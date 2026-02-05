Рус
Світла не буде майже всю добу: оновлені графіки для Дніпра та області на 6 лютого

Руслан Іваненко
5 лютого 2026, 21:18оновлено 5 лютого, 22:09
ДТЕК і ЦЕК оприлюднили детальні графіки відключень електроенергії на добу для кожної черги.
Свет, отключение
В Україні вводять погодинні відключення світла в усіх регіонах / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Коротко:

  • 6 лютого у всіх регіонах України відключатимуть світло
  • У Дніпропетровській області вводять погодинні вимкнення
  • Відключення торкнуться всіх категорій споживачів

У п’ятницю, 6 лютого, в усіх регіонах України діятимуть обмеження на споживання електроенергії. У Дніпропетровській області запровадять погодинні відключення світла для всіх категорій споживачів.

Як повідомили в ДТЕК, електропостачання обмежуватимуть від від трьох до чотирьох разів на добу відповідно до черг, визначених графіками. Енергетики закликають жителів регулярно перевіряти оновлення та завчасно планувати справи з урахуванням можливих відключень.

Графіки відключень від ДТЕК для кожної черги

1.1 Черга:

  • 00:00 – 02:30,
  • 06:00 – 13:00,
  • 14:30 – 23:30

1.2 Черга:

  • 00:00 – 02:30,
  • 06:00 – 14:30,
  • 16:30 – 23:30

2.1 Черга:

  • 00:00 – 04:00,
  • 06:00 – 13:00,
  • 16:30 – 24:00

2.2 Черга:

  • 00:00 – 02:30,
  • 04:00 – 13:00,
  • 16:30 – 23:30

3.1 Черга:

  • 00:00 – 06:00,
  • 07:30 – 16:30,
  • 20:00 – 24:00

3.2 Черга:

  • 00:00 – 07:30,
  • 09:30 – 16:30,
  • 20:00 – 24:00

4.1 Черга:

  • 00:00 – 06:00,
  • 09:30 – 16:30,
  • 18:00 – 24:00

4.2 Черга:

  • 00:00 – 06:00,
  • 09:30 – 18:00,
  • 20:00 – 24:00

5.1 Черга:

  • 00:00 – 00:30,
  • 02:30 – 09:30,
  • 13:00 – 20:00,
  • 21:30 – 24:00

5.2 Черга:

  • 00:30 – 09:30,
  • 13:00 – 21:30,
  • 23:30 – 24:00

6.1 Черга:

  • 02:30 – 09:30,
  • 11:00 – 20:00,
  • 23:30 – 24:00

6.2 Черга:

  • 02:30 – 11:00,
  • 13:00 – 20:00,
  • 23:30 – 24:00

    Графіки відключень світла в Дніпропетровській області на 6 лютого Фото: ДТЕК
    Графіки відключень світла в Дніпропетровській області на 6 лютого Фото: ДТЕК

Мешканці Дніпра можуть дізнатися точний час вимкнень за своєю адресою через спеціальну онлайн-форму на офіційному сайті ДТЕК.

Графіки відключень від ЦЕК

У диспетчерському центрі НЕК "Укренерго" зазначили, що для абонентів ЦЕК відключення триватимуть упродовж усієї доби — з 00:00 до 24:00 — згідно з установленими чергами. Водночас для жителів Павлограда, які тимчасово відключаються за окремим графіком, передбачено спеціальні черги.

Черга 1.1:

  • 01:30 – 09:00,
  • 11:30 – 18:30,
  • 20:30 – 24:00

Черга 1.2:

  • 01:30 – 09:00,
  • 11:30 – 18:30,
  • 20:30 – 24:00

Черга 2.1:

  • 00:00 – 01:30,
  • 04:00 – 11:30,
  • 13:30 – 20:30,
  • 22:30 – 24:00

Черга 2.2:

  • 00:00 – 01:30,
  • 04:00 – 11:30,
  • 13:30 – 20:30,
  • 22:30 – 24:00

Черга 3.1:

  • 00:00 – 04:00,
  • 06:30 – 13:30,
  • 15:30 – 22:30

Черга 3.2:

  • 00:00 – 04:00,
  • 06:30 – 13:30,
  • 15:30 – 22:30

Черга 4.1:

  • 00:00 – 01:30,
  • 04:00 – 11:30,
  • 13:30 – 20:30,
  • 22:30 – 24:00

Черга 4.2:

  • 00:00 – 04:00,
  • 06:30 – 13:30,
  • 15:30 – 22:30

Черга 5.1:

  • 00:00 – 06:30,
  • 09:00 – 15:30,
  • 18:30 – 24:00

Черга 5.2:

  • 01:30 – 09:00,
  • 11:30 – 18:30,
  • 20:30 – 24:00

Черга 6.1:

  • 00:00 – 06:30,
  • 09:00 – 15:30,
  • 18:30 – 24:00

Черга 6.2:

  • 00:00 – 06:30,
  • 09:00 – 15:30,
  • 18:30 – 24:00

Графік для Павлограда

1 черга:

  • 00:00 – 01:00,
  • 06:00 – 11:00,
  • 16:00 – 21:00

2 черга:

  • 01:00 – 06:00,
  • 11:00 – 16:00,
  • 21:00 – 24:00

В енергетичній компанії наголосили, що протягом дня графіки відключень можуть коригуватися за рішенням НЕК "Укренерго".

Черги відключення електроенергії / Інфографіка: Главред

Розташування "Пунктів незламності"

У Дніпропетровській області продовжують функціонувати "Пункти незламності". Актуальні адреси та графік їхньої роботи доступні на офіційному сайті обласної військової адміністрації, а також на платформі nezlamnist.gov.ua.

Пункти розміщені в приміщеннях районних військових адміністрацій, старостатів і міських рад та працюють у робочі години. У них жителі можуть зігрітися, скористатися електроенергією й водою, підзарядити мобільні пристрої, випити безкоштовного чаю та перепочити.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, ніч на 3 лютого Росія здійснила найбільшу від початку року атаку на енергетичну систему України. Унаслідок обстрілів були пошкоджені об’єкти генерації та передачі електроенергії, зокрема теплоелектроцентралі й теплоелектростанції, які забезпечували теплом і електрикою Київ, Харків і Дніпро. У ДТЕК повідомили про суттєві руйнування на своїх теплоелектростанціях.

Крім того, ситуація в енергетиці України залишається складною, і існує ризик, що графіки відключень електроенергії можуть погіршуватися, повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

Після серії масованих російських ударів по об’єктах критичної інфраструктури одна з київських теплоелектроцентралей не підлягає відновленню. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на поінформовані джерела.

Про джерело: ДТЕК

ДТЕК - найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України. Підприємства компанії виробляють електроенергію на сонячних, вітрових і теплових електростанціях, видобувають вугілля і природний газ, здійснюють трейдинг енергопродуктів на українському та зарубіжних ринках, розподіляють і постачають електроенергію споживачам, і розвивають мережу швидкісних зарядних станцій. Головний офіс компанії розташований у Києві, пише Вікіпедія.

На Рівне насувається потепління: якою буде погода в регіоні 6 лютого

14:04

Вʼїзд до країн ЄС для українців стане платним: чому та скільки доведеться віддати

14:00

Спадщина без заповіту: кому і в якій черзі дістанеться майно

13:56

Який автомобіль є найкращим у світі: він випередив навіть Audi та BMW

13:52

РФ виставила новий ультиматум на переговорах в Абу-Дабі: ЗМІ дізналися деталі

13:33

Синоптики оголосили в Харкові жовту небезпеку: яка буде погода

13:19

Дрібниця, але критично важлива: навіщо в ілюмінаторі літака отвір

13:07

Теплих днів буде обмаль: відома дата повернення сильних морозів в Україну

13:00

В Польщі під землею існує велике незвичне місто: в чому його особливість

12:44

Україна, РФ та США погодили обмін 314 полоненими - Віткофф

