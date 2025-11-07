Рус
З Білорусі до Києва - 440 км: у Forbes попередили про нові загрози для України

Анна Ярославська
7 листопада 2025, 11:12
У Білорусі поставлять на бойове чергування ракети "Орєшнік". Удари по Україні можуть стати смертельно швидкими.
Путін, Лукашенко, Орешник
Путін, Лукашенко, ліщина / Колаж: Гдавред, фото: сайт Кремля, МО РФ

Головні тези:

  • "Орєшніки" мають дальність до 5000 км і "мертву зону" близько 700 км
  • Розміщення в Білорусі дозволяє наносити удари по Україні набагато швидше
  • Нова зброя збільшує ударні можливості РФ

28-29 жовтня під час Третьої Мінської міжнародної конференції глава Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Росія зберігає частину своєї ядерної зброї в його країні. Також, за його словами, на території республіки розміщені російські балістичні ракети середньої дальності "Орєшнік". Аналітики пояснили, чим це може загрожувати Україні.

Як пише Forbes, білоруський уряд підтвердив отримання ракет "Орєшнік" з Росії. В уряді додали, що, згідно з оцінками, ці балістичні ракети будуть повністю готові до експлуатації та поставлені на бойове чергування на території Білорусі до кінця грудня.

відео дня

Прибуття цих ракет "Орєшнік" відбулося після чотириденних військових навчань Білорусі та Росії у вересні. Навчання, відомі як "Захід-2025", були зосереджені на протиповітряній обороні та боєготовності білоруських і російських військовослужбовців. Частина навчань також була присвячена відпрацюванню навичок застосування ядерної зброї та інших видів військової техніки. Однією з систем озброєння, представлених і випробуваних на "Заході-2025", став "Орєшнік".

Журналісти нагадали, що, за словами президента Володимира Зеленського, який говорив, що ракети "Орєшнік" мають дальність польоту "5000 кілометрів, з "мертвою зоною" близько 700 кілометрів".

"Тому європейцям, особливо у Східній Європі, нашим балтійським колегам і всім іншим, потрібно звернути на це увагу. Важливо враховувати ці ризики", - заявляв глава України.

З Білорусі до Києва - 440 км: у Forbes попередили про нові загрози для України
​Ракетний комплекс Кедр / Інфографіка: Главред ​

Чим "Орєшнік" в Білорусі небезпечна для України

У Forbes констатують, що це озброєння становить нову загрозу для України. Коли ці ракети вперше запустили в листопаді 2024 року, вони рухалися через верхні шари атмосфери, що ускладнювало їх виявлення українськими системами протиповітряної оборони. Також вони рухаються зі швидкістю в кілька тисяч кілометрів на годину, що, пише видання, створює додаткові проблеми для України.

"Оскільки ці балістичні ракети тепер надані Білорусі, це збільшить ударні можливості Росії в Україні", - пише видання.

Мінськ розташований всього за 440 кілометрів від Києва, тоді як Москва - за 1500 кілометрів від столиці України. З огляду на таке географічне розташування, якщо Росія вирішить запускати "Орєшнік" з території Білорусі, це зробить атаки на Україну більш смертоносними.

"Росіяни зможуть швидше завдати ударів по критично важливій інфраструктурі України. Це також дасть Збройним силам України менше часу для реагування на потенційне розгортання цих балістичних ракет", - зазначає Forbes.

З Білорусі до Києва - 440 км: у Forbes попередили про нові загрози для України
Час підльоту ракети "Рубіж" / Інфографіка: Главред ​

Чи можна збити ракету "Орєшнік": думка експерта

Експерт із питань авіації Валерій Романенко заявив, що російський диктатор Володимир Путін збрехав про те, що у світі нібито немає комплексів, які можуть збивати ракети "Орєшнік".

"Німеччина закупила в Ізраїлі системи Arrow, які здатні боротися з такими ракетами", - сказав Романенко в ефірі телемарафону.

Ракети "Орєшнік" - останні новини

Як писав Главред, 1 листопада Лукашенко заявив, що білоруська армія планує поставити на бойове чергування російський ракетний комплекс середньої дальності "Орєшнік" вже в грудні. Комплекс Білорусі потрібен, щоб лякати сусідні держави.

"Для чого? Я хочу, щоб вони (опоненти за кордоном - ред.) розуміли, що ми можемо бахнути, якщо буде погано. Ось ми сядемо з Путіним, ухвалимо рішення і бахнемо. Тому не наривайтеся", - заявив він.

За його словами, наявність "страшної зброї" дасть змогу Білорусі уникнути "долі України".

31 жовтня голова Служби безпеки України Василь Малюк заявив, що Сили оборони України успішно знищили один із трьох пострілів гіперзвукової ракети "Ліщина" на території Росії. Операцію провели влітку 2023 року. Операція тоді не афішувалася і інформація про неї передавалася виключно президенту України та кільком президентам інших країн.

Інші новини:

"Динамо" феєрично розгромило суперника в Лізі конференцій: подробиці матчу

