Дружина боролася з раком, коли він у полоні: воїн повернувся з трирічної неволі

З російського полону повернувся кримський татарин Руслан Куртмаллаєв, який пробув у неволі майже чотири роки. Це підтвердив член Меджлісу кримськотатарського народу та голова Кримськотатарського Ресурсного Центру Ескендер Барієв.
Також зазначається, що більшу частину полону Руслан провів у одиночній камері, не маючи змоги контактувати з побратимами.
Що відомо про Руслана Куртмаллєва
Руслан жив у Джанкойському районі Криму. У 2014 році він вирушив на фронт та отримав навіть звання старшого сержанта.
На початку повномасштабного вторгнення він служив у 501-му батальйоні морської піхоти, бійців якого здав командир. У квітні 2022 року начальник речової служби тилу 501 ОМБП вступив у змову з російськими окупантами та змусив командира здатися. Тоді до "ДНР" потрапили 200 українських захисників, які отримали наказ на "передислокацію".
Весь час, поки Руслан був у полоні, його кохана дружин Ольга боролась із раком. Хвороба прогресувала до 4-ї стадії.
Обмін полоненими - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що 5 лютого між Україною та Росією відбувся перший за довгий час обмін полоненими. Додому з російського полону повернулись 157 українських військових.
Напередодні представник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф повідомив, що про обмін 314 полоненими домовилися делегації США, України та Росії під час переговорів.
Раніше в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими повідомили, що в Україні понад 10 тисяч російських військових потрапили в полон від початку повномасштабного вторгнення.
