Дружина боролася з раком, коли він у полоні: воїн повернувся з трирічної неволі

Руслан Куртмаллаєв потрапив у полон ще у 2022 році.

https://glavred.net/ukraine/zhena-borolas-s-rakom-kogda-on-byl-v-plenu-voin-vernulsya-iz-trehletnego-plena-10738415.html Посилання скопійоване

З полону повернувся Руслан Куртмаллаєв / Колаж: Главред, фото: Instagram

З російського полону повернувся кримський татарин Руслан Куртмаллаєв, який пробув у неволі майже чотири роки. Це підтвердив член Меджлісу кримськотатарського народу та голова Кримськотатарського Ресурсного Центру Ескендер Барієв.

Також зазначається, що більшу частину полону Руслан провів у одиночній камері, не маючи змоги контактувати з побратимами.

Що відомо про Руслана Куртмаллєва

Руслан жив у Джанкойському районі Криму. У 2014 році він вирушив на фронт та отримав навіть звання старшого сержанта.

відео дня

На початку повномасштабного вторгнення він служив у 501-му батальйоні морської піхоти, бійців якого здав командир. У квітні 2022 року начальник речової служби тилу 501 ОМБП вступив у змову з російськими окупантами та змусив командира здатися. Тоді до "ДНР" потрапили 200 українських захисників, які отримали наказ на "передислокацію".

Весь час, поки Руслан був у полоні, його кохана дружин Ольга боролась із раком. Хвороба прогресувала до 4-ї стадії.

Обмін полоненими - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 5 лютого між Україною та Росією відбувся перший за довгий час обмін полоненими. Додому з російського полону повернулись 157 українських військових.

Напередодні представник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф повідомив, що про обмін 314 полоненими домовилися делегації США, України та Росії під час переговорів.

Раніше в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими повідомили, що в Україні понад 10 тисяч російських військових потрапили в полон від початку повномасштабного вторгнення.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред