Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

США надаватимуть Україні зброю до завершення війни, але не безкоштовно - Вітакер

Руслана Заклінська
5 лютого 2026, 15:58
174
Постпред США при НАТО Метью Вітакер запевнив в наданні військової допомоги Україні.
США надаватимуть Україні зброю до завершення війни, але не безкоштовно - Вітакер
США гарантують безперебійне озброєння ЗСУ/ Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з відео в YouTube, facebook.com/WhiteHouse

Ключові тези Вітакера:

  • США продовжать постачати Україні зброю
  • Поставки триватимуть до підписання мирної угоди
  • Київ їх отримуватиме через союзників в НАТО

США не припинять озброювати Україну, доки війну не буде завершено офіційною мирною угодою. Окрім систем ППО, Київ продовжить отримувати наступальне озброєння через союзників по Альянсу. Про це заявив постійний представник США при НАТО Метью Вітакер в етері телеканалу Newsmax.

За його словами, Вашингтон продовжує активно продавати зброю країнам НАТО, які, своєю чергою, передають її українській армії.

відео дня

"Стільки часу, скільки буде потрібно для укладення мирної угоди, ми будемо продовжувати продавати нашу зброю союзникам по НАТО, а вони, в свою чергу, будуть поставляти її в основному Україні", - сказав Вітакер.

Постпред США зауважив, що військова допомога наразі має два вектори. Поставки необхідні Україні для протиповітряної та протиракетної оборони, а також для отримання наступальних озброєнь, щоб запобігти окупації РФ.

Вітакер також наголосив на важливості єдності всередині Альянсу. За його словами, міцна коаліція та озброєна Україна - це єдина гарантія того, що після завершення нинішньої війни Європа не зіткнеться з новим актом агресії.

"Тому що саме ця сила в кінцевому підсумку стане гарантією миру, щоб після завершення цієї війни ми не зіткнулися з новим вторгненням на європейський континент", - наголосив постпред США.

помощь США, инфографика
Допомога США / Інфографіка: Главред

Чи можуть США викрасти Путіна - думка експертки

Після захоплення президента Венесуели Мадуро з'явилися розмови про можливе викрадення Путіна. За словами секретаря форуму російської опозиції на підтримку України Ольги Курносової, частина російської еліти вже намагається домовлятися зі США та шукає вигідний для себе сценарій усунення диктатора.

Вона припускає, що у разі зникнення Путіна тимчасовим президентом може стати Мішустін, який реалізує перехідні домовленості. Теоретично Путіна можуть передати Міжнародному кримінальному суду в Гаазі.

Військова допомога Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, Швеція планує надати Україні великий пакет військової допомоги, який включатиме засоби ППО, радари Saab, системи РЕБ, дрони для далекобійних ударів. Також обговорюється передача винищувачів JAS 39 Gripen та ракет Meteor.

Велика Британія підтвердила передачу Україні 13 систем протиповітряної оборони Raven та двох прототипів Gravehawk, ще кілька одиниць Gravehawk прибудуть найближчим часом. Системи Raven призначені для захисту від дронів, літаків і вертольотів поблизу фронту.

Крім цього, попри рекордні морози та масові руйнування енергетики, Україна досі не отримала близько 250 млн доларів, обіцяних на закупівлю скрапленого газу та ремонт електростанцій. Фінансування планувалося через USAID ще за адміністрації Байдена, але після ліквідації агентства гроші опинилися в "підвішеному стані" через внутрішні суперечки у Вашингтоні.

Читайте також:

Про джерело: Newsmax

Newsmax, Inc. (або Newsmax.com, раніше відома як NewsMax ) — американська компанія, що займається кабельними новинами, політичними коментарями та цифровими медіа, заснована Крістофером Радді у 1998 році. Її по-різному описують як консервативну, праву та ультраправу.

Newsmax запустив Newsmax TV у червні 2014 року для 35 мільйонів абонентів супутникового телебачення через DirecTV та Dish Network. Станом на травень 2019 року мережа стверджувала, що охоплює близько 70 мільйонів домогосподарств через кабельне телебачення. Середня тижнева аудиторія Newsmax TV становила 319 000 осіб станом на квітень 2025 року.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини США військова допомога війна Росії та України Меттью Вітакер
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Ваня вдома": батько зі сльозами дізнався про звільнення сина з полону

"Ваня вдома": батько зі сльозами дізнався про звільнення сина з полону

16:30Україна
Україна провела обмін полоненими РФ — кого вдалося повернути додому

Україна провела обмін полоненими РФ — кого вдалося повернути додому

15:03Війна
РФ виставила новий ультиматум на переговорах в Абу-Дабі: ЗМІ дізналися деталі

РФ виставила новий ультиматум на переговорах в Абу-Дабі: ЗМІ дізналися деталі

13:52Війна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 5 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 5 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Осадча та Горбунов заговорили про поповнення в родині: "Далі більше"

Осадча та Горбунов заговорили про поповнення в родині: "Далі більше"

"Хочеться прикрити": дизайнер Зеленської розкрила, як приховує недоліки фігури

"Хочеться прикрити": дизайнер Зеленської розкрила, як приховує недоліки фігури

"Жодних угод не було": експерт розкрив нюанс про перемир'я з Росією

"Жодних угод не було": експерт розкрив нюанс про перемир'я з Росією

Відключення світла в Україні - графіки на 5 лютого (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 5 лютого (оновлюється)

Останні новини

16:30

"Ваня вдома": батько зі сльозами дізнався про звільнення сина з полону

16:27

"Плюс" уже близько: коли в Тернопільській області помітно потеплішає

16:22

Визнання Донбасу російським: Туск зробив важливу заяву

16:21

Три знаки зодіаку незабаром зірвуть джекпот: достаток і благополуччя вже на порозі

16:18

Прикриваючись антикорупцією, нардеп Железняк незаконно збагачується, приховує зв’язки з росією та здійснює махінації з партійними коштами, — ЗМІ

Наступ на міста-мільйонники, шанс для Покровська і розвал РФ: Мамулашвілі – про війну в 2026-уНаступ на міста-мільйонники, шанс для Покровська і розвал РФ: Мамулашвілі – про війну в 2026-у
15:58

Переговори в Абу-Дабі закінчилися: Буданов оцінив підсумки зустрічі

15:58

США надаватимуть Україні зброю до завершення війни, але не безкоштовно - Вітакер

15:23

Чому 6 лютого не можна сваритися і сперечатися: яке церковне свято

15:03

Україна провела обмін полоненими РФ — кого вдалося повернути додомуФото

Реклама
15:03

Є на кожній кухні: як позбутися цвілі та конденсату на вікнахВідео

14:52

У Львові жінка стріляла у військовослужбовців ТЦК і поліцейських

14:50

Мороз не відступає з Полтавщини: місцевих жителів попередили про зміну погоди

14:31

"Головне - це пити": Могилевська зізналася, як схудла на 25 кг

14:08

На Рівне насувається потепління: якою буде погода в регіоні 6 лютого

14:04

Вʼїзд до країн ЄС для українців стане платним: чому та скільки доведеться віддати

14:00

Спадщина без заповіту: кому і в якій черзі дістанеться майно

13:56

Який автомобіль є найкращим у світі: він випередив навіть Audi та BMW

13:52

РФ виставила новий ультиматум на переговорах в Абу-Дабі: ЗМІ дізналися деталі

13:33

Синоптики оголосили в Харкові жовту небезпеку: яка буде погода

13:19

Дрібниця, але критично важлива: навіщо в ілюмінаторі літака отвір

Реклама
13:07

Теплих днів буде обмаль: відома дата повернення сильних морозів в Україну

13:00

В Польщі під землею існує велике незвичне місто: в чому його особливість

12:44

Україна, РФ та США погодили обмін 314 полоненими - Віткофф

12:40

Як зрозуміти, що ви перелили квітку: головні ознаки та поради

12:36

Гороскоп на завтра 6 лютого: Стрільцям - вражаючі новини, Водоліям - похвала

12:14

"Буде просто острівець": командир здивував термінами та сценарієм розпаду РосіїВідео

12:06

Ракети "Фламінго" уразили полігон, де запускають "Орєшнік": які наслідки

12:00

60–75 днів до грядки: як правильно розрахувати посів перцю

11:48

Два обласні центри України під загрозою: військовий попередив, що задумав ворог

11:15

Китайський гороскоп на завтра 6 лютого: Мавпам - страх, Свиням - тривога

11:04

Запечена картопля буде ще хрусткішою: секретний Інгредієнт для ідеальної страви

11:03

Леся Нікітюк готується до весілля з нареченим-військовим - деталі

11:03

Удар по гаманцях українців: цінники на один продукт вперто повзуть угору

11:00

Зникла відстрочка в Резерв+: що кажуть у Міноборони і що радять адвокати

10:53

В окупантів катастрофа на фронті: РФ багато де зупинила штурмові дії

10:33

Удача не піде: 7 рослин, які очищають будинок від негативу і приносять щастя

10:16

Напад Росії на Україну та закінчення війни: у Трампа зробили гучну заяву

09:58

В Абу-Дабі стартував другий день переговорів України, Росії та США: перші деталі

09:55

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 5 лютого (оновлюється)

09:20

В РФ заявили про відмову від ядерних обмежень: що зміниться вже з 5 лютого

Реклама
09:16

Представник Макрона провів таємні переговори в Кремлі: про що говорили - Reuters

09:05

Гроші знову підуть: з 5 лютого три знаки зодіаку виходять з фінансової ями

08:37

"Шукає вихід з війни": генерал Келлог зробив гучну заяву про провал Путіна

08:35

Відключення світла в Україні - графіки на 5 лютого (оновлюється)

08:26

Зміна тактики та перекидання сил: росіяни активізувались на одному напрямку

08:25

Карта Deep State онлайн за 5 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:24

Нічна атака на Київ: пошкоджено будинки, спалахнули пожежі, є постраждаліФотоВідео

06:46

Дрон влучив у двір багатоповерхівки в Сумах: що відомо про наслідкиВідео

06:30

Готується всього кілька хвилин: рецепт божественного салатуВідео

06:15

"Хочеться прикрити": дизайнер Зеленської розкрила, як приховує недоліки фігури

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Регіони
Новини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини Харкова
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти