Світла не буде майже всю добу: оновлені графіки для Дніпра та області на 6 лютого

ДТЕК і ЦЕК оприлюднили детальні графіки відключень електроенергії на добу для кожної черги.

В Україні вводять погодинні відключення світла в усіх регіонах / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Коротко:

6 лютого у всіх регіонах України відключатимуть світло

У Дніпропетровській області вводять погодинні вимкнення

Відключення торкнуться всіх категорій споживачів

У п’ятницю, 6 лютого, в усіх регіонах України діятимуть обмеження на споживання електроенергії. У Дніпропетровській області запровадять погодинні відключення світла для всіх категорій споживачів.

Як повідомили в ДТЕК, електропостачання обмежуватимуть від від трьох до чотирьох разів на добу відповідно до черг, визначених графіками. Енергетики закликають жителів регулярно перевіряти оновлення та завчасно планувати справи з урахуванням можливих відключень.

Графіки відключень від ДТЕК для кожної черги

1.1 Черга:

00:00 – 02:30,

06:00 – 13:00,

14:30 – 23:30

1.2 Черга:

00:00 – 02:30,

06:00 – 14:30,

16:30 – 23:30

2.1 Черга:

00:00 – 04:00,

06:00 – 13:00,

16:30 – 24:00

2.2 Черга:

00:00 – 02:30,

04:00 – 13:00,

16:30 – 23:30

3.1 Черга:

00:00 – 06:00,

07:30 – 16:30,

20:00 – 24:00

3.2 Черга:

00:00 – 07:30,

09:30 – 16:30,

20:00 – 24:00

4.1 Черга:

00:00 – 06:00,

09:30 – 16:30,

18:00 – 24:00

4.2 Черга:

00:00 – 06:00,

09:30 – 18:00,

20:00 – 24:00

5.1 Черга:

00:00 – 00:30,

02:30 – 09:30,

13:00 – 20:00,

21:30 – 24:00

5.2 Черга:

00:30 – 09:30,

13:00 – 21:30,

23:30 – 24:00

6.1 Черга:

02:30 – 09:30,

11:00 – 20:00,

23:30 – 24:00

6.2 Черга:

02:30 – 11:00,

13:00 – 20:00,

23:30 – 24:00

Мешканці Дніпра можуть дізнатися точний час вимкнень за своєю адресою через спеціальну онлайн-форму на офіційному сайті ДТЕК.

Графіки відключень від ЦЕК

У диспетчерському центрі НЕК "Укренерго" зазначили, що для абонентів ЦЕК відключення триватимуть упродовж усієї доби — з 00:00 до 24:00 — згідно з установленими чергами. Водночас для жителів Павлограда, які тимчасово відключаються за окремим графіком, передбачено спеціальні черги.

Черга 1.1:

01:30 – 09:00,

11:30 – 18:30,

20:30 – 24:00

Черга 1.2:

01:30 – 09:00,

11:30 – 18:30,

20:30 – 24:00

Черга 2.1:

00:00 – 01:30,

04:00 – 11:30,

13:30 – 20:30,

22:30 – 24:00

Черга 2.2:

00:00 – 01:30,

04:00 – 11:30,

13:30 – 20:30,

22:30 – 24:00

Черга 3.1:

00:00 – 04:00,

06:30 – 13:30,

15:30 – 22:30

Черга 3.2:

00:00 – 04:00,

06:30 – 13:30,

15:30 – 22:30

Черга 4.1:

00:00 – 01:30,

04:00 – 11:30,

13:30 – 20:30,

22:30 – 24:00

Черга 4.2:

00:00 – 04:00,

06:30 – 13:30,

15:30 – 22:30

Черга 5.1:

00:00 – 06:30,

09:00 – 15:30,

18:30 – 24:00

Черга 5.2:

01:30 – 09:00,

11:30 – 18:30,

20:30 – 24:00

Черга 6.1:

00:00 – 06:30,

09:00 – 15:30,

18:30 – 24:00

Черга 6.2:

00:00 – 06:30,

09:00 – 15:30,

18:30 – 24:00

Графік для Павлограда

1 черга:

00:00 – 01:00,

06:00 – 11:00,

16:00 – 21:00

2 черга:

01:00 – 06:00,

11:00 – 16:00,

21:00 – 24:00

В енергетичній компанії наголосили, що протягом дня графіки відключень можуть коригуватися за рішенням НЕК "Укренерго".

Черги відключення електроенергії / Інфографіка: Главред

Розташування "Пунктів незламності"

У Дніпропетровській області продовжують функціонувати "Пункти незламності". Актуальні адреси та графік їхньої роботи доступні на офіційному сайті обласної військової адміністрації, а також на платформі nezlamnist.gov.ua.

Пункти розміщені в приміщеннях районних військових адміністрацій, старостатів і міських рад та працюють у робочі години. У них жителі можуть зігрітися, скористатися електроенергією й водою, підзарядити мобільні пристрої, випити безкоштовного чаю та перепочити.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, ніч на 3 лютого Росія здійснила найбільшу від початку року атаку на енергетичну систему України. Унаслідок обстрілів були пошкоджені об’єкти генерації та передачі електроенергії, зокрема теплоелектроцентралі й теплоелектростанції, які забезпечували теплом і електрикою Київ, Харків і Дніпро. У ДТЕК повідомили про суттєві руйнування на своїх теплоелектростанціях.

Крім того, ситуація в енергетиці України залишається складною, і існує ризик, що графіки відключень електроенергії можуть погіршуватися, повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

Після серії масованих російських ударів по об’єктах критичної інфраструктури одна з київських теплоелектроцентралей не підлягає відновленню. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на поінформовані джерела.

