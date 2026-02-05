'Вдалось домовитись': розкрито деталі переговорів в Абу-Дабі

Україна та Росія домовилися про обмін полонених та обговорили подальші кроки щодо впровадження перемир’я і контролю за припиненням бойових дій.

Переговори в Абу-Дабі - Умєров розповів, до чого вдалось домовитись / Колаж: Главред, фото: МЗС ОАЕ

Умєров опублікував спільне комюніке за підсумками переговорів в Абу-Дабі

Сторони домовились про обмін полоненими

Також обговорювались механізми перемир'я та контролю за ним

У столиці Об’єднаних Арабських Еміратів відбувся черговий раунд тристоронніх переговорів за участю делегацій США, України та Росії. Сторони обговорювали впровадження режиму припинення вогню та механізми контролю за ним. Про це повідомив глава української делегації на переговорах, секретар РНБОУ Рустем Умєров, опублікувавши спільне комюніке.

Згідно з документом, протягом 4–5 лютого делегації США, України та Росії провели в Абу-Дабі другі тристоронні переговори, спрямовані на просування ініціатив щодо припинення війни в Україні. Обговорення були конструктивними та зосереджені на пошуку шляхів для створення умов тривалого миру.

"Делегації досягли домовленості, відповідно до якої Російська Федерація та Україна здійснять взаємне звільнення по 157 військовополонених. Це перший обмін за останні п’ять місяців. Протягом двох днів делегації провели широкі обговорення решти невирішених питань, зокрема методів упровадження перемирʼя та моніторингу припинення воєнних дій", - йдеться у повідомленні.

Делегації домовилися поінформувати свої столиці про результати зустрічі та продовжити тристоронні переговори в найближчі тижні. Сторони також подякували Об’єднаним Арабським Еміратам за організацію переговорів.

Крім того, Україна висловила вдячність президенту Дональду Трампу за його лідерство у сприянні зусиллям щодо припинення війни.

Проєкт мирного плану закінчення війни / Інфографіка: Главред

Коли може закінчитись війна - думка експерта

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп налаштований на максимально швидке завершення війни в Україні. Про це заявив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" та голова благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок.

На його думку, Україні варто очікувати подальшої активізації переговорного процесу, оскільки Трамп не планує його згортати й прагне якнайшвидше досягти конкретного результату.

Також експерт зауважив, що для американського президента завершення війни є не остаточною метою, а складовою ширшої геополітичної стратегії, пов’язаної з Китаєм. За його словами, Трамп прагне підійти до можливих переговорів із Пекіном у статусі політика, який уже зміг врегулювати одну з найважливіших криз у Європі.

Переговори в Абу-Дабі - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 5 лютого в Абу-Дабі розпочався другий день мирних переговорів між Україною, США та Росією. Формат роботи залишився таким самим, як і попереднього дня, повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров, який очолює українську делегацію.

Другий раунд переговорів керівник Офісу Президента Кирило Буданов охарактеризував як конструктивну, не розкриваючи подробиць щодо досягнутих домовленостей.

Під час перемовин Росія висунула жорсткіші вимоги щодо статусу Донбасу, домагаючись не лише контролю над регіоном, а й офіційного визнання його частиною російської території.

Про персону: Рустем Умєров Рустем Енверович Умєров – український політичний діяч, підприємець, інвестор і меценат кримськотатарського походження. Народний депутат України IX скликання (2019–2022). Голова Фонду державного майна України з 7 вересня 2022 року. Делегат Курултаю кримськотатарського народу і радник лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. До призначення керівником ФДМУ, був заступником Керівника Постійної делегації до Парламентської Асамблеї Ради Європи. Із грудня 2020 року був співголовою депутатського об'єднання "Кримська платформа" у Верховній Раді. Ініціатор законопроєкту по скасуванню вільної економічної зони "Крим". У серпні 2021 року Указом Президента України Володимира Зеленського нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня, пише Вікіпедія.

