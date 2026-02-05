Конкуренція наростає: названо ймовірного переможця Євробачення-2026

Коротко:
Вже цієї суботи, 7 лютого, на Національному відборі Україна визначить артиста, який представить нашу країну на Євробаченні-2026. На даний момент лише дев'ять країн з 35 учасників представили конкурсанта та/або конкурсний трек.
Проте букмекери вже більше місяця роблять прогнози, хто стане переможцем Євробачення цього року. Поки що безумовним лідером є Ізраїль - його шанси на перемогу оцінюють у 12% (є приріст у порівнянні з прогнозом минулого тижня).
У п'ятірці фаворитів також опинилися Фінляндія, Греція, Швеція та Україна. Зараз головним конкурентом нашої країни є Італія, яка посідає 6 місце - нас розділяє лише 1% ймовірності.
Італія бере участь в Євробаченні з 1956 року і є однією з країн Великої п'ятірки. Країна тричі посідала перше місце на конкурсі - в 1964, 1990 і 2021 роках.
Євробачення-2026
Євробачення-2026 - 70-ий щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на змаганні у 2025-му.
