалу Newsmax.

За його словами, Вашингтон продовжує активно продавати зброю країнам НАТО, які, своєю чергою, передають її українській армії.

"Стільки часу, скільки буде потрібно для укладення мирної угоди, ми будемо продовжувати продавати нашу зброю союзникам по НАТО, а вони, в свою чергу, будуть поставляти її в основному Україні", - сказав Вітакер.

Постпред США зауважив, що військова допомога наразі має два вектори. Поставки необхідні Україні для протиповітряної та протиракетної оборони, а також для отримання наступальних озброєнь, щоб запобігти окупації РФ.

Вітакер також наголосив на важливості єдності всередині Альянсу. За його словами, міцна коаліція та озброєна Україна - це єдина гарантія того, що після завершення нинішньої війни Європа не зіткнеться з новим актом агресії.

"Тому що саме ця сила в кінцевому підсумку стане гарантією миру, щоб після завершення цієї війни ми не зіткнулися з новим вторгненням на європейський континент", - наголосив постпред США.

Чи можуть США викрасти Путіна - думка експертки

Після захоплення президента Венесуели Мадуро з'явилися розмови про можливе викрадення Путіна. За словами секретаря форуму російської опозиції на підтримку України Ольги Курносової, частина російської еліти вже намагається домовлятися зі США та шукає вигідний для себе сценарій усунення диктатора.

Вона припускає, що у разі зникнення Путіна тимчасовим президентом може стати Мішустін, який реалізує перехідні домовленості. Теоретично Путіна можуть передати Міжнародному кримінальному суду в Гаазі.

Військова допомога Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, Швеція планує надати Україні великий пакет військової допомоги, який включатиме засоби ППО, радари Saab, системи РЕБ, дрони для далекобійних ударів. Також обговорюється передача винищувачів JAS 39 Gripen та ракет Meteor.

Велика Британія підтвердила передачу Україні 13 систем протиповітряної оборони Raven та двох прототипів Gravehawk, ще кілька одиниць Gravehawk прибудуть найближчим часом. Системи Raven призначені для захисту від дронів, літаків і вертольотів поблизу фронту.

Крім цього, попри рекордні морози та масові руйнування енергетики, Україна досі не отримала близько 250 млн доларів, обіцяних на закупівлю скрапленого газу та ремонт електростанцій. Фінансування планувалося через USAID ще за адміністрації Байдена, але після ліквідації агентства гроші опинилися в "підвішеному стані" через внутрішні суперечки у Вашингтоні.

Про джерело: Newsmax Newsmax, Inc. (або Newsmax.com, раніше відома як NewsMax ) — американська компанія, що займається кабельними новинами, політичними коментарями та цифровими медіа, заснована Крістофером Радді у 1998 році. Її по-різному описують як консервативну, праву та ультраправу. Newsmax запустив Newsmax TV у червні 2014 року для 35 мільйонів абонентів супутникового телебачення через DirecTV та Dish Network. Станом на травень 2019 року мережа стверджувала, що охоплює близько 70 мільйонів домогосподарств через кабельне телебачення. Середня тижнева аудиторія Newsmax TV становила 319 000 осіб станом на квітень 2025 року.

