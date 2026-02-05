Світла не буде майже всю добу: оновлені графіки для Дніпра та області на 6 лютого

Коротко:
- 6 лютого у всіх регіонах України відключатимуть світло
- У Дніпропетровській області вводять погодинні вимкнення
- Відключення торкнуться всіх категорій споживачів
У п’ятницю, 6 лютого, в усіх регіонах України діятимуть обмеження на споживання електроенергії. У Дніпропетровській області запровадять погодинні відключення світла для всіх категорій споживачів.
Як повідомили в ДТЕК, електропостачання обмежуватимуть від від трьох до чотирьох разів на добу відповідно до черг, визначених графіками. Енергетики закликають жителів регулярно перевіряти оновлення та завчасно планувати справи з урахуванням можливих відключень.
Графіки відключень від ДТЕК для кожної черги
1.1 Черга:
- 00:00 – 02:30,
- 06:00 – 13:00,
- 14:30 – 23:30
1.2 Черга:
- 00:00 – 02:30,
- 06:00 – 14:30,
- 16:30 – 23:30
2.1 Черга:
- 00:00 – 04:00,
- 06:00 – 13:00,
- 16:30 – 24:00
2.2 Черга:
- 00:00 – 02:30,
- 04:00 – 13:00,
- 16:30 – 23:30
3.1 Черга:
- 00:00 – 06:00,
- 07:30 – 16:30,
- 20:00 – 24:00
3.2 Черга:
- 00:00 – 07:30,
- 09:30 – 16:30,
- 20:00 – 24:00
4.1 Черга:
- 00:00 – 06:00,
- 09:30 – 16:30,
- 18:00 – 24:00
4.2 Черга:
- 00:00 – 06:00,
- 09:30 – 18:00,
- 20:00 – 24:00
5.1 Черга:
- 00:00 – 00:30,
- 02:30 – 09:30,
- 13:00 – 20:00,
- 21:30 – 24:00
5.2 Черга:
- 00:30 – 09:30,
- 13:00 – 21:30,
- 23:30 – 24:00
6.1 Черга:
- 02:30 – 09:30,
- 11:00 – 20:00,
- 23:30 – 24:00
6.2 Черга:
- 02:30 – 11:00,
- 13:00 – 20:00,
- 23:30 – 24:00
Мешканці Дніпра можуть дізнатися точний час вимкнень за своєю адресою через спеціальну онлайн-форму на офіційному сайті ДТЕК.
Графіки відключень від ЦЕК
У диспетчерському центрі НЕК "Укренерго" зазначили, що для абонентів ЦЕК відключення триватимуть упродовж усієї доби — з 00:00 до 24:00 — згідно з установленими чергами. Водночас для жителів Павлограда, які тимчасово відключаються за окремим графіком, передбачено спеціальні черги.
Черга 1.1:
- 01:30 – 09:00,
- 11:30 – 18:30,
- 20:30 – 24:00
Черга 1.2:
- 01:30 – 09:00,
- 11:30 – 18:30,
- 20:30 – 24:00
Черга 2.1:
- 00:00 – 01:30,
- 04:00 – 11:30,
- 13:30 – 20:30,
- 22:30 – 24:00
Черга 2.2:
- 00:00 – 01:30,
- 04:00 – 11:30,
- 13:30 – 20:30,
- 22:30 – 24:00
Черга 3.1:
- 00:00 – 04:00,
- 06:30 – 13:30,
- 15:30 – 22:30
Черга 3.2:
- 00:00 – 04:00,
- 06:30 – 13:30,
- 15:30 – 22:30
Черга 4.1:
- 00:00 – 01:30,
- 04:00 – 11:30,
- 13:30 – 20:30,
- 22:30 – 24:00
Черга 4.2:
- 00:00 – 04:00,
- 06:30 – 13:30,
- 15:30 – 22:30
Черга 5.1:
- 00:00 – 06:30,
- 09:00 – 15:30,
- 18:30 – 24:00
Черга 5.2:
- 01:30 – 09:00,
- 11:30 – 18:30,
- 20:30 – 24:00
Черга 6.1:
- 00:00 – 06:30,
- 09:00 – 15:30,
- 18:30 – 24:00
Черга 6.2:
- 00:00 – 06:30,
- 09:00 – 15:30,
- 18:30 – 24:00
Графік для Павлограда
1 черга:
- 00:00 – 01:00,
- 06:00 – 11:00,
- 16:00 – 21:00
2 черга:
- 01:00 – 06:00,
- 11:00 – 16:00,
- 21:00 – 24:00
В енергетичній компанії наголосили, що протягом дня графіки відключень можуть коригуватися за рішенням НЕК "Укренерго".
Розташування "Пунктів незламності"
У Дніпропетровській області продовжують функціонувати "Пункти незламності". Актуальні адреси та графік їхньої роботи доступні на офіційному сайті обласної військової адміністрації, а також на платформі nezlamnist.gov.ua.
Пункти розміщені в приміщеннях районних військових адміністрацій, старостатів і міських рад та працюють у робочі години. У них жителі можуть зігрітися, скористатися електроенергією й водою, підзарядити мобільні пристрої, випити безкоштовного чаю та перепочити.
Відключення світла - останні новини за темою
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, ніч на 3 лютого Росія здійснила найбільшу від початку року атаку на енергетичну систему України. Унаслідок обстрілів були пошкоджені об’єкти генерації та передачі електроенергії, зокрема теплоелектроцентралі й теплоелектростанції, які забезпечували теплом і електрикою Київ, Харків і Дніпро. У ДТЕК повідомили про суттєві руйнування на своїх теплоелектростанціях.
Крім того, ситуація в енергетиці України залишається складною, і існує ризик, що графіки відключень електроенергії можуть погіршуватися, повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.
Після серії масованих російських ударів по об’єктах критичної інфраструктури одна з київських теплоелектроцентралей не підлягає відновленню. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на поінформовані джерела.
Читайте токож:
- РФ виставила новий ультиматум на переговорах в Абу-Дабі: ЗМІ дізналися деталі
- Коли відновлять Дарницьку ТЕЦ - Кличко назвав умову і терміни
- Погода готує різкий кульбіт: які природні примхи чекають Дніпро на вихідних
Про джерело: ДТЕК
ДТЕК - найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України. Підприємства компанії виробляють електроенергію на сонячних, вітрових і теплових електростанціях, видобувають вугілля і природний газ, здійснюють трейдинг енергопродуктів на українському та зарубіжних ринках, розподіляють і постачають електроенергію споживачам, і розвивають мережу швидкісних зарядних станцій. Головний офіс компанії розташований у Києві, пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред